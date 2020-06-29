Чудесные пейзажи земли вятской: фотоконкурс для любителей и профессионалов

В Кировской области много красивых мест, которыми восхищаются и жители, и гости нашего региона. Природа Вятского края уже не один век вдохновляет многих художников. И не только... Чудесные пейзажи можно увидеть и на фотографиях.

Оказывается, в нашем регионе немало людей, умеющих разглядеть великолепие вятской природы и запечатлеть наиболее прекрасные моменты. Увидеть некоторые работы как профессиональных фотографов, так и любителей можно в одной из соцсетей, в группе «Фотоальбом «Кировская область».

Одуванчиковые сумерки в Окунево снял Александр Архипкин. Фото: vk.com/fotokirovregion

Все представленные там фотографии участвуют в конкурсе «Народное признание - 2020». Его организаторы - Вятское фотографическое обществом им. С.И. Лобовикова, ВТПП и Фонд «Культурное наследие Вятки».

Конкурс проводится с целью повышения творческой активности кировских фотографов и фотолюбителей и роста их профессионального мастерства. Организаторы мероприятия также пропагандируют туристическую привлекательность Вятского края и его достопримечательностей и помогают пополнять государственные фотоархивы Кировской области.

Людмиле Батиной удалось поймать в кадр больших веретенников. Фото: vk.com/fotokirovregion

Участвовать в конкурсе могут все желающие - как профессиональные фотографы, так и фотолюбители. Работы можно представлять в различных жанрах фотографии. На 28 июня 2020 года 375 фотографов и фотолюбителей прислали на конкурс уже более 4500 работ.

Поступившие на конкурс фотоработы размещаются на стене страницы в социальной сети «Фотоальбом «Кировская область». Победители определяются по результатам народного голосования среди посетителей страницы. Каждый понедельник 10 работ, набравших наибольшее количество голосов, становятся лучшими фотографиями недели.

Фотография Александра Широких «Сине-фиолетовый мир желтой трясогузки» стала победителем народного голосования на прошлой неделе. Фото: vk.com/fotokirovregion

Так, на прошлой неделе по итогам голосования в первую десятку вошли работы Александра Широких, Ольги Жениховой, Александра Архипкина, Галины Новинской, Алексея Никитина, Людмилы Батиной, Николая Путинцева, Михаила Устюжанина.

Участники, чьи фотоработы не раз признавались лучшими выходят в финал конкурса. Сегодня отобрано уже 46 финалистов. Пока лидируют в рейтинге Галина Новинская из Кирова и Михаил Устюжанин из Белой Холуницы.

«Дорога к деревне на берегу, Белохолуницкий район» - работа одного из претендентов на главный приз Михаила Устюжанина.

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