Коронавирус в Кирове, последние новости на 28 июня 2020 года: 27 человек находятся в тяжелом состоянии

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в Кировской области, на 28 июня в регионе зарегистрировали 3976 случаев заражения. Всего в Кировской области вылечилось 2603 пациента (+55 за минувшие сутки). Умерло 36 пациентов. В прошедшие сутки умерла 94-летняя жительница Котельничского района.

Всего в инфекционных стационарах сейчас под наблюдением находятся 511 человек. В тяжелом состоянии находятся 27 госпитализированных пациентов, 18 из них - в реанимации.

Под медицинским наблюдением на дому находятся 7210 человек. За весь период наблюдения болезни с домашнего карантина сняли 32779 кировчан.

На 27 июня в Кировской области:

- закрылся детсад №16 в городе Слободском из-за коронавируса. Как выяснилось, инфекцией заразилась его заведующая;

- кроме того, на карантин закрыт детсад №18 в Кирово-Чепецке - в нем у малыша обнаружили COVID-19;

- разрешили групповые и совместные занятия в фитнес-центрах;

- открылся общепит по всему региону, кроме четырех наиболее эпидемиологически нестабильных районов (Вятскополянский, Малмыжский, Уржумский и Яранский; двум последним разрешили летние и уличные кафе) и точек в ТЦ и ТРЦ;

- разрешена работа бассейнов, музеев, библиотек;

- только в Богородском районе еще не зафиксировали случаи заражения коронавирусом. Таким образом, он остается последней нетронутой болезнью территорией региона.

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