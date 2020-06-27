2020-06-27T17:53:26+03:00
Общество

Губернатор Игорь Васильев поздравил кировских выпускников с окончанием школы

В 2020 году праздник проходит в онлайн-режиме
Олег ЛЯЛИН
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Игорь Васильев поздравил одиннадцатиклассников с окончанием школы.Фото: vk.com/gubernator_vasilievИгорь Васильев поздравил одиннадцатиклассников с окончанием школы.Фото: vk.com/gubernator_vasiliev
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27 июня в нашей стране празднуется общероссийский выпускной. В этом году он проходит дистанционно. В связи с этим событием, губернатор Кировской области Игорь Васильев выпустил видеообращение ко всем одиннадцатиклассникам, которые закончили в этом году школу.

- Вы прошли интересный путь: от первого звонка до аттестата зрелости, - говорит губернатор. - Остались позади чудесные школьные годы, наполненные учебой, дружбой, яркими впечатлениями.

В своей речи Васильев не забыл упомянуть и педагогов, которые приложили многие силы, чтобы воспитать и обучить это поколение.

- Уверен, что те знания, которые дали вам ваши учителя обязательно пригодятся вам в жизни, помогут решить любую задачу.

Также губернатор дал выпускникам важный совет: сохранить воспоминания о школе, об учителях и о школьных друзьях.

В конце видеообращения Игорь Васильев сказал, что выпускники - это надежда нашей страны. Он пожелал ребятам успешно проходить любые жизненные трудности и достигать вершин мастерства в выбранной профессии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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