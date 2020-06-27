2020-06-26T22:36:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове, последние новости на 27 июня 2020 года: вылечились более 2500 пациентов

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Кирове на 27 июня
Анастасия РОМАНОВА
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В тяжелом состоянии находятся 34 госпитализированных пациента, 19 из них - в реанимации.В тяжелом состоянии находятся 34 госпитализированных пациента, 19 из них - в реанимации.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в Кировской области, на 27 июня в регионе зарегистрировали 3944 случая заражения, включая бессимптомных больных (+42 за минувшие сутки). Всего в Кировской области вылечилось 2548 пациентов (+40 за минувшие сутки). Умерло 35 пациентов (+1 за минувшие сутки). Последней жертвой коронавируса стала 64-летняя жительница областного центра.

Число заболевших коронавирусом увеличилось на 50 человек. Фото: скриншот с https://yandex.ru/covid19/stat

Число заболевших коронавирусом увеличилось на 50 человек. Фото: скриншот с https://yandex.ru/covid19/stat

Всего в инфекционных стационарах сейчас под наблюдением находятся 538 человек. Амбулаторно наблюдаются еще 472 «бессимптомника». В тяжелом состоянии находятся 34 госпитализированных пациента, 19 из них - в реанимации.

Под медицинским наблюдением на дому находятся 7196 человек. За весь период наблюдения болезни с домашнего карантина сняли 32779 кировчан.

На 27 июня в Кировской области:

- закрылся детсад №16 в городе Слободском из-за коронавируса. Как выяснилось, инфекцией заразилась его заведующая;

- кроме того, на карантин закрыт детсад №18 в Кирово-Чепецке - в нем у малыша обнаружили COVID-19;

- разрешили групповые и совместные занятия в фитнес-центрах;

- открылся общепит по всему региону, кроме четырех наиболее эпидемиологически нестабильных районов (Вятскополянский, Малмыжский, Уржумский и Яранский; двум последним разрешили летние и уличные кафе) и точек в ТЦ и ТРЦ;

«Комсомолка» узнала, сколько человек, заболевших коронавирусом, зарегистрировали в каждом районах нашей области. Фото: vk.com/medkirovru

«Комсомолка» узнала, сколько человек, заболевших коронавирусом, зарегистрировали в каждом районах нашей области. Фото: vk.com/medkirovru

- разрешена работа бассейнов, музеев, библиотек;

- только в Богородском районе еще не зафиксировали случаи заражения коронавирусом. Таким образом, он остается последней нетронутой болезнью территорией региона.

Единственный район, где не выявили ни одного случая заражения коронавирусом, - Богородский. Фото: vk.com/medkirovru

Единственный район, где не выявили ни одного случая заражения коронавирусом, - Богородский. Фото: vk.com/medkirovru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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