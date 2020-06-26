2020-06-26T17:21:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове, последние новости на 26 июня 2020 года: количество случаев заражения почти достигло четырех тысяч

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Кирове на 26 июня
Ангелина Табрисова
Поделиться:
В реанимации сейчас находятся 19 кировчан.В реанимации сейчас находятся 19 кировчан.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в Кировской области, на 26 июня в регионе зарегистрировали 3944 случая заражения, включая бессимптомных больных (+42 за минувшие сутки). Всего в Кировской области вылечилось 2548 пациентов (+40 за минувшие сутки). Умерло 35 пациентов (+1 за минувшие сутки). Последней жертвой коронавируса стала 64-летняя жительница областного центра.

Статистика распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

Статистика распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

Всего в инфекционных стационарах сейчас под наблюдением находятся 538 человек. Амбулаторно наблюдаются еще 472 «бессимптомника». В тяжелом состоянии находятся 34 госпитализированных пациента, 19 из них - в реанимации.

Под медицинским наблюдением на дому находятся 7196 человек. За весь период наблюдения болезни с домашнего карантина сняли 32779 кировчан.

На 26 июня в Кировской области:

- остался единственный район, где не выявили коронавирусную инфекцию - Богородский;

- открыт общепит (кроме Вятскополянского, Уржумского, Малмыжского и Яранского районов), бассейны, фитнес-центры, салоны красоты и парикмахерские - при условии неукоснительного соблюдения правил профилактики коронавируса;

- введен масочный режим в общественных местах;

- в детсадах работают дежурные группы;

- разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе;

- к открытию готовится сезон отдыха в детских оздоровительных лагерях (дата начала - 3 июля 2020 года);

- открылся Ботанический сад;

- со следующей недели откроется ярмарка на Театральной площади.

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кировской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Против COVID использовали лекарство от подагры»: Как лечили больных в госпитале, показавшем лучшие результаты в Москве
Результаты лечения в университетской клинике МГУ оказались лучшими в столице. «Комсомолка» узнала подробности, как медики и ученые спасали тяжелых пациентов [Часть 1]
Новости 24
В Кировской области зарегистрировано девять случаев заболевания клещевым энцефалитом
В Кирове ограничат движение машин на нескольких улицах
В Слободском детсад закрыли на карантин из-за заведующей, заразившейся коронавирусом
Кировчане «бегут» из области в Москву и Санкт-Петербург
В Кирове восстановили более 310 люков колодцев
Кировчанин хотел подкачаться и попал на статью о контрабанде
Сотрудникам кировского аэропорта «Победилово» выплатили долги по зарплате
В Кирове мотоциклист попал под колеса иномарки
Коронавирус в Кирове: количество летальных исходов увеличилось до 35
В Кирове пьяную пассажирку не пустили в самолет
Власти Кирова проведут работы по снижению аварийности на 31 участке городских дорог
«Сплошные проверки»: кировских водителей проверят на состояние опьянения
Тепло, но ветрено: прогноз погоды в Кирове на пятницу, 26 июня
В Кирове троллейбус № 14 поменяет свой маршрут
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обеспечат надежное электроснабжение более 20 тысяч избирательных участков