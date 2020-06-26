Коронавирус в Кирове, последние новости на 26 июня 2020 года: количество случаев заражения почти достигло четырех тысяч

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в Кировской области, на 26 июня в регионе зарегистрировали 3944 случая заражения, включая бессимптомных больных (+42 за минувшие сутки). Всего в Кировской области вылечилось 2548 пациентов (+40 за минувшие сутки). Умерло 35 пациентов (+1 за минувшие сутки). Последней жертвой коронавируса стала 64-летняя жительница областного центра.

Статистика распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

Всего в инфекционных стационарах сейчас под наблюдением находятся 538 человек. Амбулаторно наблюдаются еще 472 «бессимптомника». В тяжелом состоянии находятся 34 госпитализированных пациента, 19 из них - в реанимации.

Под медицинским наблюдением на дому находятся 7196 человек. За весь период наблюдения болезни с домашнего карантина сняли 32779 кировчан.

На 26 июня в Кировской области:

- остался единственный район, где не выявили коронавирусную инфекцию - Богородский;

- открыт общепит (кроме Вятскополянского, Уржумского, Малмыжского и Яранского районов), бассейны, фитнес-центры, салоны красоты и парикмахерские - при условии неукоснительного соблюдения правил профилактики коронавируса;

- введен масочный режим в общественных местах;

- в детсадах работают дежурные группы;

- разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе;

- к открытию готовится сезон отдыха в детских оздоровительных лагерях (дата начала - 3 июля 2020 года);

- открылся Ботанический сад;

- со следующей недели откроется ярмарка на Театральной площади.