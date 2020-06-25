«Просто жили и заботились друг о друге»: в Нолинском районе супруги отпраздновали 45 лет со дня свадьбы

В июне текущего года жители Нолинского района Валентина и Евгений Брыляковы отпраздновали 45 лет семейной жизни. Сами супруги говорить о себе не любят: «мы люди простые, юбилей отметили тихо и скромно». Рассказать редакции о чете Брыляковых согласилась их племянница. Надежда Михалицина с большим теплом и любовью отозвалась о своих дяде и тете.

ПОЗНАКОМИЛИСЬ НА ДЕРЕВЕНСКОЙ ВЕЧЕРКЕ

По словам Надежды, Валентина родилась шестым ребенком в семье рядовой колхозницы и председателя Ситьминского сельского совета Нолинского района. После школы девушка окончила сельхозтехникум по специальности «бухгалтер». Затем сразу начала работать по профессии в Ситьминском сельском Совете.

Евгений - седьмой ребенок в семье рядовых колхозников. После школы учился в Нолинском техникуме по специальности «тракторист». Познакомились будущие супруги на деревенской вечерке. Туда Валентина пришла с подругой, а Евгений - с другом, которые, в итоге, и стали свидетелями на их свадьбе.

- Девушки и парни ходили в клуб из разных деревень, - пояснила племянница Брыляковых. - А между деревнями, где жили возлюбленные, - около 10 километров. Так что Евгению приходилось провожать Валентину до дома до летней ранней зари.

Этот снимок Брыляковы, как и многие в то время, сделали после свадьбы в фотоателье. Фото: предоставлено героем публикации

Как отметила Надежда, к женитьбе девушка подтолкнула возлюбленного сама, так как Евгений по натуре особенно в молодости был человеком скромным. Сначала молодая семья жила в Белаевщине с мамой жениха. Отец Евгения вернулся с войны с одной ногой и умер еще до свадьбы сына в 1972 году.

Однако позднее деревни укрупняли, и семье пришлось переехать в центральную усадьбу колхоза в Хмелевку, где они живут и по сей день. Всю жизнь Валентина и Евгений вели домашнее хозяйство, ухаживали за скотиной, выращивали овощи. Не забывали супруги и о профессиональном долге. Валентина до пенсии проработала бухгалтером. А Евгений, уже будучи семейным человеком, отслужил в армии на станции Байконур, затем работал трактористом, механизатором, комбайнером. Позднее его назначили главным инженером колхоза.

- Много лет перед пенсией мой дядя руководил совхозом «Хмелевский», - пояснила Надежда. - Ему пришлось работать в трудные перестроечные времена. Но я знаю, что он всегда человечно и по совести относился к подчиненным.

ДОМ ВСЕГДА ПОЛОН ГОСТЕЙ

Валентина и Евгений стали многодетными родителями. Они вырастили двух дочек Наталью и Светлану и сына Алексея. По примеру мамы и папы все дети обзавелись крепкими семьями. У юбиляров уже подрастают внуки. Так, старшая дочь Наталья сейчас работает в Нолинске старшей медсестрой. Вместе с мужем Алексеем они растят двух дочек. В текущем году супруги отметили 20-летие семейной жизни.

Вторая дочь Светлана по профессии «землеустроитель», живёт в Нижнем Новгороде. С мужем Александром, водителем грузового автомобиля, они воспитывают двоих детей.

Младший сын Брыляковых Алексей получил специальность «электрик», отслужил в армии и обосновался в Кирове. Два года назад молодой человек женился. В молодой семье подрастает первенец Артем.

- Все дети и внуки четы Брыляковых старательны как в учебе и работе, так и по жизни, - поделилась Надежда. - Они очень любят своих родителей, помогают им вести хозяйство, на каждый день рождения и годовщину свадьбы дарят полезные подарки, чтобы улучшить качество жизни стареющих родителей.

Дети Валентины и Евгения поддерживают и заботятся о своих родителях. Фото: предоставлено героем публикации

Как отметила племянница супругов, в доме семьи Брыляковых сейчас, как и раньше, всегда много гостей. Родственники с удовольствием приезжают к ним в деревню, зная что их радушно встретят гостеприимные хозяева.

- И не важно с чьей стороны родня, - уточняет Надежда Михалицына. - Все одинаково любимы. Вот и мы, многочисленные племянники, с радостью приезжаем к дяде Жене и тете Вале в гости, как когда-то к бабушке, чтобы вспомнить свое детство, поесть спелых ягод и грибных блюд, горячих пирогов и другой деревенской вкуснятины.

«ВАЛЯ С УПОЕНИЕМ СМОТРИТ НА МУЖА, А ЖЕНЯ ГОВОРИТ О КРАСОТЕ СУПРУГИ»

На пенсии у Брыляковых наконец-то появилось время на увлечения. Так, Евгений Григорьевич собирает грибы, а когда приезжает сын, ходит с ним на рыбалку. Валентина Васильевна любит вязать. Когда заканчивается работа в огороде, супруги вместе ходят гулять.

Надежда считает, что достичь такого юбилея, супругам удалось благодаря верности друг другу и семье, желанию радовать своих матерей, когда те ещё были живы и «одной единственной любви на двоих».

- Поводов для ревности они не давали, просто жили и заботились друг о друге, - добавляет племянница. - Еще я думаю, они гордятся друг другом. Помню с каким упоением тетя Валя смотрит на мужа, а дядя Женя не раз говорил о красоте и неповторимости супруги. Вообще они всегда были в работе и домашних делах, некогда было выяснять отношения. Нужно было бежать в хлев, в огород, да на сенокос работать!

В беседке во дворе дома супруги часто устраивают семейные встречи. Фото: предоставлено героем публикации

Также большую роль сыграл и пример родителей. По словам Надежды, бабушки-сватьи всегда были очень дружны и никогда не осуждали друг друга. Они были труженицами и помогали детям не «деньгами и блатом, а выращенным урожаем или делами по дому». Так и сами Валентина и Евгений всю свою жизнь старались быть примером для своих детей.