Кировский браконьер, спасаясь от инспекторов, попытался уйти на дно

Драки на воде? В лодках? С ножом? Легко! Такая вот достаточно странная (в плане мотивации) история попала к нам в руки. А поведал ее не кто иной, как председатель комитета Союза автомобилистов Кировской области Сергей Ердяков. Он же, по совместительству - государственный рыбинспектор, но на общественных началах. И, регулярно выезжая в рейды на предмет отлова браконьеров, натыкается на оных. В этот раз история получилась неординарной.

НАПАЛ С НОЖОМ НА СОБСТВЕННУЮ ЛОДКУ

По рассказу Сергея Леонидовича, в ночь с 19 на 20 июня 2020 года он с другом и коллегой, Игорем Карповым, сплавлялся вниз по реке к городу Орлову. Где-то между Казаковцами и Соловьями друг нашего рассказчика разглядел браконьеров, с помощью прибора ночного видения. Плыли они чуть поодаль, на другой лодке. И рядом с ними - мешок. Точно что-то ловят, не иначе.

- Мы подплыли к ним, - оживленно рассказывает Сергей Леонидович. - Спрашиваем: «Что в мешке?». Взяли, вытряхнули - а там три сети. Нахождение на водоеме с сетями - это нарушение, и мы, как сотрудники Рыбнадзора, должны составить протокол.

Свои данные один из двух рыбаков выдал охотно. Такая послушность показалась старшему инспектору Карпову подозрительной. Звонок в Киров, просьба пробить товарища по базе - не сходится. Нет такого. Стало быть, вопрос надо решать уже с помощью правоохранительных органов. Браконьерам сделали предложение: возвращаемся в Орлов и идем в полицию. Мужчины отказались наотрез. Тут-то все и началось.

- Один из них, тот, на которого мы протокол составляли, начал шуметь, оскорблять нас… - рассказывает Сергей Леонидович. - А потом взял и достал складной нож.

Тут бы впору уже испугаться. Однако наши герои вместо этого удивились, потому как браконьер напал не на инспекторов, а на собственную лодку, прорезав ее ножом. А потом героически шагнул в воду, как капитан тонущего корабля, покидающий судно последним. Последним - потому что его товарищ моментально сиганул в объятия проверяющих, спасаясь с полуспущенной лодки.

- Мы его сразу за ворот поймали и к себе стали затаскивать, - вспоминает почти со смехом общественный рыбинспектор. - А он с ножом на нас и давай угрожать - я вам руку проткну, я вас порежу… Ну я его через борт перегнул, кисть заломил, нож и выпал. Я его куда подальше закинул.

Мужчине не понравилось такое обращение, и он начал весьма активно сопротивляться. Старшему инспектору Карпову такое поведение уже порядком поднадоело, и он взял уже в свои руки и браконьера, и ситуацию. Мужик просто не знал, что нарвался на борца.

- Они когда ногами болтать начали, чуть оба из лодки не выпали, - говорит Сергей Леонидович. - Я их обратно… А к товарищу тому пришлось слегка силу применить, без причинения особого ущерба. Он сразу и успокоился. Второй-то вообще в шоке полном пребывал. Сказал сразу: «Записывайте меня».

Его данные записали и на всякий случай пробили сразу. Выяснилось, что он, в отличие от своего «коллеги», врать не стал. После составления протокола мужчин переправили на другой берег, где оставались их пожитки - снасти, рюкзаки… Сети инспекторы изъяли. Мелкого щуренка, которого браконьеры успели-таки выловить - тоже.

- Игорь Аркадьевич очень решительно действовал! - заявляет наш собеседник. - Иначе тот мужик бы утонул попросту! Он же в одежде, в сапогах, они его бы быстро на дно утащили… Зачем он эту лодку прорезал? Черт его знает. Неадекватный какой-то.

ИТОГО

За нахождение на водоеме с рыболовными сетями браконьерам, по словам Сергея Леонидовича, грозит штраф - около двух тысяч рублей. Стоило ли оно всей этой бучи - решительно непонятно. Тем более что лодка, и та стоит куда дороже.

За нападение мужчинам ничего не грозит - общественный рыбинспектор утверждает, что его и не было, как такового. Но уверен, что Игоря Карпова надо поощрить. Да и мы тоже так думаем.