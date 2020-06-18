«Чтобы по-настоящему полюбить друг друга, нужно трудиться»: как прожить до золотой свадьбы в любви и согласии

«Когда люди женятся - это только начало трудного пути», - отмечает психолог Вера Лыскова во время нашей беседы. Ведь, по словам специалиста, во время конфетно-букетного периода будущие молодожены видят только выигрышные стороны друга друга. Когда же появляется штамп в паспорте, ситуация может сильно измениться.

НИКТО НЕ ВИНОВАТ

Вера Лыскова отмечает, что перед заключением брака, стоит приглядеться к партнеру и понять, действительно ли этот человек ваш. Очень важно, чтобы он с уважением относился к вашим родным, семейным традициям, выбранной вами профессии. Однако даже при полной уверенности, что вы встретили того или ту самую, важно быть готовыми вместе встретить трудности.

- За предбрачный период люди зачастую не успевают узнать друг друга, - поясняет психолог. - Молодоженам нужно понимать, что после свадьбы они начнут видеть совершенно разные стороны друг друга и их модели семейной жизни и представления об обязанностях мужа и жены могут не совпадать.

По словам специалиста, это связано с тем, что влюбленные после заключения брака одновременно с радостью испытывают и стресс. Ведь хотя бы у одного из них сменилось место жительства, появились новые родственники, да и, в целом, молодожены начали намного больше времени проводить вместе.

- Стресс вызывает состояние апатии, появляется синдром хронической усталости и желание из каждой мелочи раздувать конфликты, - добавляет Вера Ивановна. - Кризиса не миновать, даже если до брака влюбленные уже жили вместе. Ведь они ощущали иллюзию свободы, и возможность в любой момент повернуться и уйти. Но после свадьбы им все равно придется столкнуться со всеми этапами кризиса.

Эксперт поясняет, что для создания гармоничных отношений молодоженам нужно будет потрудиться, особенно в первый год брака. При этом важно знать, что состояние раздраженности, которое они вероятнее всего испытают - естественная реакция, вызванная стрессом. И в ней никто не виноват.

- На первом этапе отношений люди испытывают влюбленность, очарованность, вожделение, - уточняет психолог. - Но для того, чтобы по-настоящему полюбить друг друга, нужно раскрыться, начать доверять на всех уровнях, понимать и принимать друг друга, не пытаясь переделать.

Молодоженам даже может показаться, что притягательность партнера куда-то исчезла и брак был заключен по ошибке. Но, по словам Веры Ивановны, супругам важно понимать, что и с новыми партнерами им также придется пройти все кризисные этапы.

Вера Лыскова - психолог с 26-летним стажем работы. Фото: предоставлено героем публикации

УЧИТЬСЯ РАЗГОВАРИВАТЬ И ПЛАНИРОВАТЬ ДОСУГ

Психолог отмечает, что чем быстрее супруги научатся разговаривать друг с другом и обсуждать, что их обижает и раздражает, тем скорее конфликты станут более конструктивными. Вера Лыскова при возникновении каких-либо проблем советует начинать разговор с обозначения своих чувств к человеку. К примеру, сообщите, своей второй половинке, что вы ее любите. Затем выразите понимание: «Я понимаю, что ты задержался на работе и не мог позвонить, потому что ты был занят». И только после этого расскажите о своих переживаниях: «Я волнуюсь и расстраиваюсь, большая просьба, в следующий раз позвони мне и предупреди, что ты задержишься».

Часто предметом конфликтов становятся финансы. Чтобы избежать постоянных споров на эту тему, можно регулярно устраивать денежные ликбезы и обсуждать, какую часть средств в текущем месяце вы выделите на продукты и ЖКХ, какие пойдут на отпуск, а какие - на крупную покупку. Не стоит забывать вкладывать деньги и в собственное саморазвитие.

Во время ссор особенно в первые годы супружеской жизни, лучше всего стараться разрешить конфликты своими силами без посторонней помощи. А если все-таки решитесь рассказать о проблеме близкому родственнику, то стоит обратиться к нему не с жалобой на свою вторую половинку, а с просьбой помочь советом.

Помимо конструктивного решения конфликтов, молодоженам важно научиться планировать свой досуг, как совместный, так и раздельный. Интересное времяпрепровождение, например, путешествия и поездки на природу, помогут супругам сблизиться и зарядиться энергией. Воспоминания о таких приятных моментах в дальнейшем станут ресурсом и способом восстановления сил. Кроме совместного отдыха, партнеров объединяет и общий труд, к примеру передача каких-то навыков детям.

При этом специалист подчеркивает, что супругам стоит с уважением относиться к желанию друг друга провести время в одиночестве, с друзьями или коллегами по работе. Это необходимо для того, чтобы не раствориться во второй половинке и не надоесть друг другу.

САМЫЙ СЕРЬЁЗНЫЙ КРИЗИС - КОГДА ВЫРАСТАЮТ ДЕТИ

По словам психолога, супругам не раз придется справляться с кризисами. Так, в основном, переломными бывают год, три, пять, семь лет совместной жизни. Возникают недопонимания из-за того, что с течением времени у людей меняются взгляды, а также происходят перемены в социальной, финансовой и профессиональной сфере. Одним из самых серьезных кризисов, которые обычно переживают люди, связаны с детьми. Так, большим счастьем и одновременно большим стрессом является рождение ребенка.

- Роль матери, благодаря пробуждению материнский инстинкта, становится для женщины главной, - уточняет Вера Ивановна. - Мужчине необходимо это понимать, чтобы не испытывать ревность. Женщине также не стоит об этом забывать, чтобы сознательно выделять время для мужа.

Кроме того, специалист отмечает, что материнский инстинкт пробуждается у женщины при рождении ребенка, а вот у папы вовлеченность в жизнь малыша появляется позднее. Такой диссонанс тоже может стать причиной для ссор. Чтобы этого избежать, обоим родителям рекомендуют вместе готовиться к появлению ребенка и участвовать в его внутриутробном воспитании. Затем с самого рождения малыша папе нужно проводить с ним время и заботиться об эмоциональном спокойствии жены. Ведь от ее состояния зависит здоровье ребенка.

Самым серьезным кризисом для супругов становится тот момент, когда дети вырастают и покидают родительский дом. Ведь в течение долгих лет все душевные силы и финансы мужчины и женщины были направлены на то, чтобы их воспитать. Когда же дети взрослеют, у супругов возникает вопрос: «А насколько мы нужны друг другу?»

Чтобы пережить это время, специалист рекомендует в течение всей жизни не замыкаться исключительно на роли родителя и не забывать о саморазвитии. Важно помнить, что вы также личность, профессионал, друг/подруга, дочь/сын. Именно это и поможет супругам всегда оставаться интересными друг для друга.

КОРОТКО О САМОМ ВАЖНОМ

1. Над созданием счастливой семейной жизни придется потрудиться.

2. Не стоит расстраиваться из-за того, что ваши представления о том, каким должен быть брак не совпали.

3. Важно научиться разговаривать и слышать друг друга.

4. В течение жизни человек меняется. Нужно быть готовым к изменениям и воспринимать их с радостью.

5. Важно понимать и принимать любимого человека таким, какой он есть, а не пытаться его переделать.