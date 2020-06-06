От ярмарок до торговых центров: как развивалась торговля в Кировской области

Несомненно, сегодня мы живем в сложных экономических условиях. Капитализм проник во все сферы жизни человека, подарив ему свободный рынок, свободную торговлю, свободу на частную собственность. «Комсомолка», опираясь на аналитику, подготовленную Кировстатом, рассказывает, благодаря кому магазинная торговля приобрела такой вид, который имеет сейчас.

ЯРМАРКИ

Торговля в городах царской России осуществлялась через ярмарки и лавки. Продавцами там часто были сами ремесленники или люди, занимающиеся промыслами. Одной из самых крупных ярмарок была Алексеевская (названа так в честь царя Алексея Михайловича). Находилась она в Котельниче. Товар там был самый разный: от столовых приборов и продуктов питания до лошадей.

С каждым годом «оборот» серебра на Алексеевской ярмарке только увеличивался. Например, в 1817 году общая сумма привозимых на торги товаров оценивалась в 15 200 рублей. К 1840-му году она возросла до 400 тысяч рублей, а в 1850-м сумма достигла 814 345 тысяч рублей серебром.

Кстати, именно Алексеевская ярмарка «вытеснила» другой знаменитый «гостиный двор» - Благовещенскую ярмарку в городе Орлове. Об этом можно судить по сумме производимых товаров: со 180 тысяч рублей в 1817 году снизилась до 7150 рублей в 1844.

В губернском центре - Вятке, была своя ярмарка, называлась она Семеновской. Проводили ее обычно с 20 августа по 5 сентября. Это связано с тем, что закрывалась самая крупная ярмарка во всей царской России - Макарьевская в Нижегородской губернии.

КУПЕЧЕСТВО

С середины XIX века городские жители всю основную продукцию покупали в лавках и магазинах. Со второй половины века наблюдается существенный рост этих торговых точек. Под конец века в городе работают магазины вятских купцов: братьев Коробовых, Василия Поскребышева, Сунцовых, Клабукова и других. В 1900 году количество частных магазинов, по данным Кировстата, выросло до 500. Продавали в них абсолютно все: обувь, меха, личные принадлежности.

Магазин купца Клобукова. Фото предоставлено Антоном Касановым vyatkawalks.ru

В становлении магазинной розничной торговли важную роль сыграл вятский купец Иван Семенович Кардаков. Его магазин открылся на углу улиц Николаевской и Спасской. Ассортимент лавки был огромен. В нем продавали швейные принадлежности, ювелирные украшения и золото, церковную утварь и иконы, парфюмерию и музыкальные инструменты и даже граммофоны с патефонами.

Магазин купца Кардакова. Фото предоставлено Антоном Касановым vyatkawalks.ru

ТОРГОВЛЯ ПРИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

После 1917 года большевики начали регулировать товарооборот и уничтожили право на частную собственность. Создается новый советский тип потребительской кооперации. В 1939 году проводится реформа, по которой страна переходит на единую систему фиксированных государственных цен на товары широкого потребления. В 1941 в Кирове открывается «Кировский показательный универмаг». Каждый день универсальный магазин открывал двери для своих гостей под оркестровую музыку.

В послевоенное время, когда Союз стал оправляться от колоссальных экономических потерь, торгово-розничная система продолжала развиваться. Стали появляться магазины со свободной выкладкой товара, то есть покупатели сами брали товар и несли его на кассу.

В 1971 году в Кирове открывается ЦУМ - самый большой торговый комплекс по разнообразию товаров. С 70-х торговые площади магазинов увеличиваются. Статистика говорит, что если к концу «семидесятых» на тысячу жителей приходилось 136 метров квадратных торговой площади, то к концу 1985 года она выросла до 238.

Вообще, поколение, чье детство или юность пришлось на 1970-1980 очень тепло отзывается об этом времени. Еще бы, ведь доктрина предполагала: «Все и сейчас – нам, а следующее поколение само во всем разберется».

СОВРЕМЕННАЯ ТОРГОВЛЯ

Сейчас в области розничные торговые сети развиваются самыми высокими темпами. В 2009 году по всему региону начали активно открываться крупные федеральные сетевые магазины. Так, на конец 2018 года в области действует 8242 розничных магазина, 752 павильона, 422 палаток и киосков, 724 аптечных пунктов.

Современный вид одного из старейших магазинов города. Фото предоставлено Антоном Касановым vyatkawalks.ru

В условиях современной рыночной конънктуры важно не забывать, что прибыль формируется не только за счет проданной единицы товара, но и за счет хороших отношений между покупателем и продавцом, между потребителем и производителем. Важно помнить, что культурно торговать – это почетный труд.