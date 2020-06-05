День города 12 июня 2020 года в Кирове: подробная программа праздничных мероприятий

Празднование Дня России и Дня города, которые мы отмечаем 12 июня, в текущем году пройдет в непривычном формате. Связано это с неблагоприятной эпидобстановкой из-за распространения коронавируса и введенным на территории области режимом повышенной готовности.

ГОТОВИМСЯ К ДНЮ РОССИИ

Практически все мероприятия будут проходить в онлайн формате. И в различных пабликах и соцсетях уже начались акции, челленджи и флешмобы, посвященные Дню России.

Так, с 1 июня 2020 года запущен флешмоб #МыРоссия, в котором могут принять участие и кировчане. Нужно спеть гимн РФ, записав это исполнение на видео, и выложить в соцсети. С первого дня лета можно поучаствовать и в челлендже #РусскиеРифмы: прочитать на видео стихи русских классиков и опубликовать в соцсетях.

С 5 по 12 июня пройдет акция «Окна России»: украшение окон, балконов и фасадов жилых домов символами нашей страны.

С 8 по 12 июня кировчане могут присоединиться на официальных страницах клубов по месту жительства и центров местной активности к акциям «Добро в России» и «Россия в объективе». В эти же даты будут проходить челленджи: #Русское слово - чтение стихов и отрывков из произведений отечественных писателей и «Я люблю тебя, Россия, я люблю тебя, Киров» - чтение стихов, посвященных стране и городу. В эти же даты можно поучаствовать в челлендже #Держитриколор.

С 8 по 14 июня пройдет акция «Рисую Россию».

С 9 по 12 июня кировчане могут принять участие в проекте «Гражданский экзамен».

С 10 по 12 июня можно проверить свои знания в онлайн-викторине «Знаете ли вы Россию?» и в акции «Лента в цветах российского триколора».

ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ ГОРОДА

С 1 июня в Кирове также начались конкурсы, посвященные Дню города. Так, во всех районах областного центра до 10 сентября будет проходить смотр-конкурс на лучшую цветочную композицию, созданную жителями во дворах своих домов.

С 8 по 14 июня на официальных страницах библиотек и клубов местной активности в соцсети пройдет цикл мероприятий «Любимый город»: викторины, тесты, публикации об истории Кирова, его Почетных гражданах, виртуальные встречи с писателями — авторами произведений о Кирове, интеллектуальные игры, мастер-классы, конкурсы.

С 1 по 7 июня жители Ленинского района могут проверить свои знания в онлайн-викторине «Узнай место в любимом городе», размещенной на официальных страницах центров местной активности. А 6 июня на этих же страницах можно посмотреть мастер-класс «Вятская роспись».

С 1 по 12 июня для жителей Первомайского района будет организован фотоконкурс «Страницы памяти» и фотовыставка любительской фотографии 1950 — 1970 годов «Моменты города». Они также смогут принять участие в видеофлешмобе «Уголки любимого города».

С 1 по 20 июня в фотовикторине «Родные улицы любимого района» смогут принять жители Нововятского района. А 8 июня их приглашают стать участниками онлайн мастер-класса по изготовлению народной куклы «Россияночка».

9 июня мастер-класс «Сувенир городу» проведут на официальных страницах центров местной активности Октябрьского района.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИИ И ВЫСТАВКИ

12 июня для кировчан организуют аудиоэкскурсии «10 ТОП мест любимого города» - с Театральной площади и в праздничном троллейбусе, идущем по маршруту №8.