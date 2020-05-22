«Найден, жив»: волонтер рассказала подробности поиска мальчика из Якино

Вся Кировская область еще помнит те два дня, с 18 по 19 мая 2020 года, когда весь регион стоял на ушах. Случай экстраординарный: четырехлетний Матвей Лоскутов из деревни Якино ушел из дома поздним вечером 17 мая и не вернулся. Искали его сотрудники полиции, следователи, спасатели и добровольцы из разных уголков не только области - страны. Мальчика нашли на вторые сутки поиска в лесу, в полутора километрах от дома - благодаря внимательным волонтерам «Лизы Алерт» и кинологическому расчету МВД.

Координатор поиска Матвея, Александра Яговкина, разместила в группе поисково-спасательного отряда отчет о том, как разыскивали малыша, обрисовав читателям полную картину тех двух дней.

НИКОГДА НЕ СДАВАЙТЕСЬ

Именно этими словами начинает свой пост координатор поиска. Казалось бы, тяжело не пасть духом. Размытые дороги, ночной холод, дождь, почти полное отсутствие связи, заболоченные местами леса… Как будто все было против того, чтобы потерявшегося ребенка нашли. Однако и волонтеры, и полиция, и следователи искали отчаянно. «Мы всегда верим, что человек жив, пока не доказано обратное, - пишет Александра. - И Матвей нас не подвел. Он дождался!».

Начало поиска - разговор с родителями. По признанию координатора, она всегда старается поговорить с родственниками пропавшего лично и выстроить с ними доверительные отношения. Так гораздо больше понятно о том, кого разыскивают. Особенно если речь идет о ребенке. Чем он живет, какой он, что могло случиться и как отреагирует на стрессовую ситуацию. Важна каждая мелочь, по словам Александры, потому что потом поисковики ставят задачи с учетом этих знаний.

Поговорить с мамой малыша не получилось сразу - к ней и без того выстроилась очередь из сотрудников правоохранительных органов. И, наконец, спустя некоторое время, Александра сумела расспросить родительницу.

Добровольцы «Лизы Алерт» съехались из разных уголков не только нашего региона, но и соседних. «Лизы Алерт»

УШЕЛ ИСКАТЬ МАМУ

Матвей проснулся вечером в пустом доме. Мама и Максим, второй из сыновей, немногим старше самого Матвея, на огороде за домом, старший брат играет в футбол… Ребенок понял, что остался один, и пошел искать маму.

Наиболее привычным маршрутом для него, наверное, была дорога на Изиморку - близлежащая деревенька. Мама с детьми часто ходила туда в магазин за продуктами. Заблудиться там вроде бы невозможно… Но ребенок же заблудился?..

На противоположном конце деревни полиция нашла железную тарелку и вилку. Посуда лежала прямо на дороге, где начинается лес. Мама Матвея опознала вещицы, и сразу зароились вопросы: мальчик пошел туда? Зачем? Для чего взял тарелку? Однако это уже зацепка. А рядом с тарелкой обнаружили детский след. Поиск продолжается.

Неизвестно, правда, принадлежат ли следы именно Матвею. Все-таки он не единственный ребенок в деревеньке - что в Якино, что в близлежащей Изиморке. Итак, поисковики разделились: основная часть направилась по следу, остальные - в прежнем направлении, на Изиморку. Другие направления от дома также отрабатывались, как и все дома и постройки - как в Якино, так и в ближайших населенных пунктах.

«Прочесывать лес в поисках такого маленького ребенка — дело сложное и очень кропотливое», - пишет Александра. Ведь параллельно пришлось работать еще и на отклик - звать ребенка вслух. Дело усложнялось тем, что Матвей боится чужих людей. Поэтому звать малыша приходилось тихо и только женским голосом.

Группа нашла бесчисленное количество совсем разных детских следов. Дело запутывалось, однако на утро второго дня прибыли еще люди, пополнившие единый отряд. Полиция, следователи, спасатели, кинологи, местные жители… Добровольцы «Лизы Алерт» стеклись не только из Кировской области, но и из соседних регионов, даже из Москвы. На место поисков приезжали и те, кто хотел помочь иным способом - привозили вещи, еду, оборудование. Поиски продолжались.

На поисках ребенка присутствовали следователи, полиция, спасатели и добровольцы. Фото: скриншот с видео vk.com/lizaalert_kirov

«НАЙДЕН, ЖИВ»

Вечером 19 мая по рации передали заветное «Найден, жив». Тут, делится Александра, есть свой четкий порядок. Сперва необходимо прояснить ситуацию, дождаться группу эвакуации, убедиться, что с ребенком все в порядке, и передать его родителям. И лишь после этого можно отзывать поисковиков. Лишь тогда можно объявить долгожданную новость всем, кто так ждал ее и надеялся на лучший исход.

- Мы сделали это. Вместе, - заканчивает свой пост Александра. - Вы только вдумайтесь, благодаря всем вам стало возможно такое: через двое суток в холодном мокром лесу четырехлетний малыш найден. ЖИВ!

Матвея доставили в Киров для тщательного медицинского обследования. Фото: скриншот с видео vk.com/lizaalert_kirov

КРАТКАЯ СПРАВКА

Четырехлетний Матвей Лоскутов пропал без вести 17 мая 2020 года около 20 часов. Поиски начались с утра 18 мая, когда родители малыша обратились в полицию. Ребенка разыскивали 254 человека, четыре конных и один кинологический расчет. МЧС направило 24 сотрудника на поиски. 23 простых добровольца со всех уголков области стеклись на поиск ребенка. От «Лизы Алерт» разыскивали Матвея 53 человека - волонтеры из Кирова, Костромы, Перми, Нижнего Новгорода, Москвы, республик Татарстан, Чувашия и Марий-Эл.

Ребенок нашелся 19 мая около пяти вечера, в лесу, в примерно полутора километрах от дома. Его доставили к матери, а после увезли в Киров для тщательного медицинского осмотра. Сейчас Матвей находится под наблюдением врачей до выяснения всех обстоятельств произошедшего.