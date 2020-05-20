Вятская земля всегда славилась своими ярмарками. На них съезжались купцы со всех уголков России. Первая и самая известная носила название Семеновская. Она считалась крупнейшей в губернском центре. Расцвет ярмарки приходится на середину XVIII века. Несмотря на появление торговых центров и современных супермаркетов торговые традиции продолжают сохраняться на Вятке. Только за 2019 год оборот ярмарок и рынков составил 4,2 млрд рублей. Кировчане в среднем тратили там 274 рубля в месяц. Такие данные приводит Кировстат, который продвел итоги в этой сфере торговли за 2019 год.

В 2019 году в Кировской области провели 448 ярмарок, на которых в общей сложности было 9783 торговых мест. Такая торговля обеспечивает горожан всем необходимым:

- 16% - занимали отделы с мясом и птицей;

- 5% - фрукты и овощи;

- 19% - одежда;

- 16% - нательное белье;

- 14% - меховые изделия.

В 2019 году в Кировской области провели 448 ярмарок. Фото: kirovstat.gks.ru

В Кировской области не изменяют традициям и ежегодно проводят большое количество ярмарок. Из них:

- 42% - универсальные ярмарки;

- 9% - специализированные по продаже непродовольственных товаров;

- 16% - ярмарки выходного дня;

- 3% - специализированные по продаже продовольственных товаров.

За прошедший год ассортимент товаров на ярмарках не изменился. А доли пищевых и непродовольственных товаров остались на прежнем уровне - 32% и 68% соответственно.

Кроме того в области действует 8 универсальных рынков. На первое января текущего года на них действовало 895 торговых мест:

- 23% - занимали отделы с мясом и птицей;

- 12% - для торговли швейными изделиями;

- 9% - плодами, ягодами, виноградом.

В области действует 8 универсальных рынков. Фото: kirovstat.gks.ru

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