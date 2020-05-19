В Кировской области нашли четырехлетнего ребенка, пропавшего двое суток назад

Почти двое суток вся Кировская область стояла на ушах: в маленькой деревне Якино Лебяжского района пропал четырехлетний мальчик. К поискам подключились волонтеры, полиция, следователи, местные жители… Искали с воздуха, на водоемах, привлекли добровольцев из соседних регионов… И вот оно - заветное «Матвей найден, жив». С чего все началось и как проходили поиски, рассказывают областные УМВД, Следком, прокуратура и поисковики «Лизы Алерт».

УШЕЛ ИЗ ДОМА И НЕ ВЕРНУЛСЯ

С этой фразы начинается большинство поисковых операций. Так было и в этот раз. 18 мая в отделение полиции по Лебяжскому району пришли с заявлением двое жителей деревни Якино. И сообщили: пропал их четырехлетний сын, Матвей Лоскутов. Ушел из дома один, как выяснилось, еще накануне вечером, около 20 часов. К утру он домой не вернулся, и тогда родители решили обратиться за помощью.

На место пропажи ребенка немедленно выехала полиция. Чуть позже к ним подключились сотрудники угрозыска и кинологи, приехавшие из областного центра. К поискам привлекли местных жителей. Также на место прибыли добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт» и следователи-криминалисты.

ПЕРВЫЕ СУТКИ ПОИСКА

Силы всех, кто появился в небольшой деревеньке и согласился помочь в поисках, бросили на розыск четырехлетнего ребенка. Полицейские допросили всех местных жителей. Общими силами поисковики осмотрели все дома и постройки в деревне, прочесали близлежащую территорию и даже соседние населенные пункты. Следком заинтересовался характеристикой родителей пропавшего ребенка, а прокуратура Кировской области начала проверку возможного бездействия органов соцзащиты. Их сотрудники при проведении работы с социально неблагополучными семьями могли не обратить внимание на «виновников торжества». Не просто же так четырехлетний ребенок смог уйти один из дома, а родители заподозрили неладное лишь в тот момент, когда сын не вернулся на следующее утро?

ВТОРЫЕ СУТКИ ПОИСКА

По данным кировского УМВД, на следующий день поисков, 19 мая, число задействованных в поисках людей значительно увеличилось. Ночью с 18 на 19 мая из Кирова в Якино выехали дополнительные сотрудники ведомства. На месте сообща, плечом к плечу, работали полицейские, следователи, местные жители и «лисы» - добровольцы «Лизы Алерт». Всего в Якино съехалось более двухсот человек, помогающих разыскать ребенка.

На месте пропажи ребенка работали следователи, полиция и волонтеры. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Площадь поисков малыша расширилась еще больше, до 6 квадратных километров. Поисковики продирались по заболоченным лесам, где увязали служебные собаки. На берегах рек работали водолазы. Малыша пытались разыскать и с воздуха - для этого задействовали беспилотники МЧС и «Лизы Алерт». Также им в этом помогал ВПСО «Ангел» - пилоты-добровольцы на частных вертолетах. Там, где человеку не пробраться, ездили на квадроциклах - всего их около шести. Были люди на парапланах, задействовали квадрокоптеры с тепловизорами, два конных и один кинологический расчет… Все, абсолютно все возможные силы приложили, чтобы найти потерявшегося четырехлетнего ребенка. И не только из Кировской области.

В Якино подоспели добровольцы «Лизы Алерт» и из соседних регионов. По оценке отряда, на помощь пришли волонтеры из республик Чувашия, Татарстан и Марий-Эл, Костромской области, Пермского края и даже из Москвы. Кроме того, в Якино ждали еще два экипажа из Костромы и Нижнего Новгорода, готовых помогать кировским коллегам в поиске Матвея. Местные жители обеспечили «лис» батарейками, посудой и едой, а кировские предприятия - антисептиком и медицинскими масками.

НАШЕЛСЯ!

В пять часов вечера, 19 мая, в группе «Лизы Алерт» в соцсетях произошло оживление. Под последним постом о поиске Матвея, где волонтеры отчитывались о ходе работы, появился комментарий от имени паблика: «По поиску Стоп! Идет эвакуация!». Стало быть, нашли - но все ли хорошо? Как себя чувствует ребенок? И спустя еще полчаса - заветное «Матвей найден, жив».

- Все благодаря совместным усилиям кинологического расчета МВД и отряда «Лиза Алерт», - пишут администраторы. - Отчет по поиску будет позже. Информация получена от координатора поиска.

По сообщению кировского УМВД, ребенка нашли в лесу примерно в полутора километрах от дома. Сейчас Матвея доставили домой, к матери. Его состоянием занялись медики.

СЕЙЧАС

Все обстоятельства и ухода из дома ребенка, и его пропажи, выясняются и уточняются. Областной Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Расследование продолжится даже после нахождения ребенка живым - правда, скорее всего, нынешняя статья изменится. Кировская прокуратура признала этот шаг законным. С их стороны продолжается проверка по бездействию органов соцзащиты.