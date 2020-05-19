Цены на продукты: в Кирове подорожала гречка, лимон и лекарства

В Кировстате рассказали, как изменились цены на потребительском рынке в апреле. Так, стоимость товаров и услуг в регионе в среднем выросла на 1,1%, с начала года - на 2,4%.

ЗА ОВОЩИ ПЛАТИТЬ ПРИДЕТСЯ БОЛЬШЕ

За месяц в регионе заметно подскочили цены на лук - сразу на 56,4%, капусту белокочанную - на 34,5%, чеснок - на 27,6%, свеклу - на 22,4%, морковь - на 17,6%, картофель - на 15%. Любителям фруктов придется платить за апельсины больше на - 13,4%, яблоки - на 11%. Лимоны также подросли в цене в 3,5 раза.

Стала выше и стоимость круп, бобовых и макаронных изделий, особенно на гречку - на 20,2%, овсяные хлопья «Геркулес» - на 10%, рис - на 8,6%, горох и фасоль - на 7,3%. Среди других продуктов подорожали куриные яйца на 11,9%, сахар-песок - на 8,1%, пшеничная мука - на 7,7%, соль - на 5,3%, охлажденные и мороженые куры - на 5,2%.

Выросли цены на большую часть лекарств. Особенно подорожали корвалол - на 10,5%, противовоспалительное средство флуоцинолола ацетонид - на 9,9%, валидол - на 7,5%, анальгин отечественный - на 6,9%.

На 9% стала выше стоимость флешек, светодиодных ламп - на 4,5%, холодильников - на 3,4%, электрических триммеров - на 2,8%, стационарных телефонов - на 5,2%, ноутбуков - на 4,9%, мотоциклов - на 2,7%.

В сфере услуг подорожали годовая стоимость полиса КАСКО - на 5,5%, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи - на 3,3%.

БЕНЗИН СТАЛ ДЕШЕВЛЕ

Среди продуктов выгоднее стало покупать огурцы. Они подешевели на 25,1%. На помидоры цена стала ниже на 7,1%. Также в Кировстате отметили снижение цен на пылесосы - на 8,5%, миксеры и блендеры - на 6,1%, печи СВЧ - на 3,8%.

Кроме того, снизилась на 11,3% стоимость перелета в салоне эконом-класса самолета, поездки в такси - на 2,6%, проезда в купейных вагонах скорых фирменных и нефирменных поездов - на 3,2% и 1,7%.

Как и предыдущем месяце специалисты зафиксировали снижение цен на нефтепродукты. Стоимость газомоторного топлива снизилась на 9,5%, дизельного топлива - на 1,4%, бензина марки АИ–92 - на 0,7%, марки АИ–95 - на 0,5%.