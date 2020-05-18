2020-05-18T18:36:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Ослабление ограничений в Кирове: наконец открываются салоны красоты и парикмахерские

То, чего так ждали и о чем так просили жители города, наконец свершилось
Алена Михайлова
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В Кировской области наступил второй этап снятия ограничений.В Кировской области наступил второй этап снятия ограничений.Фото: Андрей АБРАМОВ
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В Кировской области начался второй этап снятия ограничительных мер. Судя по всему, эпидемиологическая ситуация в регионе становится более благоприятной. На странице губернатора региона появился пост со списком заведений, которым будет разрешено открыться уже в четверг, 21 мая.

А ТЕПЕРЬ МОЖНО НА НОГОТОЧКИ?

Кировские красавицы могут возрадоваться: теперь - да. С 21 мая 2020 года при условии строжайшего соблюдения требований Роспотребнадзора и исключительно по предварительной записи можно будет навестить:

- парикмахерские салоны и организации, предоставляющие подобные услуги;

- салоны красоты (услуги маникюра и педикюра);

- косметические салоны;

- спа-салоны;

- фитнес-центры - только для индивидуальных занятий с тренером. Их посетителям должны бесконтактно измерять температуру на входе. Кроме того, персонал обязан следить за соблюдением социальной дистанции и носить маски.

Внимание жителям Вятскополянского и Малмыжского районов: на вас это не распространяется. Вы все еще ждете снятия ограничений.

В регионе наконец разрешили открыть салоны красоты и парикмахерские. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В регионе наконец разрешили открыть салоны красоты и парикмахерские.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КУДА РЕБЕНКА ОТВЕСТИ?

Минобру Кировской области дали поручение обеспечить работу детсадов для детей всех сотрудников, кому уже можно трудиться. Так что все, кто выходит на работу с нынешнего четверга, могут не беспокоиться: за их чадом присмотрят. Напоминаем, что дежурные группы в детсадах продолжают свою работу, и с 18 мая начали принимать всех желающих. Прочитать об этом более подробно можно здесь.

УБЕДИТЕЛЬНОЕ НАПОМИНАНИЕ

С 12 мая 2020 года в Кировской области введен масочный режим. Жителям региона настоятельно рекомендуют носить средства индивидуальной защиты. В общественном транспорте, на его остановках, в такси, магазинах, аптеках, больницах… Словом, везде, где есть еще люди, кроме вас. Снятие ограничений не означает конец пандемии. Кроме того, полиция будет проводить работу с людьми, которые находятся в общественных местах без масок. За нарушение установленного режима вполне можно получить штраф до 30 тысяч рублей.

КРАТКАЯ СПРАВКА ПО РЕГИОНУ

Напоминаем, по состоянию на 18 мая в Кировской области зарегистрировано 1028 случаев заражения коронавирусом, большая часть из них - завозные. 591 пациент из вышеуказанного числа уже победил болезнь. Пятеро человек, к сожалению, скончались, несмотря на все усилия врачей. Из всех находящихся в больнице пациентов пятеро находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппарату ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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