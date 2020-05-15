2020-05-15T14:07:50+03:00
Общество

Как проходит весенний призыв в Кировской области в условиях пандемии

Кировские военкоматы обеспечены всем необходимым в период коронавируса
Виктор Карпов
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В текущем году отправка призывников в воинские части начнется в середине июня.В текущем году отправка призывников в воинские части начнется в середине июня.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Еще 1 апреля президент страны Владимир Путин подписал приказ о начале призывной компании. Несмотря на пандемию коронавируса весенний призыв стартовал с 1 апреля, и продлится до 15 июля. В Кировской области губернатор Игорь Васильев подписал аналогичный указ о проведении призыва. Сегодня, 15 мая, в региональном военном комиссариате состоялось заседание областной призывной комиссии по призыву на воинскую службу в 2020 году. Главной темой для обсуждения стала отправка на службу призывников в условиях распространения коронавирусной инфекции.

КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИМЕНЯЮТСЯ

Военный комиссар Кировской области Юрий Мешавкин рассказал, что «на сборном пункте организован отдельный вход для новобранцев и гражданского персонала. Также разделены потоки прибывающих для отправки в войска граждан и убывающих, установлены переносные бактерицидные лампы, позволяющие обеззараживать поверхности и воздух в помещениях с помощью ультрафиолетового излучения».

Юрий Мешавкин отметил, что призывные комиссии начали свою работу только 12 мая. При этом призывникам с повесткой на апрель и март отправили новое уведомление о переносе комиссии на более поздний срок. Ранее на совещании с военкомами всех регионов России начальник Генштаба Валерий Герасимов рассказал, что сейчас все пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными лампами, медицинскими масками и дезинфицирующими средствами. Дополнительно дезинфицируют дверные ручки, выключатели, поручни и перила. Помимо этого, военкоматы разграничили график приема. Граждане, имеющие право на освобождение или отсрочку принимаются отдельно от тех, кто готов пополнить воинские ряды. Всем сотрудникам военкоматов выдали медицинские маски и индивидуальные антибактериальные средства.

Призывные комиссии начали свою работу 12 мая. Фото: Олег ЗОЛОТО

Призывные комиссии начали свою работу 12 мая.Фото: Олег ЗОЛОТО

КОГДА ОТПРАВЯТ НОВОБРАНЦЕВ НА СЛУЖБУ

В текущем году отправка призывников в воинские части начнется в середине июня. Перевозки новобранцев спланированы так, чтобы исключить контакты военнослужащих с гражданскими лицами. Начальник штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов рассказал, что «каждый призывник сразу же после прибытия на сборный пункт будет проходить экспресс-тестирование на возможное наличие коронавирусной инфекции». Помимо этого, новобранцев сразу после приезда поместят на двухнедельный карантин.

Новобранцев сразу после приезда поместят на двухнедельный карантин. Фото: kirovreg.ru

Новобранцев сразу после приезда поместят на двухнедельный карантин. Фото: kirovreg.ru

Начальник центра военно-врачебной экспертизы Кировской области Ольга Омарова сообщила, что в настоящее время проводится вакцинация новобранцев профилактическими прививками по эпидемическим показаниям граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Справка «КП»

Весенний призыв традиционно проводится с 1 апреля по 15 июля для юношей в возрасте от 18 до 27 лет. В весенний призыв 2020 года Кировская область должна отправить на службу 1500 новобранцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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