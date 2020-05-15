2020-05-15T11:31:38+03:00
Коронавирус Covid-19

«Мне хотелось быть на передовой борьбы с коронавирусом»: кировские врачи продолжают сражаться с болезнью

Глава одного из инфекционных отделений рассказал о своей работе
Маргарита Акагиева
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Сейчас Максим проводит на работе все время. Фото: kirovreg.ruСейчас Максим проводит на работе все время. Фото: kirovreg.ru
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Кировские врачи продолжают сражаться с коронавирусом. Поток новых случаев заражения становится все меньше, но работы от этого у медиков не убавилось. Максим Карепанов, возглавляющий инфекционный стационар на базе кировского кожвендиспансера, рассказал об особенностях работы в это непростое время. Его рассказ передала нам пресс-служба правительства области.

В новом отделении сейчас работают шесть врачей. Среди всех пациентов всего 50 человек заражено коронавирусом. У половины из них болезнь сопровождается пневмонией.

По словам Максима, тяжелее всего в работе - объяснить бессимптомному зараженному, что ему необходимо оставаться в отделении и продолжать лечение. У человека нет температуры, кашля, пневмонии, и он, естественно, хочет попасть домой как можно скорее… Но нельзя. Под наблюдением они остаются, в числе прочего, для того, чтобы не заразить других людей. Это у них болезнь протекает без симптомов, а вот окружающим, особенно пожилым людям, может так не повезти - вплоть до летальных исходов.

Для выписки пациента необходимы два отрицательных результата анализа на коронавирус. Их делают на 10 и 12 сутки пребывания в стационаре. Контактные пациенты сдают анализ на первые и десятые сутки.

Стационар оснащен всем необходимым: двухместные палаты и боксы на двух этажах корпуса из четырех; девять реанимационных коек; нужное оборудование и лекарства.

На утренней пятиминутке Максим всегда старается настроить своих подчиненных на позитив. В числе прочего он объясняет коллегам, что с пациентами нужно беседовать - и о схеме лечения, и о повторных тестах, и о обязательном соблюдении изоляции.

В медицине наш герой с 2006 года - с момента поступления в университет. Вуз, интернатура, а потом и работа по специальности. Предложение возглавить работу отделения Максим принял потому, что понимал: они все рано или поздно столкнутся с этой инфекцией. И сейчас Максим проводит на работе все время.

- Количество пациентов с COVID-19 росло, и мне хотелось быть на передовой борьбы с коронавирусом. Желание помогать людям и совершенствоваться в профессии - вот моя мотивация, - поделился доктор.

- Хотел бы обратиться к жителям города и области, особенно к пожилым - самоизоляция введена не просто так. Прошу, соблюдайте ее, - попросил врач население региона. - Чем большее количество людей находится дома, тем лучше будет становиться ситуация в регионе, тем меньше шансов заболеть будет у вас и ваших близких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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