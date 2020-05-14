«Главное достояние государства - это люди и семья»: на должность сити-менеджера Кирова заявился еще один кандидат

Кресло главы администрации Кирова все так же пустует, однако гонка даже не думает прекращаться. 8 мая документы для участия в конкурсе на пост сити-менеджера подал еще один человек - Николай Богачев, личность довольно разносторонняя и неординарная. «Комсомолка» навела справки о новом кандидате.

Николай Николаевич родился 29 июля 1969 в городе Балашов Саратовской области. Десять лет спустя его отца, полковника Вооруженных Сил, перевели на службу в Кировское ВАТУ. Так Николай попал в наши края.

Еще в школе он подавал большие надежды и уже тогда приобрел хорошие навыки общения с людьми и управления коллективами. После поступил в Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище им. Ф.Э.Дзержинского и в 1991 году вышел оттуда с освоенной профессией инженера-электромеханика. А после пошел на службу туда же, куда в свое время направили его отца - в КВАТУ.

Из семейного архива: Дед - Иван Богачев, отец - Николай Богачев, бабушка - Анна Богачева. Фото: предоставлено героем публикации

Начав с должности командира взвода курсантов, достаточно скоро стал старшим помощником начальника отдела кадров. В 1999 году перешел работать в Уголовно-исполнительную систему Кировской области на должность начальника отделения кадрового учета.

За время работы на новом месте Николай занимался многими вопросами: профподготовка сотрудников УФСИН, культурно-массовые мероприятия, организация выдачи жилищных сертификатов сотрудникам и ветеранам уголовно-исполнительной системы. Работники ведомства и их семьи, которые благодаря ему смогли переехать из отдаленных населенных пунктов в областной центр, вспоминают Николая Николаевича с теплотой и уважением.

Помимо основной работы, Николай продолжал совершенствоваться, учиться и повышать свой профессиональный уровень. Так, за годы службы в УИС он успел получить второе высшее образование и стать юристом, принять участие в антитеррористической операции в Чечне и удостоиться звания ветерана боевых действий. В 2006 году ушел из Кировского УФСИН в отставку, сохранив за собой звание полковника внутренней службы.

С сентября 2006 по февраль 2011 года Николай работал замом генерального директора по административно-хозяйственной деятельности в ООО «Вятэнергомонтаж». На предприятии он разбирался с кадровыми вопросами, курировал хозяйственную, охранную, противопожарную и производственную деятельность, заботился об экономической безопасности. Также на его плечах лежала ответственность за организацию проектной деятельности по строительству силовых электроподстанций, воздушных и кабельных линий. За то время, что он проработал на предприятии, «Вятэнергомонтаж» построил подстанции «Чижи», «Береговую» и «Заводскую» - то есть самые крупные в городе.

В 2011 году Николай перешел на должность генерального директора охранного предприятия ООО ЧОО «Скат». Через два года, в декабре 2013 года, стал замначальника управления культуры администрации Кирова. И на его плечи легли обязанности по сохранению 28 учреждений и 60 объектов культуры, подведомственные управлению. За более чем пять лет работы Николай Николаевич добился благоустройства 10 территорий учреждений культуры. Именно при нем на Театральной площади, в частности, возвели обновленный сценический комплекс. Кроме того, именно при его непосредственном участии в городе провели крупные культурно-массовые мероприятия, такие, как Эстафета олимпийского огня, 640 и 645-летие Кирова, 80-летие нашей области и другие.

В июне 2019 года Николая приняли на службу в региональное министерство энергетики и ЖКХ, где он работает и по сей день.

За все время своей работы в различных ведомствах и постоянно меняющихся условиях Николай Николаевич приобрел необходимые навыки решения важных вопросов, управления коллективами и общения с людьми. И сейчас он почувствовал в себе силы для того, чтобы стать главой администрации города и по чести и совести отвечать за его население. Он надеется на то, что его опыт и профессиональные навыки позволят ему занять этот пост и в короткий срок наладить и улучшить работу мэрии во благо всех жителей Кирова.

Новый кандидат нетерпим к нарушителям закона и имеет четкую гражданскую позицию. По его мнению, главное достояние государства - это люди и семья. О ней, к слову, стоит сказать отдельно.

Дед Николая, Иван Богачев - участник Великой Отечественной войны. С фронта он вернулся без правой руки, что не помешало ему в трудные послевоенные годы вместе с другими простыми людьми поднимать сельское хозяйство в Тамбовской области. Отец нашего нового кандидата, Николай Богачев, также не отсиживался в тылу в годы войны. Будучи восьмилетним мальчиком, он работал на железнодорожной станции Иноковка, где сколачивал деревянные щиты. А когда вырос, посвятил себя службе: в Военно-воздушных Силах он прослужил 34 года.

Жена Николая, Наталья Богачева - профессор в Кировском государственном медицинском университете. Доктор медицинских наук и майор медицинской службы в запасе. Она - одна из тех людей, которые сейчас находятся на передовой всемирной борьбы с новой болезнью. Владислав Богачев, сын нового кандидата - юрисконсульт в федеральном государственном учреждении.

Напоминаем, что новый конкурс на главу администрации города пройдет 28 мая.