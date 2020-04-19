2020-04-19T12:55:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Как кировские воспитанники спортивных школ тренируются дома

И какие упражнения помогут «не заржаветь» обычному горожанину
Олег ЛЯЛИН
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На карантине будущим спортсменам скучать не приходится: дома они тренируются постоянно. Фото: vk.com/youthsport43На карантине будущим спортсменам скучать не приходится: дома они тренируются постоянно. Фото: vk.com/youthsport43
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Карантин очень сильно повлиял на повседневную действительность. Закрыты кафе и кинотеатры. В выходные нельзя сходить в боулинг. Но все эти маленькие радости нашего бытия - ничто, в сравнении с тем, что теряют профессиональные или начинающие спортсмены. Ведь дорога в тренажерный зал, на ринг, на поле, стадион, беговую дорожку закрыта. И если у прославленного спортсмена в апартаментах имеется все необходимое оборудование, то у простых воспитанников спортивных школ такого может и не быть. Но это не повод отказываться от тренировок.

ВСЕ, ЧТО НУЖО - РОВНЫЙ ПОЛ

Чтобы качественно тренироваться дома, можно и не иметь тренажеров. Достаточно приобрести спортивный коврик, чтобы спине было комфортно. Придумано множество упражнений на разные группы мышц, где не нужен вообще никакой инвентарь, а только ровный пол: отжимания, планка, подъем ног под прямым углом, упражнения на пресс. А одна из воспитанниц спортивной школы «Быстрица» приспособила для занятий лестницу в подъезде: юная спортсменка поднимается по ней на полусогнутых ногах. Очень полезно для мышц ног, дыхания и кардиосистемы.

ОНЛАЙН-ГРОССМЕЙСТЕРЫ

Многие забывают, что шахматы - почитаемый и азартный спорт. Чтобы тренировать следующее поколение Каспаровых и Ботвинников, тренеры детской шахматной школы Кирова решили перейти на онлайн-шахматы. Компьютерная игра в точности передает все тонкости этого вида спорта. Разве что тактильно нельзя ощутить фигуру в руке.

И если жители Кирова не равнодушны к шахматному спорту, то в группе ВК «Детская шахматная школа «Ход конем» можно увидеть регулярные онлайн-турниры, присоединиться к которым можно по ссылке.

КАК ПЛАВАТЬ И ФЕХТОВАТЬ БЕЗ БАССЕЙНА И ШПАГИ

Все преподаватели «Спортивной школы олимпийского резерва «Салют» в Кирове надеются, что ситуация с эпидемией в стране скоро нормализуется. Потому что дети из таких отделений, как плавание и фехтование не могут полноценно тренироваться. Но тем не менее, им есть чем заняться на карантине. Ведь общая физическая подготовка - это основа основ. Упражнения этого комплекса помогают развить ловкость, выносливость и силу. К слову, ребятам из группы по фехтованию можно отрабатывать стойки и выпады без шпаги.

В группе ВК у «Салюта» уже достаточная коллекция видеороликов с тренировками своих учеников. Чтобы их разнообразить, руководство школы даже запустило конкурс юмористических видео, на которых показаны занятия. Ведь творческие способности тоже очень важны. Особенно в такое тяжелое время, когда показать себя вне дома очень трудно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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