2020-04-11T22:09:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове, последние новости на 12 апреля 2020 года: 35 случаев заражения

Мы узнали последние новости о ситуации с коронавирусом в Кирове на 12 апреля
Олег ЛЯЛИН
Поделиться:
Сейчас в области 35 случаев заражения коронавирусом.Сейчас в области 35 случаев заражения коронавирусом.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

По информации на субботу, 11 апреля 2020 года, в Кировской области специалисты зафиксировали 35 случаев заражения коронавирусом. Из них девять пациентов уже выздоровели и выписались. Последнего пациента выписали из больницы 10 апреля.

Еще у шестерых кировчан лабораторно подтвердили новую инфекцию. Также выявлено еще 4 подозрения на коронавирус. Новыми подозреваемыми стали контактные лица зараженных, уже находившиеся в инфекционной больнице.

Вчера, 10 апреля, в госпитале появился первый «тяжелый» пациент - 80-летняя пермячка, ехавшая домой из Санкт-Петербурга. Женщине стало плохо в поезде, и в Кирове ей вызвали скорую. По симптомам ее госпитализировали в городскую инфекционную больницу. Тест-система показала у нее положительный результат на коронавирусную инфекцию. Пенсионерка в тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату ИВЛ. У ее дочери, сопровождающей женщину, подозрения не выявили.

Сейчас в городской инфекционной больнице находятся 96 пациентов. Среди них 26 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» и 19 «подозреваемый», ожидающих результатов анализов, включая случай, выявленный в ходе мониторинга лиц, входящих в группу риска. Остальные - контактные лица и пациенты с ОРВИ, вернувшиеся с эпидемиологически неблагоприятных территорий. Состояние у всех пациентов, по утверждению врачей, удовлетворительное, за исключением 80-летней пермячки - она по-прежнему в тяжелом состоянии.

Для приема заразившихся коронавирусом в регионе продолжают готовить дополнительные корпуса. С 3 апреля на базе кожвендиспансера развернули госпиталь на 80 мест. В нем разместили реанимационные койки, аппараты ИВЛ, дыхательную и следящую аппаратуру.

Также в Оричевском районе есть обсерватор на 50 лиц, контактных с зараженными. Сейчас там находится 18 человек.

Для пациентов, которые находятся на домашнем карантине, перепрофилировали паллиативное отделение городской больницы №5. Там будут оказывать необходимую помощь взрослым и детям, вернувшимся из других стран или контактировавшим с зараженными коронавирусом.

На очередном заседании оперштаба власти приняли решение отрабатывать места нахожения кировчан-вахтовиков в Москве и Санкт-Петербурге, а также проводить работу с их родственниками, находящимися в Кировской области. Возвращающихся из столиц страны будут обследовать на коронавирус.

ВАЖНО

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания и зарубежную страну либо город, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Кирове разыскивают молодого человека
В Кировской области на месяц раньше началась подготовка к посевной кампании
В Кировской области во время пандемии коронавируса подскочили цены на продукты
Коронавирус в Кирове: шесть новых случаев заражения
Микрорайоны Кирова готовят к паводку
В Кирове пригородные автобусы вновь изменят свое расписание
Предприниматели Кирова могут получить отсрочку по займам
В Кирове ищут лучшее фото кота на карантине
В Кировской области учебный год не будут завершать досрочно
Снег и «минус» на градуснике: погода в Кирове на выходные дни
Кировский региональный оператор ТКО предупредил о возможности мусорного коллапса
Кировчан просят приходить в храмы в медицинских масках
Экстремальный спорт. Эксперты проверили защищенность мобильных фитнес-приложений
Житель Кировской области подозревается в убийстве сестры
Кировчан-вахтовиков будут обследовать на коронавирус
Кировским предпринимателям продлят лицензии на 12 месяцев
20 тысяч пожилых кировчан бесплатно получат продукты
Электроснабжение более 40 логистических центров крупных торговых сетей находятся под особым контролем специалистов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
В Кировской области провели более 14 тысяч исследований на коронавирус
Коронавирус в Кирове: первый пациент, подключенный к аппарату ИВЛ
Профилактика коронавируса в Кирове: управляющим компаниям подарили 56 пульверизаторов для дезинфекции подъездов
Кировские хирурги помогли пациенту с деформацией позвоночника
Карантин с пользой: тренируйся по-новому с UFC GYM в Wink