Коронавирус в Кирове, последние новости на 12 апреля 2020 года: 35 случаев заражения

По информации на субботу, 11 апреля 2020 года, в Кировской области специалисты зафиксировали 35 случаев заражения коронавирусом. Из них девять пациентов уже выздоровели и выписались. Последнего пациента выписали из больницы 10 апреля.

Еще у шестерых кировчан лабораторно подтвердили новую инфекцию. Также выявлено еще 4 подозрения на коронавирус. Новыми подозреваемыми стали контактные лица зараженных, уже находившиеся в инфекционной больнице.

Вчера, 10 апреля, в госпитале появился первый «тяжелый» пациент - 80-летняя пермячка, ехавшая домой из Санкт-Петербурга. Женщине стало плохо в поезде, и в Кирове ей вызвали скорую. По симптомам ее госпитализировали в городскую инфекционную больницу. Тест-система показала у нее положительный результат на коронавирусную инфекцию. Пенсионерка в тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату ИВЛ. У ее дочери, сопровождающей женщину, подозрения не выявили.

Сейчас в городской инфекционной больнице находятся 96 пациентов. Среди них 26 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» и 19 «подозреваемый», ожидающих результатов анализов, включая случай, выявленный в ходе мониторинга лиц, входящих в группу риска. Остальные - контактные лица и пациенты с ОРВИ, вернувшиеся с эпидемиологически неблагоприятных территорий. Состояние у всех пациентов, по утверждению врачей, удовлетворительное, за исключением 80-летней пермячки - она по-прежнему в тяжелом состоянии.

Для приема заразившихся коронавирусом в регионе продолжают готовить дополнительные корпуса. С 3 апреля на базе кожвендиспансера развернули госпиталь на 80 мест. В нем разместили реанимационные койки, аппараты ИВЛ, дыхательную и следящую аппаратуру.

Также в Оричевском районе есть обсерватор на 50 лиц, контактных с зараженными. Сейчас там находится 18 человек.

Для пациентов, которые находятся на домашнем карантине, перепрофилировали паллиативное отделение городской больницы №5. Там будут оказывать необходимую помощь взрослым и детям, вернувшимся из других стран или контактировавшим с зараженными коронавирусом.

На очередном заседании оперштаба власти приняли решение отрабатывать места нахожения кировчан-вахтовиков в Москве и Санкт-Петербурге, а также проводить работу с их родственниками, находящимися в Кировской области. Возвращающихся из столиц страны будут обследовать на коронавирус.

ВАЖНО

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания и зарубежную страну либо город, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте