Всеобщий режим самоизоляции в Кирове: сидим дома до мая
С 28 марта 2020 года в Кирове официально ввели карантин, прикрыв тем самым множество крупных организаций. После на область обрушился режим всеобщей самоизоляции. А потом и указ президента, велевший сидеть дома до конца апреля.
Правительство Кировской области посовещалось и продлило режим всеобщей самоизоляции до 12 апреля. Сроки подошли к концу, и 10 апреля вышло новое постановление с изменениями в работе многих организаций. Разбираемся, что поменялось, и куда можно сходить.
ДОЛГО ЕЩЕ ДОМА СИДЕТЬ?
Всеобщий режим самоизоляции в области ввели с 31 марта по 5 апреля 2020 года. А потом продлили до 12 апреля 2020 года. В новом постановлении четко сказано: на сей раз продлить до окончания срока, установленного пунктом 1 Указа Президента РФ от 02.04.2020. Иными словами, по 30 апреля текущего года из дома кировчанам выходить нельзя, за исключением случаев:
- угрозы жизни и здоровью;
- обращения за медицинской помощью;
- похода в магазин;
- выгула питомца;
- выброса мусора;
- поездки на работу.
Кировчане могут ездить в транспорте на работу, если деятельность вашей организации не остановлена.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
ХОЧУ НАКОНЕЦ ПОДСТРИЧЬСЯ!
Красавицам придется запастись терпением. Так, с 04 по 24 апреля 2020 года не работают:
- салоны красоты;
- фитнес-центры;
- парикмахерские, косметические, массажные и спа-салоны;
- солярии, бани, сауны и т. п.;
- предоставление подобных услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, ТРЦ, аттракционах и других подобных местах.
КОГДА УЖЕ В КИНО ПОЙДЕМ?
А вот с ним все гораздо сложнее, чем с ноготочками и бровками. С 04 по 30 апреля 2020 года все так же закрыты:
- ночные клубы;
- кинотеатры;
- развлекательные центры;
- физкультурные, спортивные и досуговые заведения;
- бассейны;
- общепит. Исключение - доставка еды на дом и места, где питаются сотрудники предприятий, работающих в это время;
- ТЦ, ТРЦ, моллы;
- рынки;
- горнолыжные трассы и места массового отдыха на федеральных, региональных и местных курортах;
- бронирование мест, прием и размещение кировчан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских оздоровительных лагерях. Запрет не распространяется на жителей, которые находятся в служебной поездке или командировке.
А В ШКОЛУ КОГДА?
Все образовательные организации, кроме детсадов, останутся закрытыми на карантин. С 13 апреля учащиеся школ и техникумов переходят на дистанционное обучение.
А ПОЧЕМУ ВСЕ РАБОТАЮТ, А Я ДОМА СИЖУ?
В работе кировских предприятий произошли существенные изменения. К примеру, правительство региона составило список из системообразующих предприятий, которые должны и могут работать при неукоснительном соблюдении всех мер безопасности. Итак, кто трудится в это время:
- аптеки;
- продуктовые магазины;
- автозаправки;
- службы доставки еды и товаров;
- гостиницы и отели;
- организации, оказывающие ритуальные услуги;
- организации, оказывающие услуги по ремонту и обслуживанию бытовой техники;
- организации, оказывающие услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей;
- торговые точки, продающие похоронные товары и другие с помощью доставки на дом;
- системообразующие предприятия;
- ИП и юрлица, работающие по государственным (муниципальным) контрактам, а также те организации, которые обеспечивают их работу;
- детские дома, интернаты и прочие организации для детей-сирот и оставшихся без родителей;
- предприятия, производящие товары первой необходимости;
- застройщики многоквартирных домов;
- строительные организации, реализующие инвестиционные проекты в регионе;
- ветеринарные организации;
- офисы МФЦ - только по предварительной записи и при соблюдении социальной дистанции;
- салоны сотовой связи - только в режиме доставки товаров, без открытия залов.
С 13 апреля также начинают работу:
- службы доставки и курьерские службы при условии соблюдения социальной дистанции;
- ИП и организации, осуществляющие лесозаготовку или обработку древесины;
- организации, включенные в реестр предприятий инфраструктуры поддержки МСП Кировской области;
Все эти места могут работать лишь при строгом соблюдении всех правил санитарно-эпидемиологической безопасности.
ПРИЕХАЛ ДОМОЙ - ДОМА И СИДИ!
До нынешнего момента официально строгая самоизоляция распространялась лишь на приезжих из-за границы и их сожителей. Теперь эта мера касается и тех, кто приехал из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов, где зафиксированы вспышки коронавирусной инфекции. Все вернувшиеся из таких мест и те, кто с ними живет (читай: в одном помещении), должны уйти на обязательную самоизоляцию на 14 дней либо же срок, который установит врач. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания и зарубежную страну либо город, где вы находились. Если у вас появились признаки ОРВИ - срочно вызывайте врача на дом.
Также работодатели должны отслеживать своих сотрудников, вернувшихся из командировок в другие города. Как только ваш работник вернулся на родную землю, сразу сообщите о его приезде в областное управление Роспотребнадзора и все на ту же горячую линию.
Информацию о вернувшихся из-за границы и двух столиц страны нужно сразу передать в Роспотребнадзор.Фото: Олег ЗОЛОТО
ШТРАФОВ ЗА КОММУНАЛКУ НЕ БУДЕТ
Отдельным пунктом правительство Кировской области постановило не взыскивать штрафы и пени за просрочку платежей по коммуналке или капремонту. Срок установили, ссылаясь на постановление правительства РФ - до 1 января 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU