2020-04-10T14:35:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Всеобщий режим самоизоляции в Кирове: сидим дома до мая

В регионе в очередной раз продлили режим самоизоляции и прикрыли на карантин еще пару мест
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
Кировчанам придется посидеть дома до конца апреля.Кировчанам придется посидеть дома до конца апреля.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

С 28 марта 2020 года в Кирове официально ввели карантин, прикрыв тем самым множество крупных организаций. После на область обрушился режим всеобщей самоизоляции. А потом и указ президента, велевший сидеть дома до конца апреля.

Правительство Кировской области посовещалось и продлило режим всеобщей самоизоляции до 12 апреля. Сроки подошли к концу, и 10 апреля вышло новое постановление с изменениями в работе многих организаций. Разбираемся, что поменялось, и куда можно сходить.

ДОЛГО ЕЩЕ ДОМА СИДЕТЬ?

Всеобщий режим самоизоляции в области ввели с 31 марта по 5 апреля 2020 года. А потом продлили до 12 апреля 2020 года. В новом постановлении четко сказано: на сей раз продлить до окончания срока, установленного пунктом 1 Указа Президента РФ от 02.04.2020. Иными словами, по 30 апреля текущего года из дома кировчанам выходить нельзя, за исключением случаев:

- угрозы жизни и здоровью;

- обращения за медицинской помощью;

- похода в магазин;

- выгула питомца;

- выброса мусора;

- поездки на работу.

Кировчане могут ездить в транспорте на работу, если деятельность вашей организации не остановлена. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировчане могут ездить в транспорте на работу, если деятельность вашей организации не остановлена.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ХОЧУ НАКОНЕЦ ПОДСТРИЧЬСЯ!

Красавицам придется запастись терпением. Так, с 04 по 24 апреля 2020 года не работают:

- салоны красоты;

- фитнес-центры;

- парикмахерские, косметические, массажные и спа-салоны;

- солярии, бани, сауны и т. п.;

- предоставление подобных услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, ТРЦ, аттракционах и других подобных местах.

КОГДА УЖЕ В КИНО ПОЙДЕМ?

А вот с ним все гораздо сложнее, чем с ноготочками и бровками. С 04 по 30 апреля 2020 года все так же закрыты:

- ночные клубы;

- кинотеатры;

- развлекательные центры;

- физкультурные, спортивные и досуговые заведения;

- бассейны;

- общепит. Исключение - доставка еды на дом и места, где питаются сотрудники предприятий, работающих в это время;

- ТЦ, ТРЦ, моллы;

- рынки;

- горнолыжные трассы и места массового отдыха на федеральных, региональных и местных курортах;

- бронирование мест, прием и размещение кировчан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских оздоровительных лагерях. Запрет не распространяется на жителей, которые находятся в служебной поездке или командировке.

А В ШКОЛУ КОГДА?

Все образовательные организации, кроме детсадов, останутся закрытыми на карантин. С 13 апреля учащиеся школ и техникумов переходят на дистанционное обучение.

А ПОЧЕМУ ВСЕ РАБОТАЮТ, А Я ДОМА СИЖУ?

В работе кировских предприятий произошли существенные изменения. К примеру, правительство региона составило список из системообразующих предприятий, которые должны и могут работать при неукоснительном соблюдении всех мер безопасности. Итак, кто трудится в это время:

- аптеки;

- продуктовые магазины;

- автозаправки;

- службы доставки еды и товаров;

- гостиницы и отели;

- организации, оказывающие ритуальные услуги;

- организации, оказывающие услуги по ремонту и обслуживанию бытовой техники;

- организации, оказывающие услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей;

- торговые точки, продающие похоронные товары и другие с помощью доставки на дом;

- системообразующие предприятия;

- ИП и юрлица, работающие по государственным (муниципальным) контрактам, а также те организации, которые обеспечивают их работу;

- детские дома, интернаты и прочие организации для детей-сирот и оставшихся без родителей;

- предприятия, производящие товары первой необходимости;

- застройщики многоквартирных домов;

- строительные организации, реализующие инвестиционные проекты в регионе;

- ветеринарные организации;

- офисы МФЦ - только по предварительной записи и при соблюдении социальной дистанции;

- салоны сотовой связи - только в режиме доставки товаров, без открытия залов.

С 13 апреля также начинают работу:

- службы доставки и курьерские службы при условии соблюдения социальной дистанции;

- ИП и организации, осуществляющие лесозаготовку или обработку древесины;

- организации, включенные в реестр предприятий инфраструктуры поддержки МСП Кировской области;

Все эти места могут работать лишь при строгом соблюдении всех правил санитарно-эпидемиологической безопасности.

ПРИЕХАЛ ДОМОЙ - ДОМА И СИДИ!

До нынешнего момента официально строгая самоизоляция распространялась лишь на приезжих из-за границы и их сожителей. Теперь эта мера касается и тех, кто приехал из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов, где зафиксированы вспышки коронавирусной инфекции. Все вернувшиеся из таких мест и те, кто с ними живет (читай: в одном помещении), должны уйти на обязательную самоизоляцию на 14 дней либо же срок, который установит врач. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания и зарубежную страну либо город, где вы находились. Если у вас появились признаки ОРВИ - срочно вызывайте врача на дом.

Также работодатели должны отслеживать своих сотрудников, вернувшихся из командировок в другие города. Как только ваш работник вернулся на родную землю, сразу сообщите о его приезде в областное управление Роспотребнадзора и все на ту же горячую линию.

Информацию о вернувшихся из-за границы и двух столиц страны нужно сразу передать в Роспотребнадзор. Фото: Олег ЗОЛОТО

Информацию о вернувшихся из-за границы и двух столиц страны нужно сразу передать в Роспотребнадзор.Фото: Олег ЗОЛОТО

ШТРАФОВ ЗА КОММУНАЛКУ НЕ БУДЕТ

Отдельным пунктом правительство Кировской области постановило не взыскивать штрафы и пени за просрочку платежей по коммуналке или капремонту. Срок установили, ссылаясь на постановление правительства РФ - до 1 января 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я и так вижу - у вас не корона!»: Некоторым заболевшим теста на СOVID-19 приходится добиваться угрозами
«Комсомолка» попыталась разобраться, почему в России нет поголовного тестирования на коронавирус? Не хватает тестов, лабораторий? Или пока всеобщее тестирование и не нужно
Новости 24
Кировчан-вахтовиков будут обследовать на коронавирус
Кировским предпринимателям продлят лицензии на 12 месяцев
20 тысяч пожилых кировчан бесплатно получат продукты
Электроснабжение более 40 логистических центров крупных торговых сетей находятся под особым контролем специалистов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
В Кировской области провели более 14 тысяч исследований на коронавирус
Коронавирус в Кирове: первый пациент, подключенный к аппарату ИВЛ
Профилактика коронавируса в Кирове: управляющим компаниям подарили 56 пульверизаторов для дезинфекции подъездов
Кировские хирурги помогли пациенту с деформацией позвоночника
Карантин с пользой: тренируйся по-новому с UFC GYM в Wink
Кировские байкеры накормят бездомных и помогут пенсионерам
Кировский бизнес поможет малообеспеченным семьям продуктовыми наборами
Учителя могут обращаться в ВятГУ за помощью по переходу на дистанционное образование
Улицы Кирова приведут в порядок к майским праздникам
40 кировских предприятий шьют маски, а 5 компаний выпускают антисептики
Кировским предпринимателям дадут отсрочку по оплате аренды и коммунальных услуг
Кировский филиал АО «Россельхозбанк» обеспечит банковское обслуживание во всех районах присутствия
За сутки мошенники похитили у кировчан почти 2 миллиона рублей
Кировчанин в соцсетях предложил сжигать приезжих, зараженных коронавирусом
Коронавирус в Кирове: еще восемь подтвержденных случаев заражения
В 2020 году бюджет Кировской области не дополучит 400 миллионов рублей
В Кирове ускоряется паводок: ежедневный прирост +19 сантиметров
Женщины в 2 раза чаще открывают вклады, чем мужчины
В Кирове на нарушителей тишины составили 99 протоколов
Премьера новой песни Полины Гагариной «Небо в глазах» состоится 10 апреля в Wink
Кировские врачи получат федеральные выплаты
В Кировской области у нескольких электричек изменится время отправления
Кировчане могут купить своим детям путевки в детский лагерь
В апреле в Кирове начнется ремонт четырех дорог
В Кировской области фура вылетела с трассы и врезалась в дерево