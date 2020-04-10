Всеобщий режим самоизоляции в Кирове: сидим дома до мая

С 28 марта 2020 года в Кирове официально ввели карантин, прикрыв тем самым множество крупных организаций. После на область обрушился режим всеобщей самоизоляции. А потом и указ президента, велевший сидеть дома до конца апреля.

Правительство Кировской области посовещалось и продлило режим всеобщей самоизоляции до 12 апреля. Сроки подошли к концу, и 10 апреля вышло новое постановление с изменениями в работе многих организаций. Разбираемся, что поменялось, и куда можно сходить.

ДОЛГО ЕЩЕ ДОМА СИДЕТЬ?

Всеобщий режим самоизоляции в области ввели с 31 марта по 5 апреля 2020 года. А потом продлили до 12 апреля 2020 года. В новом постановлении четко сказано: на сей раз продлить до окончания срока, установленного пунктом 1 Указа Президента РФ от 02.04.2020. Иными словами, по 30 апреля текущего года из дома кировчанам выходить нельзя, за исключением случаев:

- угрозы жизни и здоровью;

- обращения за медицинской помощью;

- похода в магазин;

- выгула питомца;

- выброса мусора;

- поездки на работу.

Кировчане могут ездить в транспорте на работу, если деятельность вашей организации не остановлена.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ХОЧУ НАКОНЕЦ ПОДСТРИЧЬСЯ!

Красавицам придется запастись терпением. Так, с 04 по 24 апреля 2020 года не работают:

- салоны красоты;

- фитнес-центры;

- парикмахерские, косметические, массажные и спа-салоны;

- солярии, бани, сауны и т. п.;

- предоставление подобных услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, ТРЦ, аттракционах и других подобных местах.

КОГДА УЖЕ В КИНО ПОЙДЕМ?

А вот с ним все гораздо сложнее, чем с ноготочками и бровками. С 04 по 30 апреля 2020 года все так же закрыты:

- ночные клубы;

- кинотеатры;

- развлекательные центры;

- физкультурные, спортивные и досуговые заведения;

- бассейны;

- общепит. Исключение - доставка еды на дом и места, где питаются сотрудники предприятий, работающих в это время;

- ТЦ, ТРЦ, моллы;

- рынки;

- горнолыжные трассы и места массового отдыха на федеральных, региональных и местных курортах;

- бронирование мест, прием и размещение кировчан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских оздоровительных лагерях. Запрет не распространяется на жителей, которые находятся в служебной поездке или командировке.

А В ШКОЛУ КОГДА?

Все образовательные организации, кроме детсадов, останутся закрытыми на карантин. С 13 апреля учащиеся школ и техникумов переходят на дистанционное обучение.

А ПОЧЕМУ ВСЕ РАБОТАЮТ, А Я ДОМА СИЖУ?

В работе кировских предприятий произошли существенные изменения. К примеру, правительство региона составило список из системообразующих предприятий, которые должны и могут работать при неукоснительном соблюдении всех мер безопасности. Итак, кто трудится в это время:

- аптеки;

- продуктовые магазины;

- автозаправки;

- службы доставки еды и товаров;

- гостиницы и отели;

- организации, оказывающие ритуальные услуги;

- организации, оказывающие услуги по ремонту и обслуживанию бытовой техники;

- организации, оказывающие услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей;

- торговые точки, продающие похоронные товары и другие с помощью доставки на дом;

- системообразующие предприятия;

- ИП и юрлица, работающие по государственным (муниципальным) контрактам, а также те организации, которые обеспечивают их работу;

- детские дома, интернаты и прочие организации для детей-сирот и оставшихся без родителей;

- предприятия, производящие товары первой необходимости;

- застройщики многоквартирных домов;

- строительные организации, реализующие инвестиционные проекты в регионе;

- ветеринарные организации;

- офисы МФЦ - только по предварительной записи и при соблюдении социальной дистанции;

- салоны сотовой связи - только в режиме доставки товаров, без открытия залов.

С 13 апреля также начинают работу:

- службы доставки и курьерские службы при условии соблюдения социальной дистанции;

- ИП и организации, осуществляющие лесозаготовку или обработку древесины;

- организации, включенные в реестр предприятий инфраструктуры поддержки МСП Кировской области;

Все эти места могут работать лишь при строгом соблюдении всех правил санитарно-эпидемиологической безопасности.

ПРИЕХАЛ ДОМОЙ - ДОМА И СИДИ!

До нынешнего момента официально строгая самоизоляция распространялась лишь на приезжих из-за границы и их сожителей. Теперь эта мера касается и тех, кто приехал из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов, где зафиксированы вспышки коронавирусной инфекции. Все вернувшиеся из таких мест и те, кто с ними живет (читай: в одном помещении), должны уйти на обязательную самоизоляцию на 14 дней либо же срок, который установит врач. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания и зарубежную страну либо город, где вы находились. Если у вас появились признаки ОРВИ - срочно вызывайте врача на дом.

Также работодатели должны отслеживать своих сотрудников, вернувшихся из командировок в другие города. Как только ваш работник вернулся на родную землю, сразу сообщите о его приезде в областное управление Роспотребнадзора и все на ту же горячую линию.

Информацию о вернувшихся из-за границы и двух столиц страны нужно сразу передать в Роспотребнадзор.Фото: Олег ЗОЛОТО

ШТРАФОВ ЗА КОММУНАЛКУ НЕ БУДЕТ

Отдельным пунктом правительство Кировской области постановило не взыскивать штрафы и пени за просрочку платежей по коммуналке или капремонту. Срок установили, ссылаясь на постановление правительства РФ - до 1 января 2021 года.