Коронавирус в Кирове, последние новости на 7 апреля 2020 года: еще два подозрения и один подтвержденный случай заражения

По информации на понедельник, 6 апреля 2020 года, в Кировской области зафиксировали 19 случаев заражения коронавирусом. Из них семь пациентов уже выздоровели и выписались. Речь идет о «нулевой пациентке» с супругом, четырех кировчанах, которые ехали с ними в одном поезде и молодом человеке, вернувшемся из Швейцарии.

Из лаборатории пришли результаты анализов, подтвердившие диагноз у еще одной кировчанки. Девушка контактировала с мужчиной, приехавшим из Москвы. Таким образом, это 19 случай заражения коронавирусом в Кировской области.

Также в регионе выявили еще двоих человек с подозрением на коронавирус. В рамках проверки на заражение инфекцией всех пациентов с внебольничными пневмониями тестируют на наличие болезни. У одного из таких заболевших тест-система показала положительный результат. Весь медперсонал больницы № 5 (46 человек) переведен на двухнедельный карантин в городскую больницу №9.

В терапевтическом отделении пятой больницы, где находился пациент с подозрением на коронавирус, провели полную дезинфекцию. Учреждение работает в штатном режиме.

Второй кировчанин с подозрением на инфекцию - из числа лиц, контактировавших с заболевшими людьми. Новые «подозреваемые» находятся сейчас в кировской инфекционной больнице. Все, кто контактировал с ними, также госпитализированы. Анализы пациентов уже отправлены в лабораторию.

Сейчас в инфекционной больнице находятся 76 пациентов. Среди них 12 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» и 15 «подозреваемых», ожидающих результатов анализов. Остальные - контактные лица. Состояние у всех пациентов, по утверждению врачей, удовлетворительное.

На домашнем карантине под наблюдением врачей сейчас находятся 1635 кировчан, в том числе 209 детей. За период наблюдения с карантина сняли 1762 человека, в том числе 234 ребенка.

На сегодняшний день в регионе провели 11982 исследования на коронавирус, обследовано 9245 человек. В том числе 5367 исследований проведено в лаборатории кировской инфекционной больницы, где сдавали анализ 4978 человек, входящих в группу риска, но не имеющих признаков ОРВИ.

Для приема заразившихся коронавирусом в регионе продолжают готовить дополнительные корпуса. С 3 апреля на базе кожвендиспансера развернули госпиталь на 80 мест. В нем разместили реанимационные койки, аппараты ИВЛ, дыхательную и следящую аппаратуру.

Также в Оричевском районе есть обсерватор на 50 лиц, контактных с зараженными. Сейчас там находится 18 человек.

Для пациентов, которые находятся на домашнем карантине, перепрофилировали паллиативное отделение городской больницы №5. Там будут оказывать необходимую помощь взрослым и детям, вернувшимся из других стран или контактировавшим с зараженными коронавирусом.

ВАЖНО

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

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