Коронавирус в Кирове, последние новости на 4 апреля 2020 года: 15 случаев заражения, еще 10 человек ждут результаты анализов

В Кировской области на сегодняшний день подтверждены 15 случаев заражения. Пять пациентов из них вылечились и выписались: «нулевая пациентка» с супругом, женщина с девятилетней дочерью, ехавшие с ними в одном поезде, и молодой человек, вернувшийся из Швейцарии.

В пятницу, 3 апреля, зарегистрировали три новых случая заражения коронавирусом. Два человека ехали в поезде вместе с «нулевой пациенткой» и ее супругом.

Также положительный результат тест-система показала еще у троих кировчан. Первый пациент - контактное лицо семьи из города Вятские Поляны, помещенной на днях в госпиталь. Двое других вернулись из Москвы и из Казахстана. Их анализы отправили в новосибирскую лабораторию «Вектор».

В инфекционной больнице находятся 49 пациентов. Десять из них - «подтвержденные» и десять - «подозреваемые». Остальные - вернувшиеся из-за границы и контактировавшие с ними, без признаков ОРВИ. Состояние у всех пациентов, по утверждению врачей, удовлетворительное.

Для приема заразившихся коронавирусом в регионе продолжают готовить дополнительные корпуса. С 3 апреля на базе кожвендиспансера развернули госпиталь на 80 мест. В нем разместили реанимационные койки, аппараты ИВЛ, дыхательную и следящую аппаратуру.

Для пациентов, которые находятся на домашнем карантине, перепрофилировали паллиативное отделение городской больницы №5. Там будут оказывать необходимую помощь взрослым и детям, вернувшимся из других стран или контактировавшим с зараженными коронавирусом.

ВАЖНО

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

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