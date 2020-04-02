2020-04-02T13:14:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: с инфекцией борются более 3600 врачей по всей области

В городском госпитале работают 204 медработника
Анастасия РОМАНОВА
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Врачи региона круглосуточно борются с новой инфекцией. Фото: kirovreg.ruВрачи региона круглосуточно борются с новой инфекцией. Фото: kirovreg.ru
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Кировская область бросила все силы на борьбу с коронавирусом. Сейчас, по данным правительства региона, в наших больницах трудится свыше 3600 медиков. В одном только инфекционном госпитале в Кирове и зараженным, и подозреваемым на коронавирус оказывают помощь 204 медработника, в том числе 59 врачей.

Немалую роль сыграло расширение спектра медпомощи, оказываемой на дому. Сейчас специалисты обслуживают до 590 вызовов ежедневно - и это без учета пациентов, которых участковые терапевты посещают в рамках активного наблюдения. Большое внимание медики уделяют пациентам старше 60 лет и имеющим хронические заболевания. За ними также наблюдают на дому. Время работы «неотложки» увеличилось: в будни местные врачи работают с восьми утра до полуночи, а в выходные - с восьми утра до восьми вечера.

Кроме того, конечно, участковые терапевты и педиатры посещают жителей области, находящихся на домашнем карантине после посещения других стран. Также они собирают мазки для проведения тестов на коронавирус. Сейчас количество наблюдаемых составляет 1610 взрослых и 238 детей. За период наблюдения с карантина сняли уже 1200 кировчан.

В области с коронавирусными пациентами работают более 3600 врачей. Фото: kirovreg.ru

В области с коронавирусными пациентами работают более 3600 врачей. Фото: kirovreg.ru

В общей сложности амбулаторное звено включает в себя почти 1100 педиатров, терапевтов и врачей общей практики, около 1300 средних медработников, сотрудников «скорой помощи» и санавиации, где трудятся свыше тысячи врачей. Все они круглосуточно находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Каждый из кировчан может помочь им и облегчить их работу, просто оставаясь дома в этот непростой период.

ВАЖНО

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или регистратуры поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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