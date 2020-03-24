Перламутровые облака, «Глория» и адвективный туман: метеорологические явления 2020 в Кировской области

Ежегодно в марте празднуется Всемирный день метеоролога. «Комсомолка» выяснила, какие интересные метеорологические явления произошли в Кировской области с начала 2020 года.

ПЕРЛАМУТРОВЫЕ ОБЛАКА

Стратосферные перламутровые облака. Фото: vk.com/meteokirov, Павел КОЩЕЕВ

Местные жители 28 января заметили в области стратосферные перламутровые облака. По информации группы «Любительская метеорология в Кирове», это явление для нашего региона очень редкое.

Явление тесно связано с озоновыми дырами, так как важным условием для их образования является очень низкая температура воздуха, которая возникает только в условиях истощения озонового слоя, - пояснили в паблике.

Состоят такие облака из паров воды, примесей азотной и серной кислоты. Лучше всего наблюдать за явлением во время сумерек.

ЭЛЛИПТИЧЕСКОЕ ГАЛО

Эллиптическое гало. Фото: vk.com/meteokirov, Сергей БИСЕРОВ

В феврале на востоке области кировчанам довелось увидеть экстремально редкое лунное эллиптического гало. За последние десятилетия в мире насчитывается всего лишь около десяти случаев наблюдения такого гало. Интересно, что точная природа возникновения этого явления по-прежнему остается малоизученной.

ЛУННАЯ КОРОНА

Лунная корона. Фото: vk.com/meteokirov, Вячеслав АДРЕЕВИЧ

Также в начале февраля любителей метеорологических явлений порадовало еще одно событие - лунная корона. Иными словами, это разноцветные кольца, которые можно наблюдать вокруг луны.

Кольца образуются на легких полупрозрачных облаках, - отмечают метеорологи-любители. - Чаще можно увидеть одно кольцо, реже два или три.

«ГЛОРИЯ»

Оптическое явление «Глория». Фото: vk.com/meteokirov, Михаил ЖДАНОВ

В конце февраля в паблике «Любительская метеорология» сообщили об оптическом явлении «Глория». Оно представляет собой цветной или радужный венец на облаке.

Внутри находится голубоватое кольцо, снаружи - красноватое, - пояснили создатели сообщества. - Далее кольца могут повторяться с меньшей интенсивностью.

Чтобы увидеть явление нужно находиться на горе или, к примеру, в самолете. Источник света, а именно солнце или луна, должно быть за спиной.

СОЛНЕЧНОЕ ГАЛО

Солнечное гало. Фото: vk.com/meteokirov, Константин ЛОЖЕНИЦЫН

В последний зимний месяц в Котельниче заметили солнечное гало. Явление вызывают ледяные кристаллы в перистых облаках. По информации метеорологов-любителей, существует множество различных видов гало. Котельничанам удалось увидеть наиболее часто встречающееся - 22° градусный круг.

В малом 22-градусном гало различима только часть цветов спектра от красного до желтого, - пояснили в паблике. - Остальная часть выглядит белой из-за многократного смешения преломленных лучей.

АДВЕКТИВНЫЙ ТУМАН

Адвективный туман. Фото: vk.com/meteokirov, Алексей КОКОРИН

В начале марта в Кировской области заметили адвективный туман. Он образуется вследствие «охлаждения теплого влажного воздуха при его движении над более холодной поверхностью суши или воды». Конкретно в нашем регионе явление возникло из-за распространения тропической воздушной массы с районов Черного моря над заснеженной поверхностью земли.