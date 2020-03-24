Трассы, ямы и мосты: Как в Кировской области обустраивают дорожную сеть

24 марта в Кирове прошла пресс-конференция по вопросам развития дорожной сети в городе и во всей области. Пресс-конференцию открыл председатель правительства Кировской области Александр Чурин:

- Дорожный фонд в нашей области на 2020 год составляет 8,4 миллиарда рублей, - сообщил Александр Чурин. - На эти средства мы собираемся привести в нормативное состояние более 230 километров дорог.

В этом году запланирован ремонт 135 километров дорожного полотна. Из них 55 километров дорог приведут в порядок в Кирове и в черте города. Сделают также 80 километров дорог внутри региона. Муниципалитеты и районы области получили 300 миллионов рублей для «латания дыр».

Капитальные ремонты дорожники проведут на трассах Среднеивкино - Воронье и Зуевка-Октябрьский-Городище.

- Мы также завершаем проектно-сметные работы на строительство мостового перехода через реку Чепцу в Кирово-Чепецке, - отчитался Александр Чурин. - К работам мы приступим в 2021 году.

В планах правительства Кировской области реконструировать пять мостов: два в Кирове и по одному в Омутнинском, Подосиновском, Орловском районах. Специалисты из областного Минтранса в апреле обследуют все отремонтированные в прошлом году участки. Их цель - выявить возникшие за зиму недочеты и обязать подрядчика устранить их на основании установленной гарантии. На гарантии в данный момент находятся 740 километров дорог. 800 километров дорожных сетей федерального значения приведут в порядок к лету.

- Правительство области держит этот вопрос на постоянном контроле, - заявил Александр Чурин.

ГЛАВНОЕ - КАЧЕСТВО

В этом году в Кирове укладывать асфальт будут с учетом всех новых технологий и использованием новых материалов. В первую очередь, обновят центральные магистрали, которые связывают разные части Кирова.

- Основной упор сделан на качество, - отметил и.о. замглавы администрации Кирова Дмитрий Осипов. - Пусть это будет несколько дороже, но трафик на этих улицах высокий, поэтому нужно сделать это качественно.

Аварийные ямы ремонтируют литым асфальтом. Работы подрядчики выполняют каждую ночь. Они прекращаются только при сильном снеге или дожде. На сайте администрации Кирова можно посмотреть, на какой улице сейчас ведутся дорожные работы.

- К 2024 году стоит задача привести к нормативному состоянию 85% улиц Кирова, - сообщил Дмитрий Осипов.

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

Заместитель министра транспорта региона Юрий Шевелев рассказал, что подрядчики, исполняющие контракты, на 70% запаслись всеми необходимыми материалами для ремонтных и строительных работ.

- Нет рисков того, что подрядчик «встанет» из-за отсутствия того или иного материала, - отметил Юрий Шевелев.

В области действует национальный проект «Безопасность дорожного движения». Главный его показатель - смертность населения от ДТП. В 2019 году этот показатель составил 12,3 человека на 100000 населения. В комплекс мер по защите людей от ДТП входит не только ремонт дорожных сетей, установка знаков, светофоров и камер. Важны и мероприятия, связанные с законопослушным поведением водителей и пешеходов, классные часы в школах, мероприятия в медучреждениях.

В приоритете у регионального Минтранса создание безопасных дорог. Фото: Лялин Олег.

Немаловажно то, что в Кирове вводится проект интеллектуальных транспортных систем. С его помощью в городе организуют трафик, чтобы избавится от «заторов» на дорогах. Для пешеходов установят «умные» переходы. На «умных» остановках можно будет подзарядить свой гаджет и выйти в интернет с помощью wi-fi. Благодаря этому проекту общественный транспорт станет еще доступнее для инвалидов.