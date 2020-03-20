2020-03-20T12:37:43+03:00
Общество

Пора возвращаться домой: Кировская область участвует в программе добровольного переселения

Для бывших соотечественников это - лучшая возможность стать гражданином РФ
Анастасия Акаме
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Заявиться на участие в госпрограмме могут соотечественники, живущие в Кировской области по разрешению на временное проживание или виду на жительство.Заявиться на участие в госпрограмме могут соотечественники, живущие в Кировской области по разрешению на временное проживание или виду на жительство.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Третий год в Кировской области реализуется федеральная программа добровольного переселения соотечественников. Суть ее в возвращении домой наших соотечественников, живущих за рубежом. В течение 2018-2020 годов в наш регион должны переехать 425 человек.

В 2019 году число переселившихся в нашу область и поставленных на учет соотечественников составило 190 человек. За счет их прибытия регион пополняет кадровый дефицит в таких важных сферах, как сельское хозяйство, медицина, образование и других.

Стать переселенцами могут все соотечественники, достигшие 18-летия, владеющие русским языком и имеющие определенную специальность и навыки, в которых нуждается наша область. Также заявиться на участие в госпрограмме могут соотечественники, живущие в Кировской области по разрешению на временное проживание или виду на жительство, официально трудоустроенные на территории региона.

Анализ заявлений показал, что большинство опрошенных (94%) желают переселиться в Киров или города областного подчинения. Средний возраст участника программы - от 30 до 39 лет. Однако, участвовать в программе имеют право и студенты очной формы обучения, это позволит привлечь в регион перспективную молодежь. По статистике, больше всего среди подавших заявления граждан Украины (49 человек), Азербайджана (37 человек), Таджикистана (34 человека), Армении (25 человека) и Казахстана (15 человек).

Переселенцы получают право на пособие на обустройство и компенсацию расходов на госпошлину за оформление документов на гражданство. Фото: Иван МАКЕЕВ

Переселенцы получают право на пособие на обустройство и компенсацию расходов на госпошлину за оформление документов на гражданство.Фото: Иван МАКЕЕВ

Программа переселения крайне интересна всем нашим соотечественникам. Участие в ней - самый доступный и кратчайший вариант получения гражданства РФ как для заявителя, так и для его семьи. Также переселенцы получают право на государственные гарантии и социальную поддержку за счет федерального бюджета. Это и пособие на обустройство (20 тысяч рублей соотечественнику и по 10 тысяч каждому члену его семьи в Кировской области), и компенсация расходов на госпошлину за оформление документов на гражданство, и даже возмещение затрат на переезд и перевозку имущества. Решившийся на переселение должен понимать, что он берет на себя определенные обязательства - проживание и работа на территории Кировской области в течение трех лет. Если же он со своей семьей решит уехать на ПМЖ из нашего региона раньше, чем через три года, то он лишается статуса участника программы, и ему придется вернуть все полученные им компенсации и выплаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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