День весеннего равноденствия в Кирове 2020: что говорят приметы о погоде?

Считается что в пятницу, 20 марта, наступает весеннее равноденствие. Раньше наши предки устраивали в этот день настоящий праздник. Ведь именно с этой даты, по их мнению, и наступала настоящая весна. Также в День весеннего равноденствия по приметам люди определяли, какие сюрпризы преподнесет им погода летом и в ближайшие дни. «Комсомолка» тоже попробовала «погадать» по приметам.

Примета 1: «Если на равноденствие тепло и сухо, заморозков больше не будет».

С утра в городе будет малооблачно. Однако во второй половине дня синоптики прогнозируют в Кирове снег с дождем. Так что вероятно, заморозки еще могут наступить.

Примета 2: «Если на равноденствие снег и метель, можно надеяться на хороший урожай».

Эта примета радует уже больше. Так как 20 марта в городе ожидаются осадки, значит, и мы можем рассчитывать на богатый урожай.

Примета 3: «Если в период равноденствия холодно, то зима еще долго продержится».

Днем воздух прогреется до +2 градусов. Температура для марта комфортная, следовательно, кировчане все-таки могут рассчитывать на скорое наступление настоящей весны.

Примета 4: «Какая погода на равноденствие, такой она будет и на Пасху».

Похоже и в Пасху, которая в 2020 году празднуется 19 апреля, нас ожидают осадки и пасмурная погода.

Примета 5: «Облака быстро и высоко плывут - к хорошей погоде».

Судя по прогнозам, скорость ветра будет составлять от 3 до 8 м/с. Поэтому скорее всего облака быстро «не поплывут», а значит и хорошей погоды в ближайшее время ожидать не стоит.

ЧТО НАСЧЕТ ОБЫЧАЕВ?

Накануне весеннего равноденствия кировчанам советуют провести дома уборку и избавиться от ненужных вещей. Также день отлично подойдет для примирения и прощения давних обид. Кроме того, считается, что загаданные в это время желания обязательно сбудутся.