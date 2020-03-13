2020-03-19T18:15:10+03:00
Общество

Заксобрание Кировской области поддержало закон о поправке к Конституции РФ

За одобрение документа проголосовало 45 депутатов, четверо высказались против
Юлия Ситникова
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Депутаты отметили положительные последствия от внесения изменений в основной закон РФ. Фото: Юлия СИТНИКОВАДепутаты отметили положительные последствия от внесения изменений в основной закон РФ. Фото: Юлия СИТНИКОВА
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В ходе пленарного заседания 12 марта депутаты Законодательного Собрания высказали свои мнения по поводу изменений в Конституции.

Зампредседателя ОЗС Роман Титов обратил внимание на то, что поправки предполагают создание в государстве единой системы публичной власти, в которую органично встраиваются и органы местного самоуправления.

- Мы с вами видим, что муниципальным образованиям категорически не хватает финансирования на осуществление переданных им полномочий, - объяснил Роман Титов. - Растет долговая нагрузка муниципалитетов, а полномочия бросать нельзя. Поправками прямо закрепляется компенсация дополнительных расходов, возникших при исполнении органами местного самоуправления публичных функций. В другой статье говорится о том, что органы МСУ могут наделяться государственными полномочиями, но только при условии передачи им материальных и финансовых средств, необходимых для осуществления таких полномочий. Это решение проблемы. Это конституционная гарантия финансирования. Надо поддержать поправки.

Его коллега Владимир Костин, в свою очередь, обратился к кировчанам. «У вас будет возможность прийти на избирательные участки и сделать, я уверен, правильный выбор», - сказал Костин.

Герман Гончаров считает, что изменения необходимы для укрепления России как социального государства.

- Безусловно, центральное место среди всех поправок занимают те, которые направлены на усиление гарантий в части обеспечения социальных прав и свобод наших граждан, - подчеркнул Герман Анатольевич.

А Галина Буркова пояснила, что изменения позволяют наполнить понятие социального государства конкретным содержанием.

- На конституционном уровне закрепляется выплата пенсий, предусмотрена ежегодная индексация пенсий и других социальных выплат, - пояснила Галина Буркова. - Четко прописано, что заработная плата не может быть меньше, чем прожиточный минимум. Я считаю, что эти решения заслуживают поддержки наших граждан.

Ирина Морозова обозначила свою позицию по двум направлениям поправок. Она высоко оценила новые подходы к организации здравоохранения, которые фиксируются на государственном уровне. Положительную оценку депутата вызвало и закрепление в тексте документа брака как союза мужчины и женщины. По ее мнению, это позволит воспитывать детей в традиционных семейных ценностях.

Изменение Конституции позволит расширить работу по развитию гражданского общества в стране, по поддержке волонтерства и добровольчества, уверен Юрий Балыбердин.

Федор Киселев подчеркнул, что благодаря изменениям российское законодательство получит приоритет над международными договорами, что депутат приветствует.

Важнейшим вопросом считает внесение поправок к Конституции и Георгий Лугинин:

- Моя твердая позиция как депутата Законодательного Собрания Кировской области, гражданина - за их принятие, - пояснил Лугинин. - Мы живем в эпоху перемен и обязаны подходить к ним осмысленно. Конституция - основной закон, по которому страна будет жить ближайшие десятилетия.

Свое мнение о поправках также высказали Федор Сураев и Сергей Мамаев.

Председатель Законодательного Собрания Владимир Бакин поблагодарил коллег за их мнения и подвел итоги:

- Мы рассмотрели закон Российской Федерации о поправке к Конституции. До этого были дискуссии в комитетах. Мнения разные. Но окончательный итог - 45 за, четверо против. Закон получил поддержку на уровне Государственной Думы и Совета Федерации, и мы, депутаты Законодательного Собрания, консолидировано проголосовали за этот важнейший документ. Это говорит о том, что в обществе достигается консолидация мнения по этому вопросу. Наша Конституция действует с 1993 года. Общество меняется, поэтому и Конституция должна претерпевать изменения. Тем более, что Конституция – это основной закон, от принятия и исполнения которого в конечном итоге зависит и будущее страны, и судьба каждого гражданина России, - заявил Владимир Гаврилович.

В конце своего выступления Председатель ОЗС еще раз остановился на процедуре принятия федерального закона. Поправки поддержали заксобрания всех 85 регионов РФ. Закон уже подписан Президентом. Однако решающее слово в изменении Конституции скажут граждане России. Закон о поправке полностью вступит в силу только после соответствующего решения на общероссийском голосовании.

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