2020-03-19T18:15:10+03:00
Общество

Размеры штрафов за продажу вейпов детям увеличатся

Депутаты ОЗС приняли важные для жителей области законы
Юлия Ситникова
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Депутаты отметили положительные последствия от внесения изменений в основной закон РФ. Фото: zsko.ruДепутаты отметили положительные последствия от внесения изменений в основной закон РФ. Фото: zsko.ru
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Мартовская сессия областного Законодательного Собрания прошла раньше, чем обычно, и уложилась в один день вместо привычных трех. Однако ускоренный темп работы не помешал депутатам принять важные для жителей Кировской области законы.

МАЛОКВАРТИРНЫЕ ДОМА И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Депутаты вернулись к рассмотрению законопроекта о капитальном ремонте. Документ в первом чтении был принят в октябре 2019 года. Проект предлагал исключить из программы капремонта дома, в которых менее пяти квартир.

Таких домов в Кировской области 509. В каждом из них по три или по четыре квартиры. Большая часть этих зданий располагается в районах и сильно изношена. Более двухсот домов вообще старше полувека, однако капремонт в них пока не проводился.

Депутаты обсуждали этот вопрос с органами исполнительной власти и представителями местной власти. После чего решили не лишать такие дома капремонта, пока не будет ясно, что с ними делать потом. Вице-спикер, председатель комитета по бюджету ОЗС Роман Титов внес на рассмотрение коллег соответствующие поправки.

- Прежде чем исключать такие дома из программы капремонта, нам необходимо понять, какова их дальнейшая судьба. Мы понимаем, что их надо обслуживать, что они будут ускоренно ветшать, что люди могут остаться вообще без жилья, потому что там есть дома блокированной застройки, которые даже в программу переселения не попадут. Поэтому из проекта закона мы исключаем пункты, связанные с домами, где меньше пяти квартир. Впоследствии этот законопроект будет внесен вновь, но уже после того, как мы определим, что с этими домами делать, - подчеркнул Роман Титов.

Таким образом, из программы капитального ремонта в Кировской области по-прежнему исключаются только те дома, где менее трех квартир. Документ со всеми поправками приняли на пленарном заседании.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПРОДАЖУ ДЕТЯМ ВЕЙПОВ УЖЕСТОЧАЕТСЯ

Депутаты Законодательного Собрания приняли закон об увеличении штрафов за продажу несовершеннолетним электронных сигарет, или вейпов.

Сейчас должностные лица должны платить штрафы от двух до четырех тысяч рублей. Размеры штрафов увеличены до трех - пяти тысяч. Наказание для юридических лиц возрастает с двадцати – пятидесяти тысяч до сорока – восьмидесяти тысяч рублей. Кстати, список товаров, запрещенных к продаже детям, в Кировской области расширен. Теперь под запретом и никотиносодержащая продукция. За ее продажу нарушители получат такие же штрафы, как и за продажу несовершеннолетним вейпов и жидкостей к ним.

Увеличение санкций не повлечет нарушения прав должностных и юридических лиц, осуществляющих законную деятельность в этой сфере, - пояснил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению ОЗС Валерий Басюк. - Предлагаемые изменения направлены на сохранение здоровья детей.

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