Куда обратиться, если пробил колесо в Кирове

В конце февраля - начале марта кировские соцсети заполнились десятками жалоб местных жителей. Разгневанные водители отмечают, что из-за огромного количества ям и некачественной уборки наледи и снега в городе, страдают автомобили. По информации кировского юриста Ярослава Михайлова, чаще всего люди жалуются на пробитые колеса. Затем идут повреждения колесных дисков, реже - подвески и кузова.

СОБИРАЕМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Водителям, попавшим в неприятную ситуацию, советуют для начала определить страховой ли это случай. Если да - обращаемся в страховую компанию, если нет - в суд.

Согласно пункту 1.2 ПДД, авария - это событие, которое возникло в процессе движения, при котором повреждены транспортные средства, грузы либо причинен иной материальный ущерб. Следовательно, по словам Ярослава Михайлова, попадание в яму можно считать ДТП. Для фиксации повреждения нужно вызвать сотрудников ГИБДД.

До приезда автоинспекторов необходимо самому заняться сбором доказательств:

1. Если у происшествия есть свидетели, нужно записать их контакты. Обычно они быстро расходятся, поэтому желательно поспешить.

2. Сфотографируйте место происшествия. На фотографиях нужно зафиксировать:

1) Адрес места происшествия (фотография автомобиля на фоне таблички с названием улицы и номером дома);

2) Автомобиль вместе с его государственным регистрационным знаком;

3) Видимые повреждения автомобиля;

4) Яма, которая послужила причиной аварии;

5) Отсутствие дорожных знаков и ограждений, предупреждающих о наличии ямы.

ВАЖНО ЗАФИКСИРОВАТЬ РАЗМЕРЫ ЯМЫ

Как уточняет юрист, по приезду инспекторов нужно проследить, чтобы сотрудники ГИБДД зафиксировали на схеме наличие ямы, ее размеры, отсутствие предупреждающих знаков.

Напомним, что требования к размерам ям на дороге содержит ГОСТ Р 50597-2017. Например, для отдельной выбоины, просадки или пролома максимальные размеры составляют: длина - 15 см, глубина - пять см, площадь - 0,06 м2.

То есть, если автомобиль получил повреждения в яме, которая одновременно длиннее 15 см, глубже пяти см, и площадь которой больше 0,06 м2, то шансы выиграть в суде дело против дорожников есть, - отмечает юрист.

Затем нужно определить организацию, которая отвечает за обслуживание данного участка дороги. Проще всего уточнить это у автоинспектора, который оформляет ДТП или обратиться в администрацию, которая, кстати, тоже пойдет ответчиком.

Сотрудник ГИБДД должен выписать организации, ответственной за содержание дороги протокол, а судья - наложить штраф. Так, должностные лица должны выплатить от 20 до 30 тысяч рублей; юрлица - от 200 до 300 тысяч рублей. Для взыскания стоимости ремонта потребуется провести независимую техническую экспертизу повреждений авто. В результате которой определят стоимость ремонта.