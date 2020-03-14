«Работаю без всяких эскизов»: В Вятских Полянах умелец создает необычные фигуры из дерева

Одно из любимых мест отдыха у жителей Вятских Полян - небольшой хвойный перелесок в микрорайоне Стрелка. Горожане часто приезжают на прогулку в это местечко не только, чтобы подышать свежим воздухом, но и полюбоваться на работы местного умельца. По всей лесопарковой зоне «поселились» медведи, совы, белки и кабаны из дерева.

СНАЧАЛА ЛЕПИЛ ФИГУРЫ ИЗ СНЕГА

Появились сказочные звери в Стрелке благодаря местному жителю Константину Лайко. В свободное время мужчина приходит в перелесок и создает из сухих деревьев симпатичные фигуры.

Мужчина создает свои работы из стволов сухих деревьев. Фото: предоставлено героем публикации

- Я родился на Украине, - рассказывает о себе 41-летний мастер. - Затем в три года семья переехала на Дальний Восток в Якутию, где я и проживал до службы в армии. Потом уехал в Кировскую область, где выучился на сварщика.

Правда по специальности Константин работал мало. Как с улыбкой пояснил житель Вятских Полян, свою жизнь он решил «связать с деревяшками».

- Сейчас я делаю срубы, - уточнил горожанин. - К созданию работ из дерева пришел не сразу. Сначала я лепил фигуры из снега. С детишками во дворе мы делали снеговиков и дедов морозов. Увидев работы знакомые начали приглашать меня для создания в городе более сложных снежных фигур.

Изначально Константин делал фигуры из снега. Фото: предоставлено героем публикации

Причудливых зверей из дерева умелец начал создавать полтора года назад. Тогда он увидел об этом программу по телевизору. А подходящий материал нашелся как раз в той самой Стрелке.

- В этой лесопарковой зоне лежит очень много сухих деревьев, и они просто там гниют, - пояснил Константин. - Из них я и делаю скульптуры. Работаю прямо в лесу, там и оставляю свои работы. Но бывает, что и соседи приносят мне материал домой и просят сделать какую-то фигуру.

Первой работой жителя Вятских Полян стала сова. Птица из дерева стояла в парке долгое время, пока ее не разрушили вандалы.

Первой фигурой из дерева стала сова. Фото: предоставлено героем публикации

ЖИТЕЛИ СТАЛИ ЧАЩЕ ГУЛЯТЬ ПО ЛЕСУ

Рассказал умелец и о том, как работает над своими скульптурами. По словам Константина, на создание одной фигуры может уйти от одного до четырех дней в зависимости от сложности задумки. Одна из последних фигур - рысь - как раз заняла четыре дня.

- Количество созданных фигур я не считал, и даже не пытался, - уточнил горожанин. - Просто как появляется свободное время я отправляюсь делать фигуры.

Семейство рысей - одна из последних работ умельца. Фото: предоставлено героем публикации

По словам жителя Вятских Полян, при работе с деревом сначала он «ищет форму» и проводит грубую обработку. Затем умелец приступает к деталям. В основном мужчина работает бензопилой, однако для «мелочей» бывает нужна стамеска. Чтобы защитить фигуру от гниения и паразитов, он обрабатывает ее морилкой и лаком. Также для некоторых работ использует краску.

- Я работаю без всяких эскизов, - отметил Константин. - Смотрю картинки в Интернете, представляю и пилю. Рассчитываю все тоже на глаз.

Часто при работе с деревом у горожанина возникают трудности. Как поясняет мастер это связано с тем, что каждую фигуру он делает более сложную, чем предыдущую. Семья охотно поддерживает увлечение Константина.

- Я часто пропадаю в лесу вместе с женой и детишками. Правда у ребят иногда не хватает терпения находиться на одном месте, а супруга всегда рядышком со мной.

Супруга поддерживает умельца в его увлечении. Фото: предоставлено героем публикации

Также мотивируют не останавливаться Константина и местные жители. По словам мужчины, люди пишут умельцу комментарии, благодарят за работы и отмечают, что стали чаще ходить в лес, чтобы полюбоваться на его обитателей.

Нынешним летом житель планирует попробовать создавать фигуры уже не из одного, а из нескольких бревен.

- Хочется сделать что-то посерьезнее и выйти за пределы одного бревна, - поясняет мужчина. - К примеру, если делать фигуру сидящего орла, то одного ствола будет достаточно. Но для орла с распахнутыми крыльями бревна уже не хватит. Зато и из нескольких стволов фигура получится совсем другой, появится движение.

С каждым разом Константин делает более сложные фигуры. Фото: предоставлено героем публикации

Редакция «Комсомолки» желает Константину Лайко успехов в создании новых работ.