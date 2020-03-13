Афиша мероприятий на 14 - 15 марта 2020 года в Кирове: изысканный жираф, итальянская опера и восточная сказка

ИЗЫСКАННЫЙ БРОДИТ ЖИРАФ...

В эти выходные на манеже Кировского Государственного цирка блистает настоящая звезда - жираф Багир! Его рост более 7-ми метров, однако этот гигант изящно двигается и даже умеет танцевать вальс. А еще Багир просто обожает непринужденное общение со зрителями, пришедшими на его выступление. Компанию царственному Багиру составят дрессированные обезьянки, бедуинские верблюды и восхитительные королевские пудели. Зрителей ожидает волшебство циркового искусства, шутки веселого клоуна, отважные акробаты и другие чудеса цирка. Для детей до 3 лет вход свободный.

Где: Кировский Государственный Цирк, Октябрьский проспект, 147

Когда: 14-15 марта, 12.00

Стоимость билетов: от 500 рублей

Возрастной рейтинг: 0+

ОСЕННЯЯ КАДРИЛЬ

В субботу на подмостках кировского Драматического театра вас ожидает встреча с героями спектакля «Осенняя кадриль». Это искрометная музыкальная комедия о простых и бесхитростных людях, о деревенских буднях, о радостях и горестях, а еще о том, что чувства, вспыхнувшие на заре далекой юности, можно пронести через всю жизнь, сколь бы нелегкой она ни была. В спектакле заняты заслуженные артистки России Светлана Золотарева, Ольга Цивилева, Маргарита Конышева, народный артист России Владимир Смирнов, артисты Александр Тетерин, Владимир Севостьянов, Сергей Пушкин и Светлана Лаптева.

Где: Кировский областной драматический театр, ул, Московская, 37

Когда: 14 марта, 17.00

Стоимость билетов: 250-450 рублей

Возрастной рейтинг: 16+

ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА И НЕ ТОЛЬКО

15 марта в ДК «Родина» выступит знаменитый итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина, в числе поклонников которого даже сама королева Великобритании. Алессандро исполняет ведущие партии во всемирно известных операх, снимается в кино, помимо оперного пения не чужд экспериментов с рок-музыкой. В его дискографии уже есть пять альбомов, самый последний из которых вышел в прошлом году. Но подлинной любовью певца являются живые концерты, на которых в полной мере способны развернуться его талант, обаяние и страстность. В это воскресенье для кировских любителей музыки Алессандро Сафина исполнит фрагменты всемирно известных опер, произведения прошлых лет. Также в концертной программе ожидаются и совершенно неожиданные музыкальные сюрпризы.

Где: ДК «Родина», ул. Гайдара, 3

Когда: 15 марта, 19.00

Стоимость билета: 1500-5000 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА

Эту арабскую сказку о злом колдуне Джаффаре, бедном юноше Аладдине, ироничном и учтивом джинне, обитающем в волшебной лампе, и прекрасной принцессе Будур поставил французский режиссер Ролан Боннин. История о том, что настоящая любовь важнее всех сокровищ земных, что добро, верность и бескорыстие в конце концов победят злобу и алчность, а восточный город Сурамабад превратится в райский уголок, где все жители станут счастливыми, ожидает взрослых и совсем юных зрителей в это воскресенье в Кировском театре кукол имени А. Н. Афанасьева. В этом спектакле использованы классические решения кукольников, которые так любят зрители: трехуровневая высокая ширма и красочные тростевые куклы.

Где: Кировский театр кукол имени А. Н. Афанасьева, ул. Спасская, 22

Когда: 15 марта, 11.00

Стоимость билета: 140-230 рублей

Возрастной рейтинг: 6+