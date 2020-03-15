В экономику и социальную сферу Кировской области инвестировали 71 млрд рублей

На развитие экономики и социальной сферы Кировской области в 2019 году выделен 71 млрд рублей инвестиций. Это в сопоставимых ценах составляет 111,8% к объему 2018 года.

По этому показателю Кировская область находится на 11 месте в Приволжском федеральном округе.

Если сравнивать с 2018 годом, заметно увеличилась доля инвестиций в основной капитал транспортных средств - 19,7%. Это превысило показатель 2018 года на 14,2 процентного пункта. В составе прочих инвестиций 91,9% занимают затраты на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада.

Основной объем инвестиций пошел на транспортировку и хранение (26,5%), обрабатывающие производства (22,3%), сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство (14,9%), обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (9,3%).

Среди обрабатывающих производств наиболее привлекательными для инвестирования оказались: производство химических веществ и химических продуктов (35,3% от объема инвестиционных вложений в обрабатывающие производства); производство резиновых и пластмассовых изделий (11,8%); производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (10,9%); обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (кроме мебели), изделий из соломки и материалов для плетения (9%), производство пищевых продуктов (7,1%).

Пищевая промышленность пользуется не самым большим спросом у инвесторов.Фото: Олег УКЛАДОВ

По географии в нашей области инвестиции распределились так: 61,4% всех инвестиций приходится на организации областного центра, 9,7% - на организации городского округа «Город Кирово-Чепецк».

В Приволжском федеральном округе первое место в инвестировании в основной капитал принадлежит республике Татарстан (23,8%). За ней следуют Башкортостан (12%), Нижегородская область (10,9%) и Пермский край (10,8%).

На их фоне доля инвестиций Кировской области невелика. Она составила 2,6% (в 2018 г. - 2,3% от объема инвестиций Приволжского федерального округа).

Инвестиции лучше делать в финансовые структуры и памятные монеты.

Пищевая промышленность не пользуется большим успехом у инвесторов.

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