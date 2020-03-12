2020-03-12T13:52:55+03:00
Общество

Хорошие дороги и ливневая канализация в Кирове появятся еще не скоро

Наболевшие вопросы городского хозяйства обсудили на пресс-конференции
Анастасия РОМАНОВА
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По нацпроекту планируют отремонтировать 49 участков.По нацпроекту планируют отремонтировать 49 участков.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В среду, 11 марта, в кировской администрации состоялась пресс-конференция по наболевшим вопросам городского хозяйства. В основном, конечно, людей все-таки занимало одно - дороги. Недаром автомобилисты города говорят, что «Киров как после бомбежки» - на некоторые улицы без слез не взглянешь. И не проедешь даже на танке.

Начальник департамента городского хозяйства Сергей Зотин кратко отчитался по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По его словам, упор сделают на улицы, которые примыкают к мемориальным зонам и юбилею Победы. Всего по нацпроекту планируют отремонтировать 49 участков.

НОВЫЕ ЛИВНЕВКИ СТРОИТЬ НЕ ПЛАНИРУЮТ

В народной памяти еще жив случай с мифическими бобрами, затопившими улицу Луганскую. Позже оказалось, что там попросту забилась ливневка. И.о. директора управления дорожной и парковой инфраструктуры Алексей Ишутинов прокомментировал проблемную тему.

- План по очистке ливневок составлен совместно с «Гордормостстроем», - сообщил он. - Работы начались 23 февраля и закончатся к 15 апреля.

До апреля планируют отремонтировать ливневые канализации на двух участках. Фото: Иван МАКЕЕВ

До апреля планируют отремонтировать ливневые канализации на двух участках.Фото: Иван МАКЕЕВ

Кроме того, до апреля планируют отремонтировать ливневые канализации на двух участках. Это перекресток Воровского и Менделеева и Подгорная, 9. А вот строить новые ливневки не планируют - они, по пояснению Алексея Ишутинова, возводятся только вместе с дорогами. К примеру, после реконструкции улицы Торфяной там появится новая канализация.

- В течение двух лет мы создадим схему общегородской сети ливневок, - добавил замначальника департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин. - А на данный момент наша основная цель - привести дороги в норму.

СОСТОЯНИЕ ДОРОГ - УЖАСНОЕ

Отчитался Алексей Ишутинов и о ямочном ремонте дорог. На эту цель потратили, по словам и.о. директора УДПИ, шесть с половиной миллионов рублей. А 25 марта состоится подписание новых контрактов на ремонт ям. Сумма составит три миллиона рублей.

25 марта состоится подписание новых контрактов на ремонт ям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 марта состоится подписание новых контрактов на ремонт ям.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В первую очередь будем делать улицы с наиболее интенсивным движением личного и общественного транспорта, - пообещал Алексей Викторович.

Разговор коснулся несчастного случая, когда в траншее после ремонта теплотрасс обнаружили тело пенсионера. Проверка выяснила: работы, которые проводила «КТК», соответствовали всем нормам. После этого случая проверили также всех подрядчиков. На данный момент расследование дела продолжается.

Обсудили вопрос нашумевшего сервиса «Умной уборки». Действующий подрядчик, как заявили журналистам, и его продукт не соответствуют нормам, а система не всегда работала корректно. Были даже сбои в приборах, которые ставили на технику, и она, работая, нигде не отображалась. Сейчас в администрации планируют пригласить новых подрядчиков.

Очень много вопросов возникло по ужасному состоянию дорог, особенно в плохие погодные условия. Алексей Ишутинов разъяснил: техники и людей попросту не хватает.

- Гололед был всю зиму и весь март. За период с начала контракта мы выписали 134 предписания, - сообщил и.о. директора УДПИ. - Генподрядчик (АО «Гордормостстрой» - Ред.) понес штраф на три миллиона рублей.

Обработка пешеходных зон, по словам Алексея Викторовича, занимает от суток до двух. Рабочих рук и машин не хватает, но в новом контракте это обещают предусмотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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