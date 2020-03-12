Каждый год идет за полтора - сотрудники становятся пенсионерами уже к 40 годам

12 марта сотрудники уголовно-исполнительной системы отмечают профессиональный праздник. Накануне этого дня корреспондент «Комсомолки» встретился с заместителем начальника УФСИН России по Кировской области полковником внутренней службы Сергеем Филимоновым, который рассказал о преимуществах и специфике службы в уголовно-исполнительной системе.

Заместитель начальника УФСИН России по Кировской области полковником внутренней службы Сергей Филимонов рассказал о преимуществах и специфике службы. Фото: предоставлено УФСИН по Кировской области

Сергей Викторович на службе уже 25 лет. В сложные 90-е годы он окончил Кировский авиационный техникум и собирался работать техником-технологом на одном из кировских заводов. Правда, сразу после окончания учебного заведения ушел служить в ряды вооруженных сил.

В армии Сергей Филимонов служил во внутренних войсках, приходилось охранять осужденных. Поэтому, когда друг рассказал о службе в СИЗО №1 г. Кирова, заинтересовался сразу.

Начав трудовую деятельность с должности младшего инспектора отдела режима и охраны, он прошел много ступеней карьерной лестницы. Сейчас Сергей Викторович состоит в должности заместителя начальника территориального органа. О коллегах Сергей Филимонов говорит с большим уважением и гордостью.

Коллектив сотрудников УИС Кировской области стабильный, надежный и работоспособный. Большинство сотрудников служат по несколько десятков лет. Конечно, психологически сложно принять тот факт, что приходится общаться с людьми, которые совершили преступления, монотонность труда тоже переносится не легко. Сотруднику необходимо сохранять самообладание и спокойствие при любых провокациях, угрозах и агрессии со стороны осужденных, неуклонно следовать должностным обязанностям. Об этой работе не мечтают с детства, она сопряжена со стрессом и не каждый способен выдержать ее специфику.

Сотрудники должны иметь самообладание. Фото: предоставлено УФСИН по Кировской области

- Служба в УИС предъявляет высокие требования к нравственным и личностным качествам сотрудников, - отметил Сергей Филимонов. - Потенциальный кандидат на службу должен быть, прежде всего, готов к напряженному характеру труда, поэтому в первую очередь предъявляются повышенные требования к эмоциональной выдержке кандидатов, психологической подготовленности, устойчивости к стрессам, самообладанию, наличию социального иммунитета к влиянию криминальной субкультуры и других неблагоприятных факторов.

Надо отметить, что в Кировском УФСИНе есть и своя психологическая служба. Специалисты этого подразделения не только проводят тестирование кандидатов на работу в системе, но и курируют всех сотрудников. В случае необходимости, они помогают справиться с психологическим напряжением. Члены семей сотрудников также зачастую обращаются к психологам.

Работа сопряжена со стрессом и не каждый способен выдержать ее специфику. Фото: предоставлено УФСИН по Кировской области

- В профессиональном становлении и развитии необходимых личностных качеств и навыков стажерам успешно помогают наставники, - рассказывает Сергей Викторович. - Они адаптируют своих подшефных к службе, приобщают к жизни коллектива, обучают профессиональному мастерству, оказывают поддержку и помощь в преодолении трудностей службы.

Комфортная моральная атмосфера в коллективах исправительных учреждений создается и благодаря совместным мероприятиям. Все исправительные учреждения активно участвуют в торжественных и праздничных мероприятиях, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. Особенно интересно и ярко на протяжении уже нескольких лет проходит парад ко Дню Победы. Многие кировчане стали его постоянными зрителями.

Большое внимание в Управлении уделяют патриотическому воспитанию молодого поколения. В 2017 году на базе ОСН «Алмаз» создан военно-патриотический клуб «Гвардейцы». В 2019 году УФСИН России по Кировской области организовано 649 мероприятий, в которых участвовали более 10000 подростков.

- Хочется сказать и о психологическом портрете сотрудников, - говорит Сергей Филимонов. - Главная черта - готовность прийти на помощь. Воля и великодушие наших сотрудников, которые участвуют в благотворительных проектах, формируют столь необходимую морально-психологическую атмосферу в наших учреждениях, создают колоссальный социальный потенциал.

В УИС служат люди, умеющие проявлять истинное мужество, милосердие и сострадание. Фото: предоставлено УФСИН по Кировской области

С 2016 года в УФСИН России по Кировской области учреждена награда «Герой Года». Сотрудники проявляют истинное мужество, милосердие и сострадание в ситуациях, требующих ответственного и взвешенного, а порой молниеносного решения. Звания «Герой года» были удостоены: начальник отдела безопасности ИК-17 Анатолий Запольских за спасение утопающего рыбака, начальник кинологического отделения ИК-29 Николай Смолин и водитель Леонид Лумпов - спасли пожилую женщину из горящего дома, младший инспектор отдела охраны ИК-6 Владимир Некрасов – донор костного мозга.

Работа с персоналом дает свои результаты: анкетирование в учреждениях УФСИН России по Кировской области показало: 84% сотрудников характеризуют обстановку в коллективах как доброжелательную и деловую, 85% опрошенных удовлетворены условиями труда. Кстати, удовлетворены сотрудники не только условиями труда. Многих привлекает пенсия - каждый год идет за полтора. В результате, пенсионерами сотрудники становятся уже к 40 годам, а то и раньше! Кроме того, работая в системе, можно улучшить свои жилищные условия. Сотрудники, имеющие стаж свыше 10 лет, могут получить единовременную социальную выплату на приобретение жилья для своей семьи. Кроме того, сотрудникам УИС выплачивается единовременное пособие на обзаведение имуществом первой необходимости при вступлении в брак и по окончании образовательных учреждений ФСИН России.

Повышенные требования - к эмоциональной выдержке сотрудников, Фото: предоставлено УФСИН по Кировской области

Служба в уголовно-исполнительной системе во все времена подразумевала полную самоотдачу, безусловный профессионализм, умение сохранять самообладание в сложных ситуациях и доброе сердце. Работники и ветераны службы – это большой коллектив единомышленников со своими традициями, бесценным опытом и знаниями, выполняющий важные задачи для общества.

И в заключение Сергей Викторович поздравил коллектив с Днем работника уголовно-исполнительной системы, пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, оптимизма и успехов в службе!

Коллектив «Комсомольской правды» в Кирове» также поздравляет всех сотрудников УФСИН с профессиональным праздником. Желаем вам спокойных дежурств, крепких нервов и богатырского здоровья. Пусть каждый ваш день будет наполнен только хорошими событиями. Пусть в жизни вам сопутствует удача, а родные и близкие буду всегда рядом, готовые поддержать и выслушать в трудную минуту. Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!