2020-03-09T16:46:47+03:00
Общество

«Модный показ» прошел в женских колониях Кировской области

Победительницей конкурса стала 22-летняя представительница ИК-18
Алина Сашина
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Яркие выступления участниц, интересная программа и креативные ведущие сделали праздник по-настоящему запоминающимся. Фото: предоставлено пресс-службой УФСИНЯркие выступления участниц, интересная программа и креативные ведущие сделали праздник по-настоящему запоминающимся. Фото: предоставлено пресс-службой УФСИН
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Женщина остается женственной даже в очень сложных жизненных обстоятельствах. Это еще раз подтвердил конкурс «А ну-ка, девушки!», который прошел накануне Международного женского дня в исправительных учреждениях Кировской области. В нем участвовали женщины, отбывающие наказание в колониях Кирово-Чепецка, Омутнинска, Котельнича и Верхошижемского района.

Программа состояла из пяти номеров, - рассказал начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Кировской области Эдуард Аюпов. - Конкурс начался с «Визитной карточки»: каждая участница рассказала о себе, своей родине, близких людях, увлечениях и жизненных принципах.

Конкурсантки блеснули кулинарными способностями. Фото: предоставлено пресс-службой УФСИН

Конкурсантки блеснули кулинарными способностями. Фото: предоставлено пресс-службой УФСИН

Интеллектуальный конкурс помог жюри выявить самых умных женщин учреждения, а зрителям - заметно расширить свои познания в области истории и культуры. В других этапах конкурсантки блеснули кулинарными и творческими способностями: женщины составляли меню из блюд, начинающихся на одну и ту же букву, на ощупь определяли названия круп, пришивали пуговицу, танцевали, угадывали мелодии. Самый большой отклик у зрителей вызвали конкурсы «Модный показ» и «Хозяюшка».

Кульминацией праздника стало дефиле, во время которого осужденные представили собственноручно сшитые наряды из подручных материалов, умело проявив фантазию и изобретательность. Яркие выступления участниц, интересная программа и креативные ведущие сделали праздник по-настоящему запоминающимся.

А финалистки окончательно определились после кулинарного конкурса, в ходе которого оценивались не только оформление сладких блюд, но и их вкусовые качества.

Жюри по достоинству оценило умения девушек. Фото: предоставлено пресс-службой УФСИН

Жюри по достоинству оценило умения девушек. Фото: предоставлено пресс-службой УФСИН

Члены жюри по достоинству оценили умение девушек представить себя и держаться на сцене, их творческие способности и артистичность.

Корона победительницы досталась осужденной из исправительной колонии № 18 п. Восточный Омутнинского района. Жюри отметило обаяние конкурсантки, оригинальный костюм и умение держаться на сцене, а также торт «Вятская барышня», который покорил не только внешне, но и вкусовыми качествами.

Второе место у отбывающей наказание в колонии № 33 (г. Котельнич). На третьем месте осужденная из КП-15 (п. Калачиги, Верхошижемский район).

Сотрудники УФСИН проводят Всероссийский конкурс «А ну-ка, девушки!» для повышения нравственного и культурного уровня женщин, отбывающих наказание. Такие мероприятия формируют у них моральные установки и интересы к семейным ценностям, сохраняют традиции почитания матери, повышения сплоченности коллективов осужденных и поиска новых творческих индивидуальностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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