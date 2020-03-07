2020-03-06T18:33:06+03:00
Общество

Красная книга Кировской области: какие представители дикой природы могут исчезнуть

Как спасти редкие виды растений и животных от вымирания
Алина САШИНА
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Золотистая щурка - очень красивая и необычная по своей раскраске птица. Фото: pixabay.comЗолотистая щурка - очень красивая и необычная по своей раскраске птица. Фото: pixabay.com
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В начале марта празднуется Всемирный день дикой природы. Корреспондент «Комсомолки» выяснил, какие виды животных и растений в Кировской области могут исчезнуть в ближайшее время.

Сотрудники кафедры экологии и природопользования ВятГУ поведали о том, как в нашем регионе защищают от вымирания представителей дикой природы. Сергей Пестов, Владимир Рябов и Екатерина Рябова рассказали, как составляют Красную книгу Кировской области. Оказывается, книга должна переиздаваться раз в десять лет. Последнее издание вышло в 2014 году. А это значит, скоро нашим специалистам предстоит вновь пересмотреть список редких представителей флоры и фауны.

Ученые также сообщили о трудностях, связанных с защитой и охраной тех или иных видов. Например, золотистая щурка. Это очень красивая и необычная по своей раскраске птица, обитающая на юге нашей области. Проблема в том, что она питается пчелами, и местные пасечники отстреливают ее. Сейчас специалисты исследуют, насколько сильно эти птицы вредят пчеловодам.

Бывает и так, что вид занесен в региональную Красную книгу только потому, что он есть в федеральной. К примеру, кулик-сорока считается исчезающим в России. Однако в нашем регионе он чувствует себя прекрасно, что все же не избавило его от звания «краснокнижника».

Оказывается, сорока тоже «краснокнижник». Фото: pixabay.com

Оказывается, сорока тоже «краснокнижник». Фото: pixabay.com

Иногда тот или иной вид лучше занести в категорию охотничьих. Например, северный олень иногда заходит в Лузский, Подосиновский и Опаринский районы, но поскольку он не является промысловым животным, его не охраняют и контроль численности не ведется. И браконьеры могут свободно истреблять несчастных животных.

Контроль численности северных оленей не ведется. Фото: pixabay.com

Контроль численности северных оленей не ведется. Фото: pixabay.com

Какие-то виды исчезают не из-за человека и его деятельности, а из-за конкуренции в самой природе или резкой смены условий. Например, Пальчатокоренник Траунштейнер очень остро реагирует на снижение влажности. В 2010 году, когда стояла аномальная жара, его количество сократилось в разы. Еще один потрясающий вид растений – Кортуза Маттиоли - проигрывает в неравной борьбе с Борщевиком Сосновского за ареал обитания.

А вот информация на заметку рыбакам. Может быть такое, что не весь вид занесен в Красную книгу, а его конкретная популяция. Так дела обстоят со стерлядью. Исчезающей считается только популяция верховьев реки Камы.

Конкретная популяция стерляди считается вымирающей. Фото: pixabay.com

Конкретная популяция стерляди считается вымирающей. Фото: pixabay.com

В списке исчезающих животных Вятского края много потрясающих и интересных видов животных, растений и грибов. Так, наш корреспондент очень удивился, когда узнал от работников кафедры, что у на юге нашей области гнездится удот.

Многие не знают о существовании такой красивой птицы. Фото: pixabay.com

Многие не знают о существовании такой красивой птицы. Фото: pixabay.com

И в наших лесах можно встретить редкий вид хищных растений - венерин башмачок.

В регионе растет и венерин башмачок. Фото: pixabay.com

В регионе растет и венерин башмачок. Фото: pixabay.com

Невольно встает вопрос о том, что делается для охраны вымирающих животных и растений? Надо сказать, что эти виды охраняются законодательством. Специалисты должны проверить условия в местах их обитания. Только после этого принимается решение: разрешить или запретить хозяйственную деятельность в этих местах.

Так, например, было с Бушковским лесом. Там на липах растет редкий лишайник – Лобария легочная. Из-за этого местному лесозаготовителю пришлось прекратить работы на участке. Слишком большой штраф ему пришлось бы заплатить за уничтожение особей лишайника.

В заключение отметим, что работу по сохранению дикой природы в нашем регионе ведут и биологи, и экологи. Хочется, чтобы и все жители Кировской области бережнее относились к флоре и фауне родного края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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