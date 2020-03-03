2020-03-03T19:30:33+03:00
Общество

В Кировской области работодатели экономят на зарплатах сотрудников

Увеличилось число людей, оформленных на неполный рабочий день
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Каждый ищет работу с высокой зарплатой, но работодатели предлагать ее не спешат.Каждый ищет работу с высокой зарплатой, но работодатели предлагать ее не спешат.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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По сообщению Кировстата за 2019 год Кировской области число не полностью занятых работников выросло на 4% по сравнению с 2018 годом. Сведения о сотрудниках за октябрь – декабрь 2019 года предоставили 4,6 тыс. организаций Кировской области. Из них 2,4 тыс. организации имеют сотрудников на неполном рабочем дне. Это примерно 40 000 жителей Кировской области, или 14% от штата их работников.

Сотрудникам предлагались разные причины, по которым они трудились бы неполный рабочий день были различны. Большинству людей давали отпуска без сохранения их заработной платы, а также неполное рабочее время по соглашению с работником, либо по инициативе работодателя.

Большинству работников организаций в рассматриваемый период предоставлялись отпуска без сохранения заработной платы по их личному заявлению. Фото: предоставлено Кировстат

Большинству работников организаций в рассматриваемый период предоставлялись отпуска без сохранения заработной платы по их личному заявлению. Фото: предоставлено Кировстат

Чаще всего режим неполной занятости использовали компании по добыче полезных ископаемых, обрабатывающие производства, организации, занимающиеся транспортировкой и хранением, строительством, а также гостиничной деятельностью и общепитом.

В каких отраслях было больше частично занятых сотрудников. Фото: предоставлено Кировстат

В каких отраслях было больше частично занятых сотрудников. Фото: предоставлено Кировстат

В четвертом квартале 2019 года уволилось с разных предприятий и компаний почти 7% общего числа штатных сотрудников организаций области. Принятых было меньше – около 6%.

Более 70% уволившихся ушли по собственному желанию. При этом по соглашению сторон лишь 6%, в связи с сокращением численности или штата работников 2%, а по иным основаниям - 22%.

Большинство работников уходит по собственному желанию. Фото: предоставлено Кировстат

Большинство работников уходит по собственному желанию. Фото: предоставлено Кировстат

ИСТОЧНИК KP.RU

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