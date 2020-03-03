Виновник ДТП в Верхошижемье, в котором погибли трое человек, получил четыре года колонии

В Верхошижемье осудили владимирца, устроившего страшное ДТП на трассе Киров-Советск. В январе прошлого года по вине мужчины погибли трое человек и еще один остался инвалидом. Спустя год виновнику вынесли приговор: четыре года в колонии-поселении. Информация об этом появилась на портале «Мой Верхошижемский район | Верхошижемье».

АВАРИЯ УНЕСЛА ТРИ ЖИЗНИ

Страшная авария произошла 4 января 2019 на 78 км трассы Киров-Советск, Верхошижемский район. «Киа Сид» на высокой скорости пошла на обгон двух попутных машин, и на опасном повороте ее занесло. Водитель встречного ВАЗ-2104, на который летела неуправляемая иномарка, в последние секунды выкрутил руль вправо. По злой иронии, именно туда отбросило «Киа Сид».

Водитель «четверки» и его 11-летняя дочь погибли при столкновении мгновенно. 5-летнюю девочку, вторую дочку семьи, пытался спасти один из очевидцев аварии. Скорой не было слишком долго, и он рискнул везти ее в Верхошижемскую больницу самостоятельно. К сожалению, малышка скончалась на руках у мужчины.

Выжила в аварии только третья пассажирка - жена водителя. Женщина получила более 20 переломов в результате ДТП. В момент столкновения она спала и пришла в сознание уже в реанимации. О смерти своей семьи она узнала лишь спустя сутки.

По данным ГИБДД Кировской области, пострадавшие оказались и в иномарке - ее водитель и один из пассажиров.

ОТКАЗАЛСЯ ПРИЗНАТЬ ВИНУ

Виновником аварии, по информации прокуратуры Кировской области, оказался руководитель одного из отделов крупного завода во Владимирской области Александр Чернигин. Вину свою он признать отказался, сбрасывая ее на водителя «четверки». Все пассажиры его машины заявили, что спали или дремали в момент аварии.

Сам водитель иномарки рассказал следующую версию ДТП. Дескать, он наехал на снежный ком на дороге, и его занесло и развернуло, но машина осталась на своей полосе. А «четверка» в этот момент ехала в низине на расстоянии 500-700 метров от него. Чернигин решил пропустить ВАЗ, а потом развернуться и выехать на встречную полосу, однако «четверка» поломала его план, врезавшись в него. После столкновения машины закрутило на дороге, отечественное авто задом съехало в кювет, а иномарку вытащило на свою полосу и «докрутило» до середины дороги.

Очевидцы аварии помогали сотрудникам ДПС. Фото: vk.com/gibdd43

У аварии нашлись очевидцы - водители легковушки и фургона, которых обогнал виновник аварии. Оба подтвердили: иномарку занесло. Один из них добавил, что «Киа Сид» пошла на обгон перед самым поворотом. Из-за уклона дороги сам момент столкновения водители не увидели - только снег, падающий с деревьев, и последствия аварии. Кроме того, очевидцы подтвердили, что дорога была с наледью и рыхлым снегом.

ЧЕТЫРЕ ГОДА ЗА ТРИ ЖИЗНИ

Экспертизы составили следующую картину: столкновение произошло на полосе «четверки», а спидометр «Киа Сид» остановился на отметке 60 км/ч. И этот момент полностью опровергает слова виновника аварии.

Советский районный суд, рассмотрев дело, постановил: владимирец заслуживает четырех лет лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, Чернигин должен будет заплатить компенсацию морального вреда потерпевшим - два и полтора миллиона рублей. 200 тысяч из них бизнесмен уже выплатил. Также, выйдя на свободу, мужчина три года не сможет управлять транспортными средствами.