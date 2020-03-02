2020-03-02T14:02:58+03:00
Общество

В Пасегово планируют построить образовательный комплекс на месте лесопарка

Такая информация появилась в обличительном посте одного из кировских пабликов
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
Вполне вероятно, что такая печальная участь ожидает лесопарк в Пасегово. Фото: pixabay.comВполне вероятно, что такая печальная участь ожидает лесопарк в Пасегово. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Правительство Кировской области плотно держит курс на строительство школ и детсадов в регионе. На днях на совещании отчитались о ходе строительства шести яслей, которые сдадут в июле текущего года. В школе на Менделеева проведут капитальный ремонт - его проект уже готов. После завершения работ в здании откроется еще одна школа. В 2020 году планируют даже построить образовательное учреждение из клееного бруса - в Пасегово. И расположится оно в «живописном участке на берегу реки». Согласно плану, там раскинется аж целый социо-культурный центр, где будет не только школа, но и спортивный и концертный залы.

А теперь стоп. Живописный участок на берегу реки в Пасегово, где планируют расположить едва ли не комплекс. Где же там найти столько места?

Группа «Строим Киров» по этому поводу провела целое расследование. Вначале решили, что новая школа появится на участке школьного огорода справа от основного здания. Однако пресс-релиз правительства области четко указывал на некий берег реки. На кадастровой карте сразу нашелся участок площадью 2,3 га, сформированный 13 января текущего года. И что же это за место?

Выбранный участок земли оказался ни много ни мало местным лесопарком с тропой здоровья. Что автоматически приводит нас к выводу: половину деревьев скоро вырубят. Местные жители останутся без кислорода, зато образованными. И они даже, судя по всему, не знают об этом.

Тот самый участок, где планируют возвести новую школу. Фото: vk.com/stroim_kirov

Тот самый участок, где планируют возвести новую школу. Фото: vk.com/stroim_kirov

Далее «следователи» на просторах интернета нашли процесс изготовления макета будущего центра. Исполнило его одно из кировских рекламных агентств. И на плане четко виден пруд, прилегающий к лесу. В описании на сайте подчеркнуто: «Данный проект - школа в экологически благоприятном районе Кировской области. Показана территория школы с прилегающими к ней лесом и прудом». Надо полагать, скорее всего, лес к ней скоро прилегать перестанет.

Назван на сайте и заказчик проекта - компания «Holz House», которую, по словам группы, лоббирует лично губернатор Кировской области. Их проект школы в Пасегово презентовали в феврале 2019 года. В июне того же года показали его на третьем Лесном Форуме; осенью - обсудили на кировском урбанфоруме. «Но ни разу за прошедший год не оговорились, что при этом придется вырубить значительную часть зеленых насаждений села Пасегово, - гневно и едко замечает автор поста. - А зачем жителям об этом знать, правильно? Тем более, когда на кону стоят заточенные госконтакты под готовые проектные решения? Всё должно быть максимально непрозрачно».

Стоит заметить, что информация про вырубку леса под школу не является стопроцентно достоверной и подтвержденной. Стоит ли бить тревогу и звонить во все колокола уже сейчас, непонятно. Однако кто предупрежден - тот вооружен! «Комсомолка» будет внимательно следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Собянин рассказал о числе госпитализированных москвичей после контакта с заболевшим коронавирусом
В городских стационарах подготовлены дополнительные места для госпитализации пациентов с подозрением на заболевание, предприняты меры по нераспространению инфекции
Новости 24
Работникам мясокомбината в Советске не выплатили более полумиллиона рублей
Стало известно, как будет выглядеть новый юго-западный рынок
С каких кировских улиц вывезут снег в ближайшие три дня?
Мишки на севере: в Кировской области из-под снега показались первые медведи
LTE-фикация набирает обороты: МегаФон на Вятке нарастил 4G-скорости
Кировчанам представят легендарную рок-оперу
Энергетики Кировской области посвятили 75-летию Великой Победы Спартакиаду среди работников энергопредприятий региона
Евгений Гришковец выступит в Кировском областном драматическом театре
В чемпионате России по ледолазанию кировчане стали лучшими
Финалисты олимпиады Кружкового движения НТИ отразили хакерскую атаку на умный дом
Более 30 миллиардов рублей перечислили «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в бюджеты разных уровней в 2019 году
В Верхошижемском районе иностранцы сожгли чучело Масленицы
Кировского экс-депутата, пойманного с наркотиками, выпустили по УДО
В Кирове внедорожник вылетел с дороги и врезался в дерево
В Кирове окончательно утвердили пересадочный проездной
Жесткое ДТП в Белохолуницком районе: погибла женщина-водитель
Команда «Союз» представит Кировскую область на всероссийских соревнованиях
В Кировской области пропал 55-летний мужчина
«Комсомолка» предлагает кировчанам поучаствовать в фотоконкурсе «Мой любимый огород»
Весны не будет: какая погода ждет кировчан на грядущей неделе?
В кировском Ботаническом саду вырастили необычные розовые бананы
Председатель комиссии по регламенту ОЗС Юрий Балыбердин разъяснил особенности процедуры заочного голосования
Омутнинская набережная преобразится за счет федеральных денег
В Кирове на мосту столкнулись восемь автомобилей
В Кировской области ищут 17-летнего подростка