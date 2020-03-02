В Пасегово планируют построить образовательный комплекс на месте лесопарка

Правительство Кировской области плотно держит курс на строительство школ и детсадов в регионе. На днях на совещании отчитались о ходе строительства шести яслей, которые сдадут в июле текущего года. В школе на Менделеева проведут капитальный ремонт - его проект уже готов. После завершения работ в здании откроется еще одна школа. В 2020 году планируют даже построить образовательное учреждение из клееного бруса - в Пасегово. И расположится оно в «живописном участке на берегу реки». Согласно плану, там раскинется аж целый социо-культурный центр, где будет не только школа, но и спортивный и концертный залы.

А теперь стоп. Живописный участок на берегу реки в Пасегово, где планируют расположить едва ли не комплекс. Где же там найти столько места?

Группа «Строим Киров» по этому поводу провела целое расследование. Вначале решили, что новая школа появится на участке школьного огорода справа от основного здания. Однако пресс-релиз правительства области четко указывал на некий берег реки. На кадастровой карте сразу нашелся участок площадью 2,3 га, сформированный 13 января текущего года. И что же это за место?

Выбранный участок земли оказался ни много ни мало местным лесопарком с тропой здоровья. Что автоматически приводит нас к выводу: половину деревьев скоро вырубят. Местные жители останутся без кислорода, зато образованными. И они даже, судя по всему, не знают об этом.

Тот самый участок, где планируют возвести новую школу. Фото: vk.com/stroim_kirov

Далее «следователи» на просторах интернета нашли процесс изготовления макета будущего центра. Исполнило его одно из кировских рекламных агентств. И на плане четко виден пруд, прилегающий к лесу. В описании на сайте подчеркнуто: «Данный проект - школа в экологически благоприятном районе Кировской области. Показана территория школы с прилегающими к ней лесом и прудом». Надо полагать, скорее всего, лес к ней скоро прилегать перестанет.

Назван на сайте и заказчик проекта - компания «Holz House», которую, по словам группы, лоббирует лично губернатор Кировской области. Их проект школы в Пасегово презентовали в феврале 2019 года. В июне того же года показали его на третьем Лесном Форуме; осенью - обсудили на кировском урбанфоруме. «Но ни разу за прошедший год не оговорились, что при этом придется вырубить значительную часть зеленых насаждений села Пасегово, - гневно и едко замечает автор поста. - А зачем жителям об этом знать, правильно? Тем более, когда на кону стоят заточенные госконтакты под готовые проектные решения? Всё должно быть максимально непрозрачно».

Стоит заметить, что информация про вырубку леса под школу не является стопроцентно достоверной и подтвержденной. Стоит ли бить тревогу и звонить во все колокола уже сейчас, непонятно. Однако кто предупрежден - тот вооружен! «Комсомолка» будет внимательно следить за развитием событий.