Наука раскрывать: как работают кировские эксперты-криминалисты

Ни одно расследование преступления не может обойтись без помощи экспертов-криминалистов. Их помощь поистине неоценима. Качественно исследовать улику, чтобы по результатам экспертизы дать следствию наводки – главная задача эксперта. Кировские криминалисты с этой работой справляются на 100%.

О внутренней «кухне» криминалистов «Комсомолке» рассказал главный эксперт отдела специальных видов экспертиз майор полиции Скрябин Яков Викторович. Он помогает раскрывать преступления уже 15 лет.

- Во время учебы на 5 курсе химфака ВятГУ мне предложили поступить в экспертно-криминалистический центр, - рассказывает специалист. - Мне это предложение понравилось, я сразу согласился.

Эксперту приходится исследовать довольно большой круг веществ: спиртосодержащие жидкости, алкогольная продукция, наркотические средства, пищевые продукты, и даже нефтепродукты и волокнистые материалы.

Так выглядит кировская криминалистическая лаборатория.Фото: Олег ЛЯЛИН

ЛЮБОЙ НАВЫК ЦЕНЕН

Чтобы работать криминалистом, нужно быть настоящим знатоком в своей специализации.

- Специализируюсь я на «химической» экспертизе, соответственно и образование должно быть химическим, - поясняет корреспонденту «КП» Яков Викторович.

Несмотря на то, что большую часть времени криминалист работает в лаборатории, он, как сотрудник полиции, должен иметь соответствующую физическую и огневую подготовку. Нормативы у полицейских свои.

ОГРОМНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

В экспертно-криминалистическом центре есть множество специальностей. Существуют взрывотехническая, пожаротехническая, биологическая, ботаническая экспертизы, а также экспертиза лакокрасочных покрытий, металлов и сплавов и др. Ну и конечно, традиционные виды экспертиз. Самые интересные из них - это дактилоскопическая (исследование следов рук), баллистическая (исследования огнестрельного оружия), портретная, почерковедческая.

- Сейчас появляется новый вид - экспертиза ДНК, - говорит специалист.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Лаборатория в кировском экспертно-криминалистическом центре действительно впечатляет. Есть на что посмотреть. Для раскрытия преступления есть абсолютно все: любые реактивы, сложные аналитические приборы.

- На начальном этапе экспертизы проводится съемка объектов исследования, - поясняет Яков Викторович. - Если есть необходимость взвесить какие-то предметы, то мы пользуемся аналитическими весами различного класса точности.

Отдельный кабинет лаборатории отведен хроматографам. Это специальные приборы, которые разделяют смеси веществ на составные части. Грубо говоря, прибор разделяет смесь, чтобы можно было определить, из каких химических компонентов и в каком количестве состоит смесь. На практике это выглядит так: в лабораторию поступает алкогольная продукция. С помощью хроматографа его «разделяют» на составляющие. И на этом основании делается вывод, соответствует ли представленная продукция нормативной документации или нет.

С помощью хромотографии можно узнать, из чего состоит веществоФото: Олег ЛЯЛИН

КОНОПЛЯ В РЫБОЛОВНОЙ СЕТИ

Как и в любой другой профессии, в работе криминалиста не обойтись без необычных случаев. Яков Викторович рассказал историю из своей практики, когда в рыболовной сети было запутано наркосодержащее растение – конопля:

- Видимо, когда ее (коноплю) выращивали, она была огорожена рыболовной сетью, - вспоминает эксперт. - И растения изъяли вместе с сетью, во время исследования пришлось с большим трудом отделять растение от рыболовной сети.

В заключение хочется сказать, что «Комсомолка» искренне поздравляет всех экспертов-криминалистов с их профессиональным праздником, который отмечен в календаре первым марта. Без этих профессионалов, может быть, преступления и вообще бы не раскрывались.