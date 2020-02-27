2020-02-27T15:42:34+03:00
Общество

Прогноз погоды на март 2020 в Кирове: начало весны будет теплее нормы

Жителям предстоит множество солнечных дней
Анна КРЮКОВА
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По предварительным прогнозам, ожидаются резкие перепады температуры. Фото: pixabay.comПо предварительным прогнозам, ожидаются резкие перепады температуры. Фото: pixabay.com
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В Гидрометцентре сообщили, что предстоящий март в Кировской области будет теплее, чем обычно. Так, среднемесячная температура воздуха будет держаться на уровне -3…-4 градусов. Количество осадков ожидается в пределах многолетних значений.

ВЫГЛЯНЕТ ДОЛГОЖДАННОЕ СОЛНЦЕ

По предварительному прогнозу gismeteo.ru, первая декада месяца наконец-то порадует жителей солнечной погодой. Однако нам не избежать резких перепадов температуры. Если с 1 по 4 марта днем температура воздуха будет составлять от +1 до - 4 градусов, то с 5 по 7 марта похолодает до - 6…- 8.

Затем в Киров вновь вернется пасмурная погода. Ожидается потепление до +2 градусов и дождь со снегом.

Правда уже 11 марта в городе снова похолодает до - 4…- 6 градусов днем и - 11…- 15 градусов ночью. На смену слякоти придет морозная и солнечная погода.

Вторая половина марта начнется с переменной облачности и плюсовых температур. Днем столбик термометра будет доходить до отметки +2. С 17 по 19 марта кировчан предупреждают об очередных заморозках. Днем ожидается -6…-9, ночью -15…-16 градусов.

Затем с 20 марта в Кирове установится пасмурная погода. Возможно потепление до +4 градусов и осадки в виде снега и дождя.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По информации сообщества «Любительская метеорология в Кирове», обычно в марте температура воздуха составляет -4 градуса. Норма осадков - около 38 миллиметров. Норма влажности воздуха - 74%. Снег, в среднем, идет 14 дней, снег с дождем - шесть, дождь - один день. Средняя скорость ветра - 2.7 м/с. Высота снежного покрова - 56 сантиметров. Количество ясных дней обычно равняется трем, пасмурных - 16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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