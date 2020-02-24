Масленица 2020 в Кирове: топ-5 рецептов самых вкусных блинов

Наступила долгожданная масленичная неделя. В праздник многие хозяйки, по традиции, планируют побаловать своих близких вкусными блинчиками. Редакция «Комсомольской правды» в Кирове решила поделиться с читателями самыми любимыми рецептами.

БЛИНЧИКИ С ТВОРОГОМ

Первое место в нашем топе заняли блинчики с творогом. Поэтому с удовольствием рассказываем вам, как их приготовить.

Ингредиенты: творог - 250 г., два стакана молока, стакан муки, два яйца, пять ложек сахара, пять ложек подсолнечного масла и чайной ложки соли.

Как приготовить: взбиваем вилкой, венчиком или миксером яйца с с сахаром и солью. Добавляем в миску молоко и перемешиваем. Туда же насыпаем заранее просеянную муку и добиваемся однородности массы. Затем доливаем масло и оставляем на 20 минут. Смазываем дно сковороды растительным маслом и обжариваем блины. Перетираем через сито творог с сахаром. Кладем на блин полторы ложки начинки и «запечатываем». После этого угощение можно подавать к столу, или же предлагаем зарумянить фаршированные блинчики на скороде, чтобы они стали хрустящими.

Творог - любимая многими начинка для блинов. Фото: pixabay.com

СЫТНЫЕ БЛИНЫ С ФАРШЕМ

Мужчин можно порадовать блинами с фаршем. Понадобится на приготовление лакомства 30-40 минут.

Ингредиенты: молоко - 300 мл, куриный фарш - 300 г., мука - 170 г., три яйца, две ложки растительного масла, одна луковица, соль и перец по вкусу.

Как приготовить: взбиваем яйца, добавляем молоко, две ложки растительного масла. Затем добавляем муку и соль, хорошо размешиваем венчиком. Выпекаем блины на раскаленной сковороде. После этого обжариваем куриный фарш с мелко нашинкованным луком в течение трех-пяти минут. Выкладываем начинку на блины и заворачиваем «конвертиками». Запекаем в духовке еще пять-семь минут при 200 градусах.

Блины с фаршем - сытные и вкусные. Фото: pixabay.com

НАСТОЯЩИЙ ДЕСЕРТ

Если вы уже перепробовали большинство рецептов, то предлагаем вам испечь из блинов торт. Уверены, что ваши близкие оценят такое угощение.

Ингредиенты: стакан муки, два яйца, кефир - 400 мл, 1/2 стакана сахара, щепотка соли, чайной ложки соли, две столовых ложки растительного масла, сметана - 200 г.

Как приготовить: взбиваем кефир с яйцами, солью, сахаром и содой. Добавляем муку и растительное масло, перемешиваем. Тесто должно получиться густым. Примерно в течение часа даем массе настояться и приступаем к выпечке блинов. Для начинки сметану взбиваем с сахаром, затем блины смазываем получившимся кремом и выкладываем друг на друга. Верхушку торта полностью покрываем сметанным кремом. Затем по желанию посыпаем его кокосовой стружкой, тертым шоколадом или ягодами. Отправляем на два часа в холодильник, и торт из блинов со сметанным кремом готов.

Из блинов можно приготовить настоящий торт. Фото: pixabay.com

ДЛЯ ТЕХ, КТО НА ДИЕТЕ

Если вы переживаете за свою фигуру, но не желаете отказываться от вкусного лакомства, сотрудники «КП» подсказывают рецепт без молока и разрыхлителя. Сразу же предупреждаем, что понадобится блендер.

Ингредиенты: стакан овсяных хлопьев, 300 мл воды, яйцо, две ложки растительного и оливкового масла, спелый банан и соль по вкусу.

Как приготовить: ингредиенты кладем в чашу блендера, заливаем водой и смешиваем. Даем постоять готовому тесту около десяти минут. Масса должна получиться густой как сметана. Тесто нужно выливать на хорошо разогретую сковороду, предварительно смазав ее растительным маслом.

Для приготовления теста вам понадобится спелый банан. Фото: pixabay.com

ПАНКЕЙКИ

Для кировчан, которые хотят удивить своих гостей, мы предлагаем приготовить панкейки. Другими словами это американские блины, что-то среднее между блинами и оладьями.

Ингредиенты: чтобы приготовить примерно 12 блинчиков, вам понадобится молоко - 210 мл, мука - 200 г, одно яйцо, чайная ложка разрыхлителя, две столовые ложки растительного масла, две столовые ложки сахара и пол чайной ложки соли.

Как приготовить: в емкости взбиваем яйцо с солью и сахаром. Затем добавляем молоко и повторяем процедуру. После этого наливаем масло и, как вы уже догадались, снова перемешиваем. В отдельную емкость просеиваем муку и разрыхлитель. Тщательно смешиваем ингредиенты, желательно венчиком. Добавляем муку в миску с яйцом и молоком. И снова мешаем, пока масса не станет однородной. Выпекать панкейки нужно на сухой сковороде без масла. Когда на поверхности налитого теста появляются пузырьки, переворачиваем блин.

Гости с удовольствием попробуют панкейки. Фото: pixabay.com

Подавать панкейки можно с различными сладкими соусами, сиропами, ягодами и шоколадом. Приятного аппетита!