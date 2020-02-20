2020-02-20T17:29:37+03:00
Спорт

На фестивале ГТО в Сочи выступит сборная «Авитека»

Спортивные команды трудовых коллективов области соревновались за звание сильнейших
Олег ЛЯЛИН
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Команды на выполнение ГТО готовы! Фото:vk.com/youthsport43Команды на выполнение ГТО готовы! Фото:vk.com/youthsport43
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Без физической активности невозможно жить в современном мире. Сейчас люди много времени проводят за компьютерами в офисах. От этого и все болезни. Чтобы держать и тело и мозги в тонусе, нужно заниматься спортом. Физкультура давно стала нормой жизни. Даже на государственном уровне ее стараются прививать. ГТО - это комплекс нормативов, которые должен уметь выполнять каждый гражданин РФ. А чтобы развеять скуку вокруг этого мероприятия, различные фестивали ГТО - показать свои успехи и посмотреть на других.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

19 февраля сборные различных предприятий из Кировской области собрались в легкоатлетическом манеже «Вересники». В соревнованиях участвовали команды из Кирова, Кирово-Чепецка, а также Слободского и Советского районов. Надо сказать, что подобный фестиваль в области проводится первый раз.

- Этот фестиваль объединяет самых активных и спортивных, поэтому вы здесь, - отметил заместитель министра спорта и молодёжной политики Кировской области Денис Алексеев. - Комплекс ГТО - это символ здоровья и долголетия. Надеюсь, что такая спортивная традиция сохранится на многие десятилетия. Благодарю все трудовые коллективы за вклад в развитие спорта и физической культуры в Кировской области.

ВОЗРАСТ - ВСЕГО ЛИШЬ ЦИФРА

Участвовать в мероприятии можно было работникам организаций от 25 до 69 лет. Один из возрастных участников, 61-летний Александр Демин, уже имеет 2 золотых значка ГТО. Он выступал за сборную Слободского района.

- На протяжении всей жизни я занимался физической культурой. Очень нравится лыжный спорт. Зимой каждые выходные выхожу кататься. Летом участвую в любительских кроссах, - признается Александр Дёмин. - Уже два раза выполняю нормативы ГТО по разным возрастным категориям. Сложнее всего мне давались упражнения на пресс. Мне потребовался месяц, чтобы потренироваться и сдать на самый высший знак отличия. С удовольствием принимаю участие в фестивале.

О своих достижениях рассказал и почетный гость соревнований - 77-летний житель села Русское Георгий Сырчин.

- Начал заниматься растяжкой с 60 лет, - говорит Георгий Семенович. - Тогда я выступил на шоу «Минута славы», дошел до полуфинала. Мое выступление очень понравилось Филиппу Киркорову.

Возраст Георгию Семеновичу не мешает оставаться в отличной форме. Фото: vk.com/youthsport43

Возраст Георгию Семеновичу не мешает оставаться в отличной форме. Фото: vk.com/youthsport43

Мужчина не обращает внимание на свой возраст. Ежедневный бег для него в радость. Молодому поколению Георгий дал важные рекомендации: не «запускать» себя, избавляться от вредных привычек, активно отдыхать и любить физкультуру.

«НА ПОБЕДУ НЕ РАСЧИТЫВАЛИ...»

Победители фестиваля - сборная завода «Авитек». Второе место по праву заняли сотрудники АО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк». Третьим - команда уже знакомого Александра Демина. из Слободского района.

Вот они - победители фестиваля. Фото: vk.com/youthsport43

Вот они - победители фестиваля. Фото: vk.com/youthsport43

Капитан «Авитека» Александр Чулков поделился своими эмоциями от победы.

- У нас проходит заводская спартакиада, потому что руководство очень поддерживает идею массовости спорта и физической культуры, - поясняет Александр. - Подготовились к выступлению на фестивале ГТО на ней. На победу не рассчитывали, пришли сюда проявить себя и поработать в команде.

Александр заверил, что для поездки в Сочи члены команды будут тренироваться более целенаправленно и эффективног. Уверенность в отличном результате есть у всей сборной.

Фестиваль ГТО в области прошел в рамках нацпроекта «Спорт - норма жизни». Проект направлен на увеличение числа жителей России, которые активно занимаются физической культурой.

Команда «Авитек» надеется победить и в финале всероссийского фестиваля комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов в городе Сочи. Пройдет он с 6 по 11 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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