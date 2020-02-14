Афиша мероприятий на 15-16 февраля 2020 в Кирове: волшебный дудук, концерт группы LOUNА и международный проект «Город. Разговоры»

МАГИЧЕСКИЙ ДУДУК

Эту дудочку изготовляют из абрикосового дерева, а ее глубокое и бархатистое звучание больше напоминает человеческий голос, нежели звук духового музыкального инструмента. Медитативный и распевный дудук можно услышать во многих современных музыкальных произведениях (чтобы далеко не ходить за примерами, упомянем прекрасную песню «Северный цвет» группы «Аквариум», в которой солирует инструмент Дживана Гаспаряна), а также в кино (фанаты «Игры престолов» наверняка вспомнят музыкальную тему Дэйнерис Таргариен из этого сериала). Широко известный в России и за рубежом исполнитель на армянском дудуке Argishty говорит о своем волшебном инструменте, что его звуки — это голос неминуемой искренности. «Дудук крадёт сердца, украл и моё», - утверждает Argishty. Украдет и ваше, - добавим мы. Встреча кировских меломанов с чарующим и таинственным «похитителем сердец» состоится уже в ближайшую субботу. Концерт Argishty, в программе которого древние армянские мотивы органично сочетаются с авторской музыкой и темами из мировой классики, пройдет в Галерее Прогресса.

Где: Галерея Прогресса, ул. Горького, 5

Когда: 15 февраля, 18.00

Стоимость билетов: 600-1000 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

АРЛЕКИНЫ И ПИРАТЫ, ЦИРКАЧИ И АКРОБАТЫ...

Выходные — отличное время для семейного похода в цирк. Тем более, что программа в шоу Гии Эрадзе «Пять континентов» ожидается весьма разнообразная: тигры, лилигры, леопарды, черные пантеры, медведи, лошади, верблюды, питоны, номер с «Золотыми рыбками», акробаты и отважные воздушные гимнасты, артисты балета, атлеты и даже настоящая цыганская свадьба. Всего и не перечислить, поэтому — лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать восторженные отзывы счастливчиков, побывавших на захватывающем и феерическом представлении.

Где: Кировский Государственный Цирк, Октябрьский проспект, 147

Когда: 15-16 февраля, 12.00

Стоимость билета: 500-1500 рублей.

Возрастной рейтинг: 0+ (для детей до 3-х лет вход свободный)

ФЕСТИВАЛЬ-ЛАБОРАТОРИЯ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА

Для всех любителей искусства и сценической хореографии открыла свои двери лаборатория современного танца и перформанса Zdвиг в кировском ТЮЗе. Этот фестиваль дает возможность расширить границы познания, поэкспериментировать, принять участие в перформансе, получить незабываемые и сильные эстетические впечатления. С каждым фестивалем Zdвиг прибывает количество новых зрителей и участников этого проекта, открывающих для себя новые грани сценического танца. Фестиваль-лаборатория Zdвиг ждет вас в эти выходные в Театре на Спасской.

Где: Театр на Спасской (ТЮЗ), ул. Спасская, 17

Когда: 15 февраля, 18.00

Стоимость билета: 250 рублей

Возрастной рейтинг: 12+

ВОСХОД «ТЯЖЕЛОЙ» LOUNы

Название этого коллектива произошло не от спутника Земли, как может показаться на первый взгляд, а от творческого псевдонима его солистки – обаятельной и харизматичной Лусинэ (Лу) Геворкян, семь лет назад признанной лучшей рок-вокалисткой нашей необъятной Родины. На небосклоне отечественной альтернативной музыки LOUNA взошла и засияла сравнительно недавно – в 2009 году. За прошедшее десятилетие этой командой спето и сделано столько, что иным не хватило бы на это жизни. 7 студийных альбомов, включая 2 англоязычных релиза, масштабные гастрольные туры по России и миру, аншлаговые концерты, выступление с симфоническим оркестром, верхние позиции в музыкальных чартах, мощный и драйвовый звук, тексты, которые заставляют задуматься - все это о группе LOUNA и ее славном творческом пути. «Мы хотим, чтобы наша музыка не только заряжала слушателя энергетикой, но и заставляла думать», - говорят участники коллектива. Большой праздничный концерт, посвященный юбилею группы, состоится в грядущее воскресенье в клубе «Gaudi».

Где: Клуб «Gaudi», ул. Володарского, 103А

Когда: 16 февраля, 19.00

Стоимость билета: 900-1400 рублей

Возрастной рейтинг: 12+

ГОРОД. РАЗГОВОРЫ

Этот международный проект, значащийся в афише как «горизонтальный», действительно необычен и уникален для нашего города. Наверное, за тяготами и рутинными делами дня мы не задумываемся о том, что настоящие герои, которые находят в себе силы не сдаться и одолеть беду, это не вымышленные персонажи голливудского кино, которое мы вполглаза смотрим в часы досуга. Эти люди настоящие, живые и реальные, находящиеся даже ближе, чем мы с вами можем представить — наши соседи, друзья, коллеги по работе. Объединяет их то, что они перенесли потерю, болезнь, были на волосок от гибели, но смогли выжить, выйти из депрессии и найти силы для того, чтобы продолжать жить дальше. В это воскресенье восемь героев проекта «Город. Разговоры» поведают нам свои истории, каждая из которых является реальным опытом выживания.

Отметим, что необычность проекта состоит еще и в том, каким образом он организован. Все встречи пройдут 16 февраля, в 16.00 на разных творческих площадках города, то есть попасть можно будет только на одну из восьми встреч, заявленных в списке:

Анастасия Ракитянская (куратор Н. Сидорова) - кафе «Брокколи», ул. Горбачева, 16;

Ольга Тяганова (куратор Е. Павловская) - клуб «Мойчай.ру», ул. Урицкого, 5;

Надежда Прокашева (куратор Ю. Пластинина) - КЦ «Пятый этаж», ул. Ленина 119а;

Елена Хачатурян (куратор А. Карпов) - Камерный «Театр 43», ул. Орловская, 14;

Татьяна Лисик (куратор Н. Панишева) - «Книжный клуб 12», ул. Преображенская, 15;

Анастасия Животикова (куратор А. Матвейчук) - кофейня «Кофе & Книги», ул. Герцена, 50;

Ксения Чудайкина (куратор И. Кайсина) - Библиотека им. А. И. Герцена, ул. Герцена, 50;

Анна Огородникова (куратор А. Хорев) - «Liveтеатр», ТЦ Крым, 4 этаж, ул. Ленина, 103а.

Группа мероприятия Вконтакте - https://vk.com/town.talks. Зарегистрироваться на него можно по ссылке.

Где: 8 разных творческих площадок города

Когда: 16 февраля, 16.00

Вход свободный

Возрастной рейтинг: 18+