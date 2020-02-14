2020-02-14T10:47:42+03:00
Общество

«В России врачи сказали нам, что мы безнадежны»: маленькой Кристине Денисовой требуется помощь кировчан

Если девочка отправится на лечение в Испанию, у нее появится шанс выжить
Анна КРЮКОВА
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Многие неравнодушные люди уже пришли на помощь Кристине. Фото: предоставлено героем публикацииМногие неравнодушные люди уже пришли на помощь Кристине. Фото: предоставлено героем публикации
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В августе 2019 года Валентина и Дмитрий Денисовы узнали страшную новость. У их долгожданной дочки Кристины обнаружили четвертую стадию нейробластомы (злокачественную опухоль симпатической нервной системы - Ред.). Спасти девочку можно, но на ее лечение требуется огромная сумма - 272 317 евро.

«МЫ И ПОДУМАТЬ НЕ МОГЛИ, ЧТО ЭТО ОНКОЛОГИЯ»

Когда Кристине исполнилось десять месяцев, у девочки почти каждый день начала подниматься температура. Сначала сбить ее удавалось, но потом организм ребенка перестал реагировать на жаропонижающие.

Дочку с женой положили в инфекционную больницу, - рассказал папа девочки. - Врачи думали, что у нее мононуклеоз (острое вирусное заболевание - Ред.) и проводили терапию именно от этой болезни. Там Кристина пролежала с мамой три недели. Когда специалисты поняли, что ничего не помогает, они перевели нас в Кировскую областную детскую клиническую больницу.

Врачи больницы отправили малышку на компьютерную томографию в «Детский клинический консультативно-диагностический центр». В итоге выяснилось, что у девочки... злокачественная опухоль. По предположению специалистов, онкологическое заболевание развивалось у ребенка в течение полугода.

Долгожданного появления Кристины семья ждала несколько лет. Фото: предоставлено героем публикации

Долгожданного появления Кристины семья ждала несколько лет. Фото: предоставлено героем публикации

НАЧАЛАСЬ ПРОГРЕССИЯ

Уже спустя два дня, 21 августа, семья находилась в Центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в Москве. Там девочку начали лечить по немецкому протоколу NB2004. Кристина прошла шесть блоков химиотерапии. После четвертого курса малышке удалили пораженный надпочечник и остаточное образование опухоли.

Когда 21 декабря девочка проходила полное обследование, ее организм был абсолютно чист. Семья готовилась к последнему этапу лечения - высокодозной химии и пересадке костного мозга. За два дня до начала нового курса малышка еще раз прошла обследование. Оказалось, что у Кристины началась прогрессия. По словам Дмитрия, у ребенка заново начала расти опухоль, а метастазы (опухолевые клетки - Ред.) стали активными. Московские специалисты сказали, что больше ничем не могут помочь семье Денисовых.

Когда нам врачи сказали, что мы безнадежны, первые сутки, конечно, это был шок, - поделился Дмитрий. - Мы с женой плакали. Это очень тяжело, когда врачи говорят, что ты никак не можешь помочь своему ребенку, а она сидит перед тобой, улыбается, играет. Но потом мы взяли себя в руки, поняли, что ее нужно спасать. Начали сами принимать ноотропные препараты, чтобы успокоить свою нервную систему и собирать средства.

Девочка мужественно переносит все этапы лечения. Фото: предоставлено героем публикации

Девочка мужественно переносит все этапы лечения. Фото: предоставлено героем публикации

ЛЕЧЕНИЕ ПРОДЛИТСЯ 16 МЕСЯЦЕВ

Сейчас Кристину ждут на лечении в «Госпитале Сан Жуан де Деу Барселона» при педиатрической клинике Барселонского Университета. Родители приняли решение отправиться именно туда, так как там используют американский протокол лечения. Как рассказал папа девочки, в клинике уже успешно прошли лечение многие российские семьи.

Химиотерапию в испанской клинике проводят с помощью других препаратов, - пояснил кировчанин. - Но главное и принципиальное отличие - одновременно с химиотерапией ребенок проходит и иммунотерапию (метод лечения при котором лекарство действует на иммунитет, помогая ему обнаружить раковые клетки - Ред.). В немецком же протоколе иммунотерапия проводится в последнюю очередь, после всех блоков лечения и пересадки костного мозга.

Родители Кристины собрали все документы и отправили их в клинику. Специалисты провели консилиум и решили принять девочку к себе на лечение. Предположительно, малышка будет находиться в клинике 16 месяцев. За это родителям предстоит заплатить 272 317 евро.

Малышка росла приветливыми и улыбчивым ребенком. Фото: предоставлено героем публикации

Малышка росла приветливыми и улыбчивым ребенком. Фото: предоставлено героем публикации

«МЫ НЕ ОЖИДАЛИ, ЧТО ЗА КОРОТКИЙ СРОК СОБЕРЕМ ТАКУЮ СУММУ»

17 января кировчане запустили сбор средств на лечение малышки. Дмитрий с Валентиной пробовали обращаться за помощью в благотворительные фонды, однако все ответили отказом. Это связано с тем, что организации либо не оплачивают лечение за границей, либо в них огромные очереди. Однако через несколько дней на семью вышли и предложили свою помощь кировское отделение «Российского детского фонда» и фонд «Это чудо».

Также родители девочки стали обращаться к звездам и в крупные паблики в соцсетях с просьбой разместить информацию о сборе. Кроме того, на помощь Дмитрию с Валентиной пришли родные, друзья и волонтеры.

Мы благодарим всех наших помощников, - обратился папа Кристины к неравнодушным людям. - Спасибо организаторам флешмобов и концертов. В Кирово-Чепецке даже прошел хоккейный матч, вырученные средства с которого пошли на лечение нашей дочки. Насколько я знаю, «Дом-2» разместил о нас информацию, а также его участница Евгения Феофилактова, актеры Максим Виторган, Алексей Климушкин, Аглая Тарасова, участница Comedy Woman Надя Сысоева, музыкант Денис Клявер. И когда информационная волна пошла, за три-четыре дня нам удалось собрать около семи миллионов рублей. Мы, конечно, не ожидали, что за короткий срок соберем такую сумму.

Семья верит, что девочку можно спасти. Фото: предоставлено героем публикации

Семья верит, что девочку можно спасти. Фото: предоставлено героем публикации

Как отметил кировчанин, пожертвования сделали различные юридические фирмы и крупные предприятия, однако большую часть средств внесли просто неравнодушные люди.

Сейчас родители девочки собирают необходимые для поездки документы. В клинике семью ждут уже 17 февраля. Состояние у Кристины стабильно тяжелое. Девочка прошла внеплановый блок противорецидивной химии. Московские врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние ребенка для перелета в другую страну.

Мы с женой познакомились в конце 2014 года, - рассказал Дмитрий. - К сожалению, ребенок у нас появился не сразу. У жены не получалось забеременеть. Бог дал нам Кристинку только через несколько лет. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы спасти ее.

Узнать, как поддержать семью и сделать пожертвование можно в официальной группе сбора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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