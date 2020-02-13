Как кировчанам выбрать безопасные продукты к Масленице?

Приближается Масленица - праздничная неделя, знаменующая конец зимы и начало долгожданной весны. В 2020 году кировчане будут праздновать ее с 24 февраля по 1 марта. Неизменным и традиционным атрибутом праздника являются, конечно же, блины. Рецепт их у каждой хозяйки свой, а вот продукты для него почти у всех одинаковые. И в преддверии праздника кировское управление Роспотребнадзора рассказало, как не ошибиться и выбрать правильные ингредиенты, чтобы не испортить ни блюдо, ни настроение, ни здоровье.

ГОТОВИМ САМИ

Прежде всего необходимо соблюдать элементарные правила. В магазинах нужно тщательно изучать упаковку товара - срок годности, маркировку, состав, температуру хранения, внешний вид и, конечно, целостность. И обязательно сравните, соответствуют ли условия хранения товара информации изготовителя. Она тоже обычно пишется на упаковке продукта. Кроме того, не стоит забывать, что при необходимости продавец обязан предоставить документы, которые подтверждают качество и безопасность товара. Это - законное право потребителя!

На этикетке продукции должны быть указаны:

- наименование продукции;

- состав;

- дата изготовления,

- срок годности;

- условия хранения;

- название и местонахождение изготовителя;

- показатели пищевой ценности;

- сведения о наличии компонентов, полученных с применением ГМО;

- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов ЕЭС.

Не забывайте тщательно изучать эту информацию на всех продуктах и в любой период - хоть праздничный, хоть будний. И особенно если вы покупаете уже готовую продукцию!

ПОЙДЕМ ПЕРЕКУСИМ

Обычно Масленица - это не только посиделки дома с блинами и чаем, но еще и народные гуляния. И в местах массового скопления людей традиционно стоят палатки с едой и напитками. В частности, с теми самыми жареными солнышками из муки и воды. К употреблению еды, которую продают на улице, следует подходить еще более внимательно.

Еще один традиционный атрибут праздника - веселые гуляния.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Если вы решили перекусить в таком месте, присмотритесь к нему хорошенько. Обратите внимание на чистоту рабочего места продавца, соблюдение им правил гигиены и хранения продуктов. Перед едой обработайте руки гигиеническими салфетками.

Ни в коем случае не берите продукт, если сомневаетесь в его качестве! Лучше взять что-то подороже или в другом месте, нежели слечь с пищевым отравлением. Или вовсе воздержаться от покупки сомнительной еды.

И, конечно, не стоит забывать о физической активности. Масленица - неделя довольно сытная, и, чтобы не набрать лишнего веса, следует побольше двигаться и гулять на свежем воздухе. Да и просто ради собственного удовольствия.