Афиша мероприятий на 1 и 2 февраля в Кирове: «Земля Эльзы», история хрустальной туфельки и «Йога во спасение»

ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

В субботу кировский драмтеатр покажет зрителям драматическую комедию по пьесе Ярославы Пулинович «Земля Эльзы».

Главные герои истории – Эльза и Василий прожили непростую жизнь, в которой печали и боли оказалось намного больше, чем счастья и радости. Так получилось, что только в преклонном возрасте они нашли то, что искали долгие годы – теплоту, поддержку и понимание в другом человеке. И тогда пожилая женщина, проходившая свою жизнь только в черном, впервые надевает розовое платье, и ей все равно, что думают об этом и ее дети, и старые подруги. Эту трогательную историю расскажут народные артисты России Наталья Исаева и Владимир Смирнов.

Где: Кировский областной драматический театр, ул. Московская, 37

Когда: 1 февраля, в 17.00

Стоимость билета: 250-450 рублей

Возрастной рейтинг: 16+

БЕССМЕРТНАЯ ИСТОРИЯ О ПРОСТОМ СЧАСТЬЕ

Эту сказку знает каждый. Старая история о потерянном башмачке и приобретенном счастье до сих пор остается самой любимой и самой красивой. «Театр на Спасской» предлагает свою версию знаменитой сказки. На ваших глазах старая история про Золушку превратится в волшебную феерию с традиционным сюжетом, где добро торжествует, а зло непременно будет наказано. Ведь любовь, как известно, не знает преград.

Где: «Театр на Спасской», Киров, Спасская ул, 17

Когда: 2 февраля, в 11.00

Стоимость билета: 200 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

ЕСТЬ, ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

В этот уикэнд кировчане могут оценить фантастический боевик «Кома», который на днях появился в прокате. После страшной аварии молодой архитектор приходит в сознание в очень странном мире, немногим похожим на реальность. Мире, существующим лишь на осколках воспоминаний других людей, находящихся в коме. Здесь не действуют законы физики, а множество объектов может уместиться в одной комнате. Герой должен выяснить как живет это пространство, бороться за жизнь, встретить любовь и, наконец, выбраться в реальный мир. Возрастной рейтинг: 16+

Также в кинотеатрах города можно будет увидеть ужастик «Под водой», комедию «Марафон желаний», историческую драму «1917» и криминальную картину «Идеальная няня». Маленькие зрители могут посмотреть мультики «Камуфляж и шпионаж», «Мегащенки Могучие Лапы и сказка о двух Неллах», а также анимационный мюзикл «Ледяная принцесса».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЙОГА

В воскресенье, 2 февраля пройдет благотворительный марафон «Йога во спасение». Организаторы объединяют преподавателей различных направлений в йоге, мастеров-рукодельников и просто хороших людей для того, чтобы помочь малышке. Кристине Денисовой поставили страшный диагноз и неравнодушные жители города помогают ей бороться. Все собранные на марафоне деньги пойдут на лечение и восстановление Кристины.

Где: Центр ЙогаВо, ул. Спасская, 67

Когда: 2 февраля, с 12.00 до 19.00

Стоимость: от 300 рублей