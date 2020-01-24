Афиша мероприятий на 25-26 января в Кирове: борьба против Системы, красавица Лисистрата и живая музыка
ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ…
«Над кукушкиным гнездом» - знаменитая книга американского писателя Кена Кизи. Она стала поистине культовой во всем мире. Главный герой произведения, попав в психбольницу, пытается выстоять против Системы. Он выходит на тропу войны – за свободу, честность и право выбора. Его девиз: «Я хотя бы попытался».
В своей инсценировке режиссер хочет напомнить зрителям о том, как важно быть собой, говорить то, что думаешь и любить жизнь. В сегодняшних реалиях это становится все более актуальным.
Где: «Театр на Спасской», Киров, Спасская ул, 17
Когда: 25 января, в 18.00
Стоимость билета: 350 рублей
Возрастной рейтинг: 16+
ЛИСИСТРАТА
Инсценировка по комедии древнегреческого комедиографа Аристофана.
Мужчина – воюет, а женщина – ждет. Так было испокон веков. Вот уже много лет тянется бессмысленная война между Афинами и Спартой. Красавица Лисистрата, полная решимости прекратить ее, объединяет уставших от горя и потерь женщин со всей Греции. Она предлагает всем женам дать клятву не подпускать к себе мужчин, до тех пор, пока воины не помирятся. Женский бунт приводит в гнев старейшин. Между женщинами и стариками случаются потасовки, но в итоге, как и полагается в комедии, зрителя ждет счастливый финал. Мир заключен, и счастливые мужья забирают своих жен по домам.
Где: Кировский областной драматический театр, ул. Московская, 37
Когда: 25 января, в 18.00
Стоимость билета: 250-450 рублей
Возрастной рейтинг: 18+
Красавица Лисистрата с помощью «женского бунта» заканчивает войну. Фото: kirovdramteatr.ru
МОРОЗКО
Волшебная зимняя сказка, известная с ранних лет и взрослым, и детям. Зрители встретятся с любимыми героями. С добродушным и порой ворчливым Морозко, умницей и красавицей Настенькой и её препротивной сестрой Марфушей. А ещё вас ждут песни и пляски, развеселые да удалые, какие всегда случаются на широких народных гуляньях и праздниках!
Где: «Театр на Спасской», Киров, Спасская ул, 17
Когда: 26 января, в 11.00
Стоимость билета: 350 рублей
Возрастной рейтинг: 0+
РОМАНСЫ – В СУББОТУ…
Любителям живой музыки есть чем насладиться в эти выходные. Субботним вечером «Книжный клуб 12» приглашает на концерт Татьяны Клестовой и ее дружной компании. Татьяна, обладательница прекрасного низкого тембра голоса, исполнит песни и романсы на стихи Анны Ахматовой, Николая Гумилёва и многих других.
Где: «Книжный клуб 12», Киров, Преображенская ул, 15
Когда: 25 января, в 20.00
Стоимость билета: 300 рублей.
Возрастной рейтинг: 12+
Выходные с живой музыкой в «Книжном Клубе 12». Фото: vk.com/clubbook12
…А ГИТАРА И САКСОФОН ВОСКРЕСНЫМ ВЕЧЕРОМ
В воскресенье зрителей ожидает встреча с мастером гитарной музыки Алексеем Плотниковым и саксофонистом Александром Максимовым. В репертуаре нового тандема прекрасная коллекция бессмертных хитов от рока до джаза.
Где: «Книжный клуб 12», Киров, Преображенская ул, 15
Когда: 26 января, в 19.00
Стоимость билета: 200 рублей.
Возрастной рейтинг: 12+
ИСТОЧНИК KP.RU