Афиша мероприятий на 25-26 января в Кирове: борьба против Системы, красавица Лисистрата и живая музыка

ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ…

«Над кукушкиным гнездом» - знаменитая книга американского писателя Кена Кизи. Она стала поистине культовой во всем мире. Главный герой произведения, попав в психбольницу, пытается выстоять против Системы. Он выходит на тропу войны – за свободу, честность и право выбора. Его девиз: «Я хотя бы попытался».

В своей инсценировке режиссер хочет напомнить зрителям о том, как важно быть собой, говорить то, что думаешь и любить жизнь. В сегодняшних реалиях это становится все более актуальным.

Где: «Театр на Спасской», Киров, Спасская ул, 17

Когда: 25 января, в 18.00

Стоимость билета: 350 рублей

Возрастной рейтинг: 16+

ЛИСИСТРАТА

Инсценировка по комедии древнегреческого комедиографа Аристофана.

Мужчина – воюет, а женщина – ждет. Так было испокон веков. Вот уже много лет тянется бессмысленная война между Афинами и Спартой. Красавица Лисистрата, полная решимости прекратить ее, объединяет уставших от горя и потерь женщин со всей Греции. Она предлагает всем женам дать клятву не подпускать к себе мужчин, до тех пор, пока воины не помирятся. Женский бунт приводит в гнев старейшин. Между женщинами и стариками случаются потасовки, но в итоге, как и полагается в комедии, зрителя ждет счастливый финал. Мир заключен, и счастливые мужья забирают своих жен по домам.

Где: Кировский областной драматический театр, ул. Московская, 37

Когда: 25 января, в 18.00

Стоимость билета: 250-450 рублей

Возрастной рейтинг: 18+

Красавица Лисистрата с помощью «женского бунта» заканчивает войну. Фото: kirovdramteatr.ru

МОРОЗКО

Волшебная зимняя сказка, известная с ранних лет и взрослым, и детям. Зрители встретятся с любимыми героями. С добродушным и порой ворчливым Морозко, умницей и красавицей Настенькой и её препротивной сестрой Марфушей. А ещё вас ждут песни и пляски, развеселые да удалые, какие всегда случаются на широких народных гуляньях и праздниках!

Где: «Театр на Спасской», Киров, Спасская ул, 17

Когда: 26 января, в 11.00

Стоимость билета: 350 рублей

Возрастной рейтинг: 0+

РОМАНСЫ – В СУББОТУ…

Любителям живой музыки есть чем насладиться в эти выходные. Субботним вечером «Книжный клуб 12» приглашает на концерт Татьяны Клестовой и ее дружной компании. Татьяна, обладательница прекрасного низкого тембра голоса, исполнит песни и романсы на стихи Анны Ахматовой, Николая Гумилёва и многих других.

Где: «Книжный клуб 12», Киров, Преображенская ул, 15

Когда: 25 января, в 20.00

Стоимость билета: 300 рублей.

Возрастной рейтинг: 12+

Выходные с живой музыкой в «Книжном Клубе 12». Фото: vk.com/clubbook12

…А ГИТАРА И САКСОФОН ВОСКРЕСНЫМ ВЕЧЕРОМ

В воскресенье зрителей ожидает встреча с мастером гитарной музыки Алексеем Плотниковым и саксофонистом Александром Максимовым. В репертуаре нового тандема прекрасная коллекция бессмертных хитов от рока до джаза.

Где: «Книжный клуб 12», Киров, Преображенская ул, 15

Когда: 26 января, в 19.00

Стоимость билета: 200 рублей.

Возрастной рейтинг: 12+